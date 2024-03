A NER bukását, de a kormányváltás reményének halálát is elhozhatja Magyar Péter „atombombája”

Magyar Péter néhány hete robbant be a hazai közéletbe, miután hosszú interjút adott a Partizán YouTube-csatornának Novák Katalin köztársasági elnök és volt felesége, Varga Judit egykori igazságügyi miniszter közéletből való távozása után. Ebben a február 11-i nyilatkozatában ugyanis kemény kritikákat fogalmazott meg a kormány működésével, valamint az annak kommunikációját irányító Rogán Antallal szemben.

Mivel korábban nem igazán volt példa arra, hogy valaki, aki ennyire „közel volt a tűzhöz”, belső információkat osszon meg a nyilvánossággal a Fidesz és a kormány működésével kapcsolatban, ezért nyilatkozata jelentős érdeklődést váltott ki az emberekből. Néhány nap alatt egymilliónál is többen tekintették meg a vele készült interjút, amelynek számlálója azóta már 2,4 milliónál jár.

Bár ebben az interjúban még „rossz viccnek” nevezte Magyar Péter, hogy beszálljon a politikába, nem sokkal később a Telexnek már arról beszélt, hogy az elmúlt időszakban egyre több megkeresést kapott ezzel kapcsolatban, ezért elgondolkodik rajta. Néhány nappal később azonban be is jelentette, hogy egy új, „mindenféle ideológiáktól, valamint kompromittálódott kormányzati és ellenzéki politikusoktól mentes” politikai formáció megalapításán munkálkodik, amelyhez várja a csatlakozókat.



Végül március 15-én zászlót is bontott a Diákhitel Központ egykori vezetője, akinek hívására több tízezer ember vonult az utcára. A volt igazságügyi miniszter exférjeként ellenzéki politikusnak álló Magyar itt már konkrét elképzeléseiről is beszélt, hogy mit tenne, ha a jövőben megalakuló pártjával kormányra kerülne: ezek közé sorolta többek között az oktatás és az egészségügy rendbetételét, a propagandagépezet megszüntetését, az általa pártfunkcionáriusnak tartott vezetők menesztését, valamint az Európai Unióval és a NATO-val való konstruktív párbeszéd kialakítását is.

A házasság szennyese

Alig telt el pár nap azonban, és már nem a sikeres zászlóbontási akciójáról szóltak a vele kapcsolatos hírek, hanem a viharos magánéletéről. Magyar Péter ugyanis március 17-én már arról posztolt a közösségi oldalán, hogy mivel Rogán Antal és a „suttogó propaganda” azt terjeszti róla, hogy többször is megverte a volt feleségét, ezért elismeri ugyan, hogy rossz házasságban éltek Varga Judittal, de soha nem emelt kezet a „gyermekei anyjára”.

Magyar azt állította, azért állt a nyilvánosság elé ezzel, mert tudomására jutott, hogy egy korábbi családi vitájuk után készült titkos rendőri jelentés, amelynek „nagy része hamis, fiktív elemekből áll”, eljutott a médiához is, amellyel hamarosan megpróbálják majd lejáratni.

Sokak meglepetésére a rendőri jelentés részleteit azonban nem valamelyik kormánybarát sajtóorgánum tálalta végül, hanem a HVG. Ebben ugyan nem esett szó „nőverésről”, de arról igen, hogy Magyar egy alkalommal agresszívan lépett fel Varga Judittal, valamint az őt védő állami testőrrel szemben.

Magyar ugyan következetesen tagadta a vádakat, volt felesége azonban, aki lemondása óta nem szólalt meg nyilvánosan, a közösségi oldalán egy sejtelmes bejegyzést tett közzé, megosztott ugyanis egy párkapcsolati erőszakról szóló kisfilmet, amelyhez annyit fűzött hozzá kommentárként:

Mindig van kiút.

Ez láthatóan rosszul érintette a politika színpadára nagy reményekkel lépő Magyart, mert volt feleségét rögtön azzal vádolta meg, hogy valamilyen zsarolás hatására teregetheti ki a „házasságuk szennyesét”.

A magánéleti botránya miatt magyarázkodni kényszerülő Magyarnak néhány nappal később azonban már nem tv-stúdiókban volt jelenése, hanem a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen, ahol tanúként kívánták meghallgatni egy korrupciós ügyben. Varga Judit exférjét elmondása szerint előzetesen nem tájékoztatták arról, hogy konkrétan milyen ügyben idézték be, de a négy órán át tartó kihallgatása után, az ügyészség kapuján kilépve azt nyilatkozta a sajtónak, hogy a Völner–Schadl-ügyben tett vallomást.

Az eseményen, ahol az Index is jelen volt, elmondta, hogy két Facebook-posztja miatt idézték be. Meghallgatása után pedig a nyilvánossággal is közölte, hogy hamarosan konkrét bizonyítékot fog bemutatni arról, hogy

Schadl György Rogán Antal propagandaminiszter embere volt,

hogy a kormány már a meggyanúsítás és az őrizetbe vétel előtt tudott arról, hogy büntetőeljárás és titkos megfigyelés zajlik, és erről Völner Pált is tájékoztatták,

valamint, hogy Rogán Antal és/vagy Rogán Antal „emberei” bementek az ügyészségre, és manipulálták, átírták, megmásították az ügyészségi iratokat.

Elmondása szerint ezek az információk a volt feleségétől, Varga Judittól, valamint a korábban az egyik legjobb barátjának nevezett Gulyás Gergelytől származnak, amit hangfelvétellel is alá fog támasztani.

Nem sokkal később hivatalos tájékoztatást adott ki a Fővárosi Nyomozó Ügyészség, felidézve a meghallgatás előzményeit, és jelezve azt, hogy Varga Judit volt férjét egy későbbi alkalomra is beidézték tanúként, azt kérve: akkor már bizonyítékokat is hozzon magával.

A közleményben kijelentették továbbá:

Magyarország Ügyészsége képtelen állításnak tartja, hogy a megnevezett ügyben bizonyítékot tartott vissza, vagy bárki az ügyészségen lévő bizonyítékot semmisített volna meg. Az eljárásban minden olyan személy vádlottként szerepel, akivel szemben vádemelésre alkalmas módon bizonyítani lehetett bűncselekmény elkövetését. Az ügyészség az iratok kezelése során minden tekintetben a törvényeknek – így elsősorban a Be. 246. §-ában írtaknak – megfelelően járt el.

Magyar Péter akkor még úgy nyilatkozott, hogy a hangfelvételt előbb csak az ügyészeknek adja át bizonyítékként, néhány nappal később már arról írt közösségi oldalán, hogy nyilvánosságra hozza még a következő meghallgatása előtt.

Kijelentéseiről egyébként többek között Orbán Viktort és Rogán Antalt is kérdezte a sajtó. A kormányfő röviden úgy kommentálta Magyar állításait, hogy „tévésorozatokkal nem foglalkozik”, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője pedig már azt is tagadta, hogy bármikor találkozott volna a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar volt elnökével.

Március 25-én, hétfőn este azonban Magyar a Facebook-oldalán közzétett egy interjút, amelyben részleteket árult el a hangfelvételről, valamint a felvétel keletkezésének körülményeiről. Ebben Magyar azt mondta, hogy a felvételt maga készítette a Vargával közös otthonukban, ahol a volt feleségével folytatott beszélgetése során az egykori igazságügyi miniszter arról beszélt neki, hogy

ez egy maffiakormány, amiből nem lehet kiszállni.

Magyar Péter azt állítja, a hangfelvételt a családja védelme érdekében készítette, másokkal folytatott beszélgetéseit pedig nem rögzítette korábban.

Sokak számára láthatóan csalódást keltő fejlemény volt mindez, mert komoly bírálatokat kapott Magyar a közösségi médiában az interjúja után. Többen azt vetették a szemére, hogy a feleségével folytatott magánbeszélgetése miatt nem fog lemondani a kormány, ahogy azt ígérte, míg mások azt rótták fel neki, hogy nem csupán a felvétel nyilvánosságra hozatala, de már az elkészítése is jogellenes lehetett.

Nemrég Donáth Anna, a Momentum elnöke is aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy bár ő is várja Magyar bizonyítékait a Völner–Schadl-ügyben, de szerinte óriási felelősség reményt táplálni az emberekben, amelyeket ha nem képes kielégíteni, akkor „nagyot is eshet”.

Ha Magyar Péter nem mutat be dokumentumokat, kiírta magát a történetből − többek közt erről is szó esett az Index Kibeszélő című műsorának legfrissebb adásában, amelyet hétfőn este tettünk közzé. A műsorban Mráz Ágoston Sámuellel, a Nézőpont Intézet vezetőjével és Horn Gáborral, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnökével tárgyaltuk ki az esetet.

Nem ő az első fecske

Nem Magyar Péter az egyetlen közéleti szereplő, aki az elmúlt években nagy leleplezéseket lengetett be. Néhány hónapja Pesty László filmrendező ígért „kellemetlen karácsonyi ajándékot a fa alá” az általa csak „orkoknak” nevezett NER-közeli vállalkozóknak, ebből végül azonban semmi sem lett. A 2022-es választási kampányban pedig az ellenzéki összefogás akkori miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter beszélt arról, hogy hamarosan több miniszter homoszexuális kapcsolatáról is jelennek meg anyagok a médiában, de ezek sem kerültek aztán elő. Ezek mellett sokak számára lehetett emlékezetes még Gyurcsány Ferenc 2017-es akciója is, aki akkoriban azzal állt elő, hogy látott olyan korrupcióról szóló iratokat, amelyekkel Orbán Viktort zsarolhatják az oroszok. A bizonyítékok végül ebben az ügyben sem kerültek elő.

Nem borítékolható természetesen, hogy a Diákhitel Központ egykori vezetője is csatlakozik hamarosan a fentebb felsorolt személyek táborához, de egy dolog biztosan kijelenthető: Magyar Péter nagyon magasra tette a lécet azzal, hogy olyan erejű bizonyítékokat ígért, amelyek a 14 éve hatalmon lévő Orbán Viktor és a mögötte álló kétharmados kormány bukásához vezet majd. Ha ugyanis a kitűzött célt nem éri, akkor a volt feleségéről készített hangfelvétel egy olyan „atombombaként” vonul be a magyar politika történetébe, amely

egy dolgot semmisített meg: az Orbán-ellenes világ ÚJABB reményét, hogy MOST eljöhet a kormányváltás Magyarországon.

(Borítókép: Magyar Péter elhagyja a Fővárosi Nyomozó Ügyészség épületét 2024. március 20-án. Fotó: Szollár Zsófi / Index)