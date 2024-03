Húszezreseket dobáltak, és pedofiloztak, megszólalt a volt polgármester

Rendkívüli ülést tartott csütörtökön a III. kerületi képviselő-testület, amelyet kormánypárti képviselők kezdeményeztek. A korrupciós ügy vizsgálatára vonatkozó javaslatukat leszavazta a többség, miközben az előző vezetés egyik ügyét is emlegették. Utóbbiról kérdeztük Bús Balázst, a kerület volt polgármesterét.

Az óbudai-békásmegyeri rendkívüli testületi ülésen tárgyalták Puskás Péter kormánypárti frakcióvezető előterjesztését, amellyel vizsgálatot kezdeményeztek, és felszólították a polgármestert, hogy 15 napon belül készítsen részletes beszámolót a nyomozásban érintett cégek önkormányzattal, annak intézményeivel és gazdasági társaságaival kötött szerződéseiről. A korrupciós ügyről itt írtunk bővebben.

Ahogy tegnapi cikkünkben beszámoltunk róla, a Telex tudósítása szerint a Városháza épülete előtt a Fidelitas aktivistái akcióztak: „Elég a Kiss László-féle DK-s korrupcióból” feliratú molinóval készültek, a polgármester lemondását követelték, valamint húszezreseket szórtak szét, amelyeken Kiss László arca szerepelt a „korrupciós pénz” felirat mellett. Az ellenzék aktivistái is készültek: „Pedofidesz” és „pedofilbújtatók” feliratú molinókkal fogadták a kormánypárti képviselőket.

Kiss László polgármester a korrupciós ügyre vonatkozó kérdésekre azzal vágott vissza, hogy

igaza van Karácsony Gergelynek, a Fidesznek nem üzenete, csak hadüzenete van a fővárosnak.

A kerületvezető úgy látja, a kormánypárt „putyini kampányba” kezdett, és el akarja terelni a figyelmet a pedofilbotrányról.

A polgármester leszögezte, nem rejtenek el semmit, bárki megtekintheti a szerződési igazolásokat. Kiss László kitért egy, még az előző kerületvezetés ideje alatt történt óvodai abúzusról szóló ügyre is, amiről kifejtette: a szülők és az óvoda vezetése segítséget kért az akkori polgármestertől, aki megígérte, kiderítik, hogy mi történt, viszont állítása szerint hiába írt több alkalommal is levelet az önkormányzatnak az intézmény vezetője, Bús Balázs ezekre nem válaszolt.

Kiss László a testületi ülésen elhangzottak alapján úgy látja, hogy korábban is kötelező lett volna komolyan venni a segítségkérést, de nem történt semmi, az ügyről az óvoda vezetője szólt neki, ekkor indítottak belső vizsgálatot.

A kerületvezető a kormánypárti képviselők irányába Bús Balázzsal összefüggésben megjegyezte: „Egy olyan polgármesterjelölttel dolgoznak, aki semmit nem tett az ügyben. Hogy gondolják ezt?”

Bús Balázs: A városvezetés pártpolitizálásra használja az önkormányzatot

Bús Balázs az üléssel kapcsolatban lapunk kérdésére úgy fogalmazott, hogy „A Fidesz a korrupciós cselekmények és letartóztatások miatt rendkívüli ülést kezdeményezett annak érdekében, hogy a polgármester számoljon be arról, melyik cégek milyen szerződéseket kötöttek, és kik érintettek még az ügyben. Ezek a kérdések érdeklik az óbudaiakat. A polgármester viszont nem arra használta az ülést, hogy válaszoljon a kérdésekre, helyette megpróbálták elterelni a témát, és pedofilbotrányt akartak kreálni.”

A volt kerületvezető a konkrét ügyről kifejtette:

2019 márciusában, amikor még polgármester voltam, a rendőrség arról tájékoztatott, hogy nyomozás van folyamatban egy óvodapedagógussal szemben, pedofil bűncselekménnyel kapcsolatban. Amikor tudomást szereztem erről, jeleztem az óvodavezetőnek, hogy mindenben működjenek együtt, ahogy az önkormányzat is így tett. Az érintett óvodapedagógusnak pedig azonnal megszüntettük a jogviszonyát. A rendőrség titoktartásra kötelezett, a nyomozás 2020 áprilisában, a polgármesteri ciklusom után zárult le. Nem hallgattam el az ügyet, hanem együttműködtem a rendőrséggel a felgöngyölítés és a pedofil bűnözők elfogása érdekében. Kiss László 2020 áprilisától 2020 szeptemberének végéig semmit nem csinált az ügyben, ezzel párhuzamosan elindított ellenem egy politikai karaktergyilkosságot. Ahelyett, hogy az áldozatoknak segített volna, az egészet politikai célokra használta fel.

Bús Balázs elképesztőnek tartja, hogy az ügy elhallgatásával vádolják, miközben egy pedofil bűnhálózat elleni nyomozásban a rendőrséget segítette. Úgy látja, hogy „ezzel próbálják elterelni a figyelmet a korrupciós botrányról, ami méltatlan a kerülethez, már letartóztatások történtek, de a baloldalon korábban is előfordult ilyen. 2001-ben Pánczél Ferenc képviselő sikkasztott, 2018-ban Simonka Csabának kellett lemondania a zsarolásról és kábítószer-kereskedelemről szóló ügy miatt. Azt is érdemes megnézni, hogy Kiss László kikkel veszi magát körül: P. Gábor és F. László letartóztatásban van, Béres András is volt előzetesben, Czeglédy Gergő pedig Hagyó Miklós kabinetvezetője volt” – sorolta Bús Balázs.

A volt polgármester a közelgő önkormányzati választásokkal kapcsolatban úgy vélekedett, hogy „az emberek többsége elégedetlen az óbudai vezetéssel. A XIII. és a II. kerületben is baloldali vezetés van, de ott nem azt láthatjuk, mint Óbudán, itt az emberek becsapva érzik magukat. Kiss László gyakorlatilag semmit nem teljesített a választási ígéreteiből, a polgárok egy rakás kérdésben nem tudnak bejutni az önkormányzatra. A városvezetés pártpolitizálásra használja az önkormányzatot, folyamatosan a kormány ellen kommunikálnak, a pénzt hiányolják, miközben pártpolitikai okok miatt nem is tárgyaltak a kormánnyal a járvány utáni támogatásról. Ráadásul Kiss László nem sokkal a választások után elárulta pártját, és átült az MSZP-ből a DK-ba”.

A kormánypárti Bús Balázs már február közepén bejelentette, hogy polgármesterjelöltként indul a kerületben. Kiss László hatpárti (DK, Momentum, MSZP, LMP, Párbeszéd, Jobbik) támogatással újrázna a június 9-ei választáson.