Deutsch Tamás megjelent a Parlamentben, személyeskedésig fajuló vita lett belőle

Deutsch Tamás beszámolójában kifejtette, hogy „a lassan befejeződő európai parlamenti ciklusban mindenki számára világossá válhatott, hogy a magyar ellenzék, a baloldal, a dollárbaloldal, az ellenzéki összefogás pártjai és európai parlamenti képviselői minden energiájukat annak érdekében mozgósították, hogy a lehető legtöbbet tudjanak ártani Magyarországnak, a saját hazájuknak. Minden energiájukat annak érdekében mozgósították, hogy a lehető legtöbb nehézséget tudják okozni saját honfitársaiknak”.

Az EP-képviselő szerint a baloldali képviselők legfontosabb célkitűzése az volt, hogy Magyarország a keretköltségvetésből az eredeti javaslatokhoz képest nagyságrendekkel kevesebb pénzt kaphasson, de ez meghiúsult.

Az a törekvése a magyar ellenzéknek, hogy ne jusson Magyarországnak több pénz, kudarcot vallott, ezek után azt a célt fogalmazták meg, hogy Magyarország semmilyen körülmények között ne juthasson hozzá a pénzekhez. A cél elérésére elvbarátaik jóvoltából egy olyan uniós jogszabály is életbe lépett, amit jogállamisági kondicionalitási eljárásként ismerhetünk. Ez a jogszabály valójában arra teremt lehetőséget, hogy önkényesen, jogi normákra való tekintet nélkül, kizárólag politikai megítélés alapján a brüsszeli bürokrácia az Európai Bizottság kénye-kedve szerint olyan eljárásokat indíthasson, amelyeket politikai állítások alapoznak meg

– fogalmazott Deutsch Tamás, hozzátéve: a magyar ellenzéki pártok képviselőinek az volt a célja, hogy az ő politikai vádaskodásaikra építve eljárások induljanak Magyarországgal szemben, ezek az eljárások pedig oda vezessenek, hogy Magyarország ne jusson hozzá a fejlesztési forrásokhoz.

A Fidesz EP-listavezetője azzal folytatta, hogy az érintett politikusok és pártok ezt hosszú időn keresztül igyekeztek eltitkolni, de ebbéli tevékenységükben is kudarcot vallottak. Példaként arról beszélt, hogy korábban Donáth Anna EP-képviselő azt mondta, ő hazug állításokat tartalmazó magán- vagy félhivatalos beszélgetéseket nem folytatott Vera Jourovával, az Európai Bizottság egyik alelnökével, „majd aztán kikerült egy olyan felvétel, ahol hosszan, részletesen és lelkesen számolt be Donáth Anna arról, hogy a Vera Jourovával folytatott beszélgetéseinek köszönhetően milyen eljárások, vegzáló európai bizottsági fellépések fognak következni”.

Deutsch Tamás kifejtette, politikai vita alakult ki, ami 2023 elejétől új dimenziót kapott. Az EP-képviselő Hajnal Miklós „botrányos” nyilatkozatát említette, majd áttért Gyurcsány Ferencre, felemlegetve, hogy egy rádióadásban arról beszélt, eljött a pillanat, abba kellene hagyni a hazudozást, hogy ahhoz a politikai támadássorozathoz, amely Brüsszelből indul, semmi köze nincs a magyar ellenzéknek, miközben ők ott voltak.

A fideszes politikus úgy fogalmazott, Hajnal Miklós még nagyobb „kérkedéssel” kifejtette, hogy bravúros az a teljesítmény, amit Donáth Anna és Cseh Katalin végrehajtottak, „hiszen ki gondolta volna, hogy el tudják érni, hogy Magyarországgal szemben eljárások induljanak, és ennek köszönhetően legkevesebb másfél évet kell majd a magyar kormánynak küzdenie azért, hogy a jogszerűen, automatikusan Magyarországnak járó forrásokhoz hozzá lehessen jutni”.

Deutsch Tamásék javaslata – amelyet a Fidesz és a KDNP képviselőcsoportja is támogat – arról szól, hogy egy vizsgálattal járjon a végére ennek „a gyalázatos, méltatlan, felháborító politikai cselszövésnek” a magyar Országgyűlés illetékes bizottsága, az Európai Ügyek Bizottsága.

Az nem járja, hogy a magyar érdekek képviseletére hivatott képviselők azzal büszkélkednek, hogy az esküjüket megszegik, hogy a magyar érdekekkel szemben lépnek fel, azt az ajánlatot fogalmazzák meg az EP-választás előtt, azért kérik újra a támogatást, hogy ismételten elárulhassák a magyar polgárokat

– vélekedett Deutsch Tamás.

Az EP-képviselő arra is felhívta a figyelmet, hogy „nincs a magyar belpolitikának olyan történése, amelyet a valósághoz képest elferdítve, feljelentésszerűen a Momentum, a DK, a Jobbik és az MSZP EP-képviselői ne tárnák az Európai Bizottság vagy az Európai Parlament elé”.

Deutsch Tamás szerint „a hazaárulás erkölcsi és politikai kategóriáját kimerítő cselekvést” meg tudja fejelni az, amit következetesen képviselnek az ellenzékiek, hogy a Magyarországnak járó források közvetlen források legyenek. „A végeredmény szempontjából mindegy, hogy a teljes tájékozatlanság mondatja ezt velük, vagy a szándékos ártó elhatározás” – közölte a politikus, hozzátéve, azok az uniós fejlesztési pénzek, amelyek Magyarországnak járnak, az úgynevezett nemzeti borítékokban szerepelnek, ezekről a költségvetés elfogadásakor döntés születik, ez az adott országnak jár. Ha képes ezt felhasználni, az előre eltervezett programjait képes megvalósítani.

Ha ennyire buták, érdemes áttekinteni a jogszabályokat, ha ennyire rosszindulatúak, akkor önökkel szemben fel kell lépni

– közölte Deutsch Tamás, hangsúlyozva, az, hogy Magyarországra ne az arra illetékes nemzeti hatóságokon keresztül érkezzenek uniós források, azt jelentené, hogy a pénzek a nemzeti borítékból átkerülnének a pályázható közös kasszába, így a források 98 százalékát elveszítenénk.

„Képviselő úrnak elvonási tünetei vannak? Nem arra gondolok…”

Fekete-Győr András azzal kezdte hozzászólását, hogy „politikai hallucinációkat” és „összeesküvés-elméleteket” hallottunk Deutsch Tamástól. Mint mondta, elfogadja, hogy Deutschnak vannak „valóságértelmezési problémái”, de ő azért ül a parlamentben, mert azokat a magyarokat képviseli, akik a magyar valóságban élnek.

A Momentum országgyűlési képviselője arra hívta fel a figyelmet: „annak van oka, hogy Deutsch Tamás ül ebben a székben. Egy-két hónappal ezelőttig még úgy nézett ki, hogy Varga Judit lesz a Fidesz európai parlamenti listavezetője, de a történelem máshogy rendelte. Érte a mi politikai nyilvánosságunkat egy társadalmi tragédia, botrány, dráma”.

Fekete-Győr András a valóságnak azt nevezte, hogy „Orbán Viktor Fidesz-fülbevalós köztársasági elnöke” kegyelmet adott K. Endrének, „ez az ember a mai napig kint bóklászik az utcán, továbbra is vegzál áldozatokat”, a kegyelemben pedig része volt az akkori igazságügyi miniszternek is, „akinek ön a székébe kvázi belepottyant”.

Fekete-Győr András többek között azt kérdezte Deutsch Tamástól, tud-e arról, hogy ebben az ügyben „hol vannak a polip csápjai és a feje? Tudja-e, hogy miért nem rendeltek rendőri védelmet a mai napig az áldozatoknak?”. A Momentum volt elnöke a Magyar Péter által nyilvánosságra hozott felvételről is érdeklődött Deutsch Tamásnál, úgy vélekedve, hogy Varga Juditnak, Rogán Antalnak és Gulyás Gergelynek is a bíróságon a helye.

Ide hallottam, ahogy zakatol a szíve, verejték hullott, izzadt, képviselő úr. Képviselő úrnak elvonási tünetei vannak? Nem arra gondolok, félreértés ne essék. Képviselő úrnak és cimboráinak közpénzelvonási tünetei vannak

– fogalmazott Fekete-Győr András, hozzátéve, a Momentum azért dolgozik az Európai Parlamentben, hogy az uniós forrásokat közvetlenül megkapják azok a kkv-k, iskolák, kórházak és önkormányzatok, „amelyek ezt nem ellopni fogják”. A Momentum az Európai Ügyészséghez történő csatlakozást is javasolja.

Fekete-Győr András megjegyezte: „Az a porhintés, ha érti, mire gondolok, nem fog menni, mert mindenki nagyon jól tudja, hogy a Momentum képviselői az EP-ben és idehaza is modern, hazafias magyarok.”

„Nem ilyen politikában és vitában hiszek”

Juhász Hajnalka úgy gondolja, a hazát szolgálni kell, és meg kell adni egymásnak a tiszteletet. Deutsch Tamásról elmondta „annak az embernek, aki 1988 óta van a politikában, a tapasztalatát nem lehet megkérdőjelezni, a politikában a tudás és a tapasztalat tiszteletre méltó dolog”.

A KDNP-s képviselő a javaslatot azért tartja fontosnak, mert úgy látja, a magyar ellenzék az elmúlt években egy „negatív szokásjogot hozott az Európai Unióba”, mert korábban nem volt jellemző a tagállamok között, hogy egy ország politikusai lobbiztak a saját országuk ellen. Juhász Hajnalka szerint ennek elejét kell venni, majd rámutatott, „azzal hitegetni a szavazókat, hogy a közvetlen uniós forrásokért lobbiznak, azt is jelenti, hogy nem bíznak a jelenlegi uniós intézményrendszerben”.

Balassa Péter azzal szólt hozzá a vitához, hogy

én kérek elnézést, nem ilyen politikában és vitában hiszek.

Abban egyetértett Juhász Hajnalkával, hogy a tapasztalatot és a tudást értékelni kell, „de az alázat és a hitelesség is fontos”. A Jobbik – Konzervatívok képviselője – aki korábban profi labdarúgó volt –, kifejtette, most van egy olyan hiteles csapata az országnak, amely mögé mindenki felsorakozott, ő pedig olyan embereket szeretne látni a politikában is, akik mögé felsorakoznak.

„Több alázatot vártam volna öntől” – mondta Deutsch Tamásnak Balassa Péter, aki úgy látja, a Fidesz EP-képviselője a választópolgárokba is belerúgott, mert az ellenzéki képviselőkre is szavaztak.

Az ellenzéki politikus megjegyezte azt is, hogy a kedden nyilvánosságra hozott hangfelvétel után sokakban felvetődik a kérdés, mit tartanak hazaárulásnak. Balassa Péter szerint a magyar emberek nehezen élnek, morális, társadalmi és gazdasági szempontból is mélyen vagyunk. Végül arra kérte Deutsch Tamást, hogy a magyar emberek jóléte érdekében politizáljanak.

Illés Boglárka kormánypárti képviselő is hozzászólt, arról beszélt, hogy az ellenzék pont azokat az embereket árulja el, akiket Fekete-Győr András és Balassa Péter emlegetett, áskálódnak az Európai Parlamentben a nekik jogosan járó források ügyében. Illés Boglárka arra is felhívta Fekete-Győr András figyelmét, hogy „önt elítélte a magyar bíróság, és ön beszél következményekről”. A politikus úgy látja, a magyar embereknek joguk van tudni, hogy a momentumos képviselők mit csinálnak, milyen politikai manővereket követnek el.

„Hogy képzeli ezt képviselő úr? Álljon már meg a menet”

Deutsch Tamás a hozzászólásokra válaszul közölte, az ülés megerősítette, helyes volt azzal a kezdeményezéssel élni, hogy nézzék meg, milyen módszerekkel, kik, milyen ártó szándékkal áskálódnak Magyarországgal szemben.

Az EP-képviselő szerint „a magyar dollárbaloldal összes képviselője minden olyan előterjesztést megszavaz, ami elítéli, leminősíti, zaklatja, bünteti, Magyarországot, és egyetlen olyan módosítót sem nyújtanak be, ami segítené az országot. Teljes képtelenség. Nem lehet, hogy ebben az országban egy magyar országgyűlési képviselő azt mondja, hogy a saját választópolgárait képviseli, majd utána ugyanannak a pártnak az EP-képviselői olyan kérdésben, amelyről több millió magyar polgár népszavazáson elmondta, hogy mi a magyar álláspont, ezzel az állásponttal szemben szavaznak”. Deutsch Tamás az illegális migrációról, valamint a gyermekvédelemről szóló referendumot említette meg.

Deutsch Tamás Balassa Péter hozzászólására válaszul elmondta: szereti a politikai vitákat. Arra is felhívta a jobbikos politikus figyelmét, hogy „Fekete-Győr András kormánypárti képviselő Gyöngyösi Mártonhoz képest”, aki a Jobbik elnöke és EP-képviselője. „Elmúltak már azok az idők”, amikor Balczó Zoltán képviselte a Jobbikot az Európai Parlamentben.

Deutsch Tamás Fekete-Győr Andrással kapcsolatban megjegyezte, hogy elítélte a bíróság, és mégis erkölcsi magaslatról beszélt, ráadásul „olyan intellektuális állapotban van, hogy elektromos rollert akar zuhanyban fürdetni”.

„Ma önnek azzal kell szembenézni, hogy olyan parlamenti képviselő, akit elítéltek. Ezt próbálja elfelejteni. Több millió ember nem felejti el. Az ön mondanivalójának keretét ez határozza meg” – jelezte Fekete-Győr Andrásnak Deutsch Tamás, hozzátéve, hogy a XI. kerületben, ahol momentumos alpolgármester (Orosz Anna) volt, pedofilügy robbant ki, „hát hogy képzeli ezt képviselő úr? Álljon már meg a menet, hogy azt gondolja, minden tanácskozás belterjes momentumos diskurzus”. Deutsch Tamás azt is közölte, hogy Cseh Katalin „korrupciógyanús ügyben érintett”.

(Borítókép: Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülése 2024. március 27-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)