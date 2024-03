Megszólalt Völner Pál ügyvédje Magyar Péter hangfelvételéről

„Sem fél évvel, sem három nappal korábban nem értesítette senki arról Völner Pált, hogy nyomozás és titkos megfigyelés zajlik ellene” – nyilatkozta a 24.hu-nak Völner Pál ügyvédje, Papp Gábor, aki szerint

ha a volt államtitkár erről tudomást szerzett volna, akkor ezt azonnal jelezte volna az Országgyűlés mentelmi bizottságának, hiszen egy parlamenti képviselő lehallgatását törvény tiltja a mentelmi joga miatt.

„Ezt a büntetőügy tárgyalásán is szóvá tették már” – fűzte hozzá. Az ügyvédje arra is kitért, hogy Völner Pál semmilyen segítséget nem kapott, két és fél éve áll büntetőeljárás alatt. Továbbá a teljes vagyonát zárolták, és szerinte a védekezéshez való jogát is súlyosan korlátozták.

Túl hamar zárták le a nyomozást, nem ellenőrizték a védekezését, fontos tanúkat nem hallgattak meg, köztük Varga Juditot.

Majd leszögezte: szerinte a volt igazságügyi miniszter meghallgatása kulcsfontosságú, ugyanis tárcavezetőként egy olyan hivatali szervezetet vezetett, amelynek esetében neki tudnia kellett róla, ha valami törvénytelen történik.

Völner Pár ügyvédje szerint a hangfelvételt nem is lehet értelmezni, mert az nem derül ki belőle, hogy mit nem hagyott abba a volt államtitkár, és az sem, hogy miről szóltak neki tavasszal.

Ahogy azt az összefoglalónkban írtuk, Magyar Pétert kedden másodszorra is meghallgatta az ügyészség, ezzel párhuzamosan közzé is tette azt a hangfelvételt, amelyen ő és volt felesége, Varga Judit hallható. A korábbi igazságügyi miniszter és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is reagált a fejleményekre. Magyar Péter estére tüntetést hirdetett, és már az idei európai parlamenti választáson történő indulásra készül.

Magyar Péter kedden délelőtt 9 órára ment a Fővárosi Nyomozó Ügyészségre, az épület bejárata előtt óriási médiaérdeklődés várta, miközben közzétette Facebook- és YouTube-oldalán azt a hangfelvételt, amelyen ő, valamint Varga Judit hallható.

(Borítókép: Völner Pál 2024. január 11-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)