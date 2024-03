Magyar Pétert kedden másodszorra is meghallgatta az ügyészség, ezzel párhuzamosan közzé is tette azt a hangfelvételt, amelyen ő és volt felesége, Varga Judit hallható. A korábbi igazságügyi miniszter, valamint Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is reagált a fejleményekre. Magyar Péter estére tüntetést hirdetett, és már az idei európai parlamenti választáson történő indulásra készül. Összefoglalónk a keddi eseményekről.

Magyar Péter, Varga Judit volt igazságügyi miniszter exférje, a Diákhitel Központ korábbi vezetője Novák Katalin köztársasági elnök és Varga Judit lemondása után először a Facebook-oldalán, majd több interjúban, valamint egy általa szervezett demonstráción fogalmazott meg kormánykritikus üzeneteket. Korábbi megszólalásait itt gyűjtöttük össze.

Magyar Pétert első alkalommal az előző héten, szerdán hallgatták meg tanúként a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen, ahova jogi képviselői, többek között Bárándy Péter volt igazságügyi miniszter is elkísérték.

Meghallgatása után három állítást fogalmazott meg a Völner–Schadl-ügyről:

Schadl György „ Rogán Antal propagandaminiszter embere volt ” .

Rogán Antal propagandaminiszter embere volt . A kormány már a meggyanúsítás és az őrizetbe vétel előtt tudott arról, hogy büntetőeljárás és titkos megfigyelés zajlik, és erről Völner Pált is tájékoztatták. „Azt, hogy konkrétan ki mit tudott, és ki kit tájékoztatott, nem tudtam elmondani.”

Rogán Antal és/vagy Rogán Antal emberei bementek az ügyészségre, és manipulálták, átírták, megmásították az ügyészségi iratokat.

Az ügyészség képtelenségnek nevezte, hogy „a megnevezett ügyben bizonyítékot tartott vissza, vagy bárki az ügyészségen lévő bizonyítékot semmisített volna meg”. Magyar Péter a keddi, második meghallgatására ígérte szerinte bizonyító erejű hangfelvétel közzétételét, valamint átadását az ügyészségnek.

A hangfelvétel leirata

Magyar Péter kedden délelőtt 9 órára ment a Fővárosi Nyomozó Ügyészségre, az épület bejárata előtt óriási médiaérdeklődés várta, miközben közzétette Facebook- és Youtube-oldalán azt a hangfelvételt, amelyen ő, valamint Varga Judit hallható. Ennek a leirata:

Magyar: Judit, pillanatra visszatérve arra, amit az előbb mondtál...

Varga: Mit mondtam?

Magyar: A Schadlről, hogy aaa... azt mondtad..., hogy elkezdtél valamit mondani, hogy a Rogán mondott valamit, ami olyan furcsa volt, de hogy mondod, hogy tanácsolt valamit, hogy mit nem kell csinálni, vagy hogyan kell, csak akkor pont elmentem.

Varga: Csak annyi, hogy Dani menjen át az ügyészségre, és kérdezze meg, hogy milyen [...]

Magyar: Ja, hogy mi van még?

Varga: Mert náluk is van egy példány ezekből.

Magyar: És ti nem láttátok, vagy a sajtó meg már látta.

Varga: Hát, sőt, már valószínűleg odaadták, és elvileg azt ők anno átnézték...

Magyar: Mármint a Rogánék?

Varga: Igen, semmi rossz nincsen, de...

Magyar: De erre mondta a Martonovics Detti [Martonovics Bernadett, az IM Civilisztikai és Igazságügyi Kodifikációs Főosztályának akkori vezető kormányfőtanácsosa – a szerk.], hogy semmi rossz, de kihúzattak dolgokat...

Varga: Persze, magukat kihúzatták, a Martonovics Detti...

Magyar: Az eredeti doksiban, vagy csak ami megjelent?

Varga: Javasolták az ügyészeknek, hogy mit kéne kihúzni, de ezt nem mind tartották be.

Magyar: És most meg azt mondják, hogy a te embered menjen be, és nézze meg, hogy mi van benne, van-e még bármi, ami lehet benne?

Varga: Hát, igazából az a baj, hogy új dokumentumok is most már vannak benne, mert látszik...

Magyar: Ja, mert utólag is hallgatják, amikor bent vannak a börtönben...

Varga: A vádemelésig, igen.

Magyar: Igen, és hogyha a Schadl ennyire nem az, hogy központi, de hogy az ő emberük volt, Schadl... és ezt megmondta a Gergő is meg a Rogán is, akkor miért nem mentették meg? Vagy akkor miért hagyták őt bent? Meg ha ráadásul az anyja meg az apja ott dolgozott annál a szolgálatnál...

Varga: Nem volt több lehetőségük... Ez a nagy probléma.

Magyar: Az ügyészség független?

Varga: Igen, mert Polt nem...

Magyar: De az egy... tehát az egy katonai szervezet...

Varga: Nem.

Magyar: Olyan, mint a rendőrség.

Varga: Nem. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy ez azért történhetett meg, mert az ügyészségen belül Polt nem ura a helyzetnek.

Magyar: Tehát valaki lehallgatott valamit, és utána már nem tudták kiszedni az iratokból...

Varga: Igen, igen. Meg elindult, és akkor aztán utána egyre durvábban gyűltek az izék, a bizonyítékok. Akkor szóltak a Völnernek, hogy hagyja abba, nem hagyta abba...

Magyar: Várj, azt mondtad is, hogy szóltak neki.

Varga: Hát és akkor már tavasszal szóltak neki, hát...

Magyar: Igen. Ez nem... ez nem...

(Itt véget ér a felvétel.)

Varga Judit: Akadt verbális és fizikai erőszak bőven

Varga Judit a Facebook-oldalán közzétett reakciójában többek között úgy fogalmazott, hogy

döbbenet. Magyar Péter tényleg megtette. Ezzel zsarol több mint egy éve. Magyar Péter az egykori házastársáról, rólam, titkos hangfelvételt készített a közös otthonunkban, és azt politikai céljai elérése érdekében most felhasználta. Egy ilyen ember nem méltó semmiféle bizalomra. Az az ember volt képes erre, akit 3 fiúgyermekkel ajándékoztam meg. Az az ember tette ezt velem, akinek szeretettel és reménykedéssel adtam számtalan esélyt az újrakezdésre a kapcsolati erőszak szörnyű évei során. Senkinek nem kívánom ezt az érzést. Nézem ezt a kegyetlen arcot, hallgatom ezt a kimért hangot a tegnap esti interjúban, és kiráz a hideg. Hazudik és manipulál. Gyomorforgató. Minden újra eszembe jut, amin az elmúlt 16 év során végig kellett mennem. Korábban is terrorizált, és még mindig nem hagyta abba. És folytatja a játszmáit. Ha jól értem, a saját családja védelmében lehallgatja a saját feleségét. De most már őket inkább elárulja, és így talán még megmenthető a haza. Mi történik itt? Mi ez az őrület?

A volt igazságügyi miniszter kitért arra is, hogy „jól emlékszem arra az időszakra. Mert akkor is akadt verbális és fizikai erőszak bőven. Az egyik ilyen januári eset emléke tisztán él bennem, amikor a nővéremmel töltöttem az estét. Ő valahol máshol, egy társaságban szórakozott éppen. Kettőnk közül én értem haza hamarabb. Lefeküdtem aludni, és arra ébredtem úgy hajnali kettő körül, hogy hazajön. Őrjöngve jött be a hálószobába, felkapcsolta a villanyt, és hallottam, ahogy erősen ittas hanghordozással, válogatott szidalmakkal ostoroz, hogy hogy képzelem, hogy lejáratom a barátai előtt, mert nem tudott telefonon elérni”.

Varga Judit azzal folytatta, hogy „én azt a módszert alkalmaztam, amit a hosszú évek alatt kialakítottam, hogy ilyenkor jobb nem megszólalni, és úgy maradtam, ahogy voltam, neki háttal az oldalamon fekve az ágyban, várva, hogy válaszok hiányában majd lenyugszik. De nem hagyta abba. Üvöltözés és szidalmazás közben sorban lerángatta az ágytámla tetején lévő könyveket, és a hátamhoz vágta őket. A könyvek egy része átesett rajtam, és mellettem a földön landolt. Jól emlékszem, mert másnap reggel én raktam rendet. Aztán levette a nadrágját, és az övvel együtt azt is hozzám vágta. Éreztem a csatot, ahogy a hátamat megüti. Egyre kisebbre próbáltam összekuporodni, és vártam a következő ütést, féltem, nehogy a gerincemet találja el, de nem mertem megmozdulni. Közben magamban egy szép dallamra gondoltam, hogy minél előbb vége legyen ennek a jelenetnek. Mert rutinom volt ebben bőven. A hallgatásom bejött, egyszer vége lett, kiment a nappaliba, és lefeküdt a kanapéra, ahol végül elaludt. Borzasztó érzés volt. De már akkor nem érdekelt. Akkor már régen elhatároztam, hogy elválok tőle”.

A kormány részéről Gulyás Gergely reagált a hangfelvételre. A Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy vélekedett: „Sok hűhó semmiért! Kipukkadt a lufi! Egy megfélemlített feleséggel folytatott családi vitának semmi köze a közélethez. Magyar Péter az új Márki-Zay! Csak annyi a különbség, hogy Márki-Zay Péter nem terrorizálta a feleségét.”

Magyar Péter tüntetést hirdetett, és indulna az EP-választáson

„A volt feleségem a hangfelvételen elhangzott, a jogállamot alapjaiban megrengető állításairól elterelendő a figyelmet kirakta a Rogán Antal által előre megírt hazugsággyűjteményt az ügyészségi meghallgatásomra időzítve. Az ebben leírtak természetesen nem igazak, nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazásnak minősülnek. Nem, Judit, te nem azért mondtad ezeket, mert ezt akartam volna hallani, hanem azért, mert te is tudtad, hogy a maffiának dolgozol. Mint ahogy most is tudod, és nem mersz velük szembemenni. Szerintem ne félj, az igazság felszabadít. Egy ország állna mögéd” – írta Facebook-oldalán Magyar Péter a Varga Judit posztjára adott reakciójában.

Magyar Péter az ügyészség épülete előtt a meghallgatásról elmondta: végighallgatták mondatról mondatra a felvételeket, az ügyészeknek voltak kérdéseik hozzá ezzel kapcsolatban, ezekre válaszolt is. Volt feleségével kapcsolatban közölte: hívta Varga Juditot is, hogy menjen be vele az ügyészségre, aki erre nem volt hajlandó.

Magyar Péter tanúként beidézné Orbán Viktor miniszterelnököt is, ugyanakkor leszögezte: Varga Juditnak és Gulyás Gergelynek nem volt szerepe a Schadl–Völner-ügyben, legfeljebb tanúk lehetnek.

A Diákhitel Központ volt vezetője úgy látja, hogy az általa közzétett hangfelvétel

az utóbbi harminc év legnagyobb politikai és jogi botránya, a legnagyobb, ami kiderült, és amire ennyire egyértelmű bizonyíték áll rendelkezésre.

Magyar Péter újságírói kérdésre válaszolva azt is közölte, hogy egyelőre ebben az ügyben ennyi hangfelvételt talált. Később azt is elárulta, hogy indulnak az idei európai parlamenti választáson, de az nem derült ki, hogy melyik párt segítségével. Bár Talpra Magyarok közössége néven elindította mozgalmát, az EP-választáson történő induláshoz bejegyzett pártra van szükség. Magyar Péter kedd estére tüntetést hívott össze a Markó utcába, a Legfőbb Ügyészség épületéhez, ahonnan a Kossuth térre vonulva követelnék a kormány lemondását.

(Borítókép: Magyar Péter 2024. március 26-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)