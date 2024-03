Varga Judit Magyar Péterről: Meghökkentő, megtévesztő az ámokfutása

Magyar Péter, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter volt férje az elmúlt hetekben a kormányra tett terhelő nyilatkozataival felkavarta a magyar közélet állóvizét. Az állami cégekben betöltött pozícióiból távozó Magyar azóta (március 15-én) azt is bejelentette, hogy pártot alapít, és célja, hogy elinduljon a júniusi Európai Parlamenti választásokon.

A közéleti megszólalások mellett uralta a sajtót a Varga Judittal való kapcsolata is, amire a volt miniszter eddig nem reagált, mindössze egy párkapcsolati erőszakról szóló kisfilmet osztott meg „Mindig van kiút” posztszöveggel. A 444 találkozót kért tőle, ehelyett napokkal később egy üzenetben reagált, aminek ragaszkodott a teljes közléséhez, így most mi is így teszünk.

Tisztelt Kaufmann Balázs! Köszönöm szépen a lehetőséget, de inkább nem élek vele. Egyrészt mert már visszavonultam a közélettől, és bármilyen közeleti téma – akár az időközben baloldali politikussá vált volt férjem meghökkentő, megtévesztő ámokfutásának – értékelése újra politikai mezőbe helyezne, amit el kívánok kerülni; másrészt korábbi házasságom annyi fájdalmat, bánatot és megaláztatást okozott, hogy a magánéleti téma megvitatásától kifejezetten elzárkózom. Remélem, volt férjem meggondolatlan és manipulatív nyilatkozatai később sem kényszerítenek arra, hogy a sebek feltépésével a nyilvánosság elé kelljen állnom. Megértését megköszönve maradok tisztelettel: Varga Judit

A volt igazságügyi miniszter szerint tehát exférje baloldali politikussá avanzsált, ámokfutása pedig meghökkentő és megtévesztő, nyilatkozatai manipulatívak és meggondolatlanok. Varga Judit bízik benne, hogy a sebek feltépésével nem kell a nyilvánosság elé állnia.

Magyar Péter nem ül fel a provokációnak

Varga Judit üzenetére – ahogy várható volt – rövid időn belül reagált közösségi oldalán Magyar Péter. A jogász szerint Rogán Antal tollba mondta volt feleségének, hogy mit írjon a 444 megkeresésére.

Nem ülök fel a maffia egyik tartóoszlopaként funkcionáló Rogán Antal provokációjának, továbbra sem mondok rosszat a gyermekeim édesanyjáról. Kedden bemegyek az ügyészségre és nyilvánosságra hozom a hangfelvételt, amiből mindenki számára egyértelmű lesz, hogy miért írnak ilyeneket a volt feleségem nevében. Én továbbra is hiszek a szeretet és az igazság erejében, és tudom, hogy közösen képesek leszünk legyőzni a maffiát, és egy új, boldog Magyarországot építeni

– írta oldalán Magyar Péter, aki zárszóként megköszönte a támogatást.

Tudta, mivel fogják megvádolni

A jogász vasárnap este hosszabb posztot osztott meg közösségi oldalán, amelyben azt írta, a „suttogó propaganda” azt terjeszti róla, hogy megverte a volt feleségét, és emiatt többször kellett rendőrt hívni hozzájuk, majd abszurdnak nevezte a vádakat. Hozzátette, sejtette, hogy a szimpla családi vitájukat sikerül majd kiszínezni úgy, hogy erőszakosan lépett fel feleségével szemben. Mint írta, az esetről egy titkosított jelentés is készült, ami tudomása szerint a „belügyminiszter és a miniszterelnök asztalán is járt”.

Ezután osztott meg Varga Judit egy kisfilmet – ahogy fentebb is írtuk – a párkapcsolati erőszakról, „Mindig van kiút” felütéssel, többet azonban nem írt hozzá. Nem úgy a volt férje, aki hozzászólásban reagált a posztra. Az ominózus rendőri jelentést aztán nyilvánosságra hozta a HVG, erről itt írtunk bővebben. A helyszínen tartózkodó rendőr szerint Magyar „a gépjárművel való közlekedés során veszélyeztette a környezete életét, testi épségét, a rendőri felszólításnak vonakodva vagy egyáltalán nem tett eleget, agresszív, megfélemlítő, fenyegetőző magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban riadalmat, megbotránkoztatást keltsen”.

Magyar Péter emiatt lepropagandistázta a HVG újságíróját, de később bocsánatot kért. Azóta többek között Márki-Zay Péter is megszólalt Magyar Péterről, az egykori miniszterelnök-jelölt az IndexKonkrétan Rónai Egonnalcímű műsorában beszélt a jogászról. Magyar Péter szerdán a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen járt, állítása szerint ugyanis általa készített hangfelvételei vannak a Völner–Schadl-ügyben. Az Index egyik cikkénél Magyar Péter Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával keveredett szóváltásba.