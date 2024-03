Nézzék meg Varga Judit arcát – javasolta a főpolgármester a Fővárosi Közgyűlésen

Az önkormányzati kampány előszeleként a fővárosi Fidesz Karácsony Gergely főpolgármestert támadta a Budapestet érintő kormányzati fejlesztések állandó ellenzése miatt. A III. kerületi Mocsárosdűlő is a csatározás fókuszába került.

A rákosrendezői tervezett fejlesztés miatt támadta Wintermantel Zsolt, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője Karácsony Gergelyt, idézve a zuglói mini-Dubajjal kapcsolatban tett nyilatkozatát. A főpolgármester azt mondta korábban, hogy itt felhőkarcolók és luxuslakások helyett a budapestiek számára is megfizethető lakásoknak és parkvárosnak kellene létrejönnie. Nem jó, ha monofunkciós városrészek jönnek létre.

Wintermantel emlékeztetett, hogy a XIII. kerületi Marina-parti mintaprojekttel kapcsolatban nem emelte fel a szavát, miközben ott még a Duna árvízvédelmi vonalát is megváltoztatták, szinte kizárólag lakófunkció létesült, a négyzetméterárak pedig 2 millió forintnál kezdődnek. Ott a legmagasabb a külföldi ingatlantulajdonosok aránya is. Karácsony Gergelyt a nemek embereként írta le, aki minden korábbi fejlesztési tervre és már megvalósult beruházásra nemet mond, miközben önmaga semmit nem tud letenni az asztalra. Hosszan sorolta, hogy a Városliget-projekttől (benne a Magyar Zene Házával) a Déli Körvasúton át a Puskás Stadionig mennyi mindent ellenzett.

A MARINA-PARTI MINTAPROJEKT-ÖSSZEVETÉSRE A FŐPOLGÁRMESTER NEM REAGÁLT, INKÁBB A MINI-DUBAJ-TERVET A ZUGLÓIVAL AZONOS BEFEKTETŐI KÖR BELGRÁDI PÉLDÁJÁVAL ÁLLÍTOTTA PÁRHUZAMBA,

mely szavai szerint bevonul az urbanisztika rossz példákat soroló történetébe. A szerb főváros belvárosában e betonberuházás miatt már most két fokkal magasabb az átlaghőmérséklet – figyelmeztetett. A rozsdaövezeteket kell jól kihasználni. Nem reprezentatív épületek kellenek a városmaghoz közel, fontosabb, hogy akik itt szeretnének lakni, azok is jól érezhessék magukat.

A főpolgármester odaszúrt a jobboldalnak, azt ajánlva mindenkinek, hogy nézzék meg a videót, amelyen Rogán Antal nyilatkozik arról, mi köze van a Schadl-dossziéhoz.

Először nem tűnt fel nekem a mellette ülő két miniszter arckifejezése. Most újra megnéztem ezt. Javaslom mindenkinek, nézzék meg Varga Judit akkori igazságügyi miniszter arcát. Kicsit benne van az is, ami itt velünk történik

– ezzel utalva arra, hogy rossz lelkiismerettel mondja a Fidesz a fővárosban is a hamis szövegeit. Példaként a Városligetben a kormányzat által felépített Zene Házának szerinte nem túl szerencsés kialakítását említette.

Hassay Zsófia, a Fidesz képviselője a Mocsárosdűlő 24 hektáros természetvédelmi terület további 51 hektárral történő tervezett kiterjesztése kapcsán arról beszélt, hogy van további 13 hektár, amire szintén ki kellene terjeszteni a védettséget, mivel oda olyan rekreációs funkciókat és közparkot terveztek, amelyek mellé parkolókat is létesítenének, ezzel autóforgalmat is odavonzanának. A korábbi kerületi vezetés – véleménye szerint – ezért rendelt el változtatási tilalmat a területre.

Hassay Zsófia azt kérte, hogy egyben kezeljék az egész terület védelmét, ne szakítsák ki belőle ezt a 13 hektárt.

Kiss László kerületi polgármester erre úgy reagált, hogy a fővárosi közmeghallgatáson nemcsak a mostani tervek voltak nyilvánosak, hanem azok is, amikért a III. kerületi önkormányzat 2018-ban változtatási tilalmat rendelt el a területre. Akkor ugyanis valóban be akarták építeni, most azonban a területen a főváros valódi zöldfejlesztése várható.

Korábban a hivatkozott közterület építési területi besorolású volt, ezt minősíttette át a jelenlegi fővárosi városvezetés természetvédelmi területté (az új építési törvény értelmében ezt már visszasorolni építésivé nem lehet). Az elfogadott előterjesztés szerint a főváros vezetése most 75 hektáron élőhely-rehabilitációt hajt végre az unió biodiverzitási keretének támogatásával.

A Fővárosi Önkormányzat a központi költségvetés nettó befizetőjévé vált – erről beszélt az Állami Számvevőszék jelentése alapján Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes. Karácsony Gergely szerint már Tarlós István idején is Budapest alulfinanszírozott volt, miközben megtermeli az ország GDP-jének 37 százalékát. Az itt dolgozók többsége, akik ezt előállítják, nem is budapesti lakosok, így nem csak a budapestieket bünteti a kormányzat a megszorításaival.

A főváros költségvetése a 2019–23 közötti időszakban GDP arányosan több mint 30 százalékkal csökkent – hívta fel a figyelmet. Ha a fővárost 2019-es szinten finanszíroznák, akkor évente több mint 90 milliárd forinttal több pénzzel gazdálkodhatna. A főpolgármester szerint a jelenlegi helyzet nem fenntartható.

(Borítókép: Karácsony Gergely a Fővárosi Közgyűlésen 2024. február 28-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)