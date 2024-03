Perlaky-Papp József nyilvánosságstratéga, kríziskommunikációs specialista, a Budapesti Metropolitan Egyetem címzetes docense beszélt lapunknak a Magyar Péter-jelenségről, arról, hogy hogyan értelmezhetőek a digitális felületeken tett nyilatkozatai, hogyan alakítja a közvéleményt a megjelent hangfelvétel és az előttünk kibontakozó családi dráma, és hogy lehet-e a kormány által megkoreografált botrány Magyar Péter családon belüli erőszakos viselkedése, vagy Varga Judit valóban a megtörténteket írja le közösségi oldalán megosztott bejegyzéseiben.

Arról, hogy Magyar Péter miért hozakodott elő a bántalmazással kapcsolatos szóbeszéddel, mielőtt még azt Varga Judit, volt felesége egyáltalán megpendítette volna, a szakember azt mondta, hogy

Magyar Péter közéleti szerepvállalása nem tűnik teljesen végiggondoltnak. Aki gondosan megtervezi, hogy milyen pályát szeretne befutni a közéletben, annak számolnia kell azzal is, hogy mivel támadhatják. A politika kemény világ, a nyilvánosság statáriális természetű, nagyon könnyen ítélkezik, emiatt a belépés előtt fel kell tenni a kérdést: egyáltalán alkalmas-e szándékainak a sikerre vitelére? Főleg akkor, ha nem kisebb feladatot tűz ki maga elé, mint hogy kormányt buktasson.

Perlaky-Papp József szerint Magyar Pétert a kegyelmi ügy által keltett zavar csábíthatta be a közéletbe, ahogy a korábbi felesége visszavonult a közélettől, hirtelen lehetőséget láthatott a belépésre.

„Ahogy kirajzolódik a személyisége előttünk, számomra a látottak azt súgják, egyszerűen nem bírt ellenállni annak, hogy másodhegedűsből végre főszereplővé válhat – folytatta a szakértő. – Régóta kacérkodhatott a gondolattal, hiszen a hangfelvétel készítésére is ez vehette rá. A felvételen világosan hallható, hogy kapacitálja a feleségét, hogy bizonyos mondatokat mondjon ki, többször türelmetlenül félbeszakítja, ha nem azt hallja, amit elvár.”

Ami Magyar Péternek nem sikerült, az Varga Juditnak igen

A kríziskommunikációs specialista úgy látja, digitális jártassága gyorsan emeli Magyar Pétert, talán még őt is meglepi, milyen gyorsan gyűlik mögötte össze a baloldaliak elégedetlen tábora.

Magyar tarthatott attól, hogy napvilágra kerülnek ezek az információk, és aláássák a frissen szerzett hírnevét, hitelességét. Varga Judit elmondja, hogy azonnal fenyegetni kezdte őt üzenetekkel, amint posztolta azt a sokat sejtető videót

– mondja Perlaky-Papp József, aki közölte, hogy keretezésnek hívjuk azt, amit Magyar Péter megpróbált.

„A keretezés azt jelenti, hogy olyan további körülményt oszt meg a nyilvánossággal, amely megváltoztathatja az eredeti közlés tartalmát. A baloldaliak újdonsült hősének tragédiája, hogy ez a keretezés neki nem sikerül. A volt feleségének, Varga Juditnak annál inkább” – folytatja a szakértő, hozzátéve, hogy a családon belüli bántalmazás nagyon érzékeny téma, arra sokan rezonálhatnak. Szerinte Varga Judit érzékletesen, részletesen és konkrétan bemutat eseteket, amelyek könnyen átélhetővé teszik mindazt, ami vele történt, és így megkönnyíti az érzelmi azonosulást az olvasó számára.

„A kedden megjelent két anyag, a hangfelvétel nyilvánosságra hozatala és Varga Judit posztjai időben annyira közel esnek egymáshoz, hogy külön nem is értelmezhetőek, egybeforrnak a közvélemény gondolkodásában – mondja Perlaky Papp József. – Nyilvánvaló, hogy a mélyen elkötelezett szavazók úgy értelmezik azokat, ahogy azt a politikai választásuk engedi. A hanganyag nem váltotta be a baloldaliak elvárásait, sokakban csalódást keltettek. Többre számítottak Magyar Péter várakozásokat felsrófoló felvezetése miatt. Miközben újdonságot nem tartalmazott, az eddig is ismert, a baloldali gondolkodásban régóta gyökeret eresztett toposzokat ismételte.”

Könnyebben befogadható a bulvár jellegű családi dráma

A szakértő úgy véli, a hatóságok elvégzik majd a feladatukat a hatályos magyar törvények szerint, de számos morális kérdést felvet, mi vihet rá valakit a felvétel készítésére, majd publikálására.

Magyar Péter magyarázata sántít, mely szerint eredeti szándéka a családja védelme volt, hiszen később akkor miért hagyja ezt figyelmen kívül, és használja fel saját politikai karrierjének elindítására?

– folytatja a nyilvánosságstratéga, aki szerint ebben az esetben is az nyeri meg az értelmezési versenyt, aki mellé odaáll a többség.

Számomra egyértelmű, hogy könnyebben befogadható és értelmezhető egy bulvár jellegű családi dráma, mint egy elvontabb és szűkebb érdeklődésre számot tartó demokráciakérdés

– mondja a szakértő, hozzátéve, ahogy a politikai feszültség hozta Magyar Péterhez a figyelmet, úgy viszi tovább a figyelmet a családi dráma feszültsége. Emiatt azt várja a következő időszaktól, hogy Magyar Péter számára a felfutó időszak véget ért, őt a botrány hozta, könnyen lehet, hogy az is viszi el. Sokan gondolhatják azt, hogy a magatartása vállalhatatlan, így méltatlanná vált a közéleti szerepvállalásra. Az emelkedésnek vége, jön a süllyedés.

Arra, hogy vajon Varga Judit készült-e arra, hogy ki kell teregetnie a szennyest, a specialista azt mondta, hogy erről még a közeli családtagok is sokszor később szereznek tudomást, nehéz döntés előállni ezzel.

„Úgy látom, a volt férjnek az aktivitása, a volt miniszter asszony számára kellemetlenné váló tartalmai kényszerítik bele a megszólalásba. A két egymást követő posztja azt mutatja számomra, hogy ennek könnyen lehet még folytatása, hiszen Magyar Péter nem mond le egykönnyen az előtte kinyíló lehetőségről” – mondja Perlaky-Papp József, aki szerint Varga Judit láthatóan motivált arra, hogy Magyar Péternek a baloldaliak fejében formálódó hőskarakterét lerombolja, és helyette a számára évekig valósággá vált beteges, dührohamokkal, zsarolással jellemezhető, méltatlan helyzeteket elállító, bántalmazó énjét mutassa meg, és gondot fordít arra is, hogy a maga mögött álló politikai közösséget is megvédje.

„A magyar politikai kommunikáció még nem látott ilyet”

A szakértő szerint az, hogy Magyar soha nem nevezi nevén Vargát, mindig „volt feleségemnek, gyermekeim anyjának” hívja, az racionális megfontolás, hiszen vele szemben az a vád, hogy sértettségből beszél, így ezt az értelmezést igyekszik ezzel cáfolni.

„Magyar Péter számomra a túlzások embere, klasszikus münchhauseni karakter, aki nagyotmondásaival folyamatosan emeli a tétet – mondja Perlaky-Papp József. – Hat hete még teljesen ismeretlen volt a széles nyilvánosság számára, de már a harmadik, negyedik nyilatkozatában arról beszél, kivel és hogyan lépne koalícióra, hogyan kell kinéznie az új kormánynak. Kijelöli, melyik miniszternek hogyan kell menekülnie a népharag elől. Láthatóan a valóságérzékelése nincs rendben.”

Meglehetősen zavarba ejtő történet rajzolódik ki a szemünk előtt, a magyar politikai kommunikációban ilyet még nem láttunk

– mondta Perlaky-Papp József, aki szerint érdekes, hogy ez már a második önkormányzati választás, amikor egy újabb tabun gázolnak át az események. Ezzel a 2019-es Borkai-botrányra utal, amikor egy politikus szexuális életébe kaptunk néhány kockányi betekintést, holott addig kerülte ezeket az ügyeket a politika, míg most családi drámát, egy bántalmazó kapcsolat részleteit ismerhetjük meg.

„Ahogy Magyar Péter felépíti a politikai színre lépését, abban is visszaköszön az előző önkormányzati választás néhány mozzanata – folytatja a szakértő. – Éppen úgy adagolja a digitális felületeken az információkat, mint akkoriban az ördög ügyvédje. Nagyobb jelentőséget kap ugyan a közösségi média, de a módszertanban nincs különbség. Lépésről lépésre építi a témát, étvágyat csinál a tartalmakhoz, előre beharangozza a következő lépését.”

Perlaky-Papp József úgy látja, karaktere és politikai mozgása a legutóbbi parlamenti választásokon elbukott Márki-Zay Pétert idézi, aki csalódott fideszes szavazóként, nagycsaládos keresztény emberként mutatta be magát, ezzel az ajánlattal kívánta megbontani a kormánypárt mögötti szavazótábort.

Most pedig Magyar a NER-ből kijózanodott szereplőként igyekszik mindezt megtenni hazafias idézetek gyakori ismétlése mellett

– mondja, hozzátéve, mindketten úgy pozicionálták magukat, hogy a konzervatív szavazók jó ajánlatnak lássák a szerepvállalásukat. Szerinte világosan látszik, hogy Magyar Pétertől is baloldali témákat és logikát kaptak az emberek, éppúgy, mint elődjétől.

„A jobboldali szavazótábor a megismert történtek hatására itt is összezár, éppen ezért amennyiben Magyar Péter az ügy jelenlegi dinamikáját nem tudja megtörni, úgy az útja is hasonló lesz a nyilvánosságban: az eljelentéktelenedés útja.”

„Nekem ez nem tűnik megcsináltnak”

A kríziskommunikációs specialista szerint arról, hogy Magyar Péternek elébe kéne most is mennie, és beismerni mindent, vagy tagadni, ameddig lehet, nehéz véleményt alkotni, mert nem tudjuk pontosan, mi történt. A válasz olyan szempontból viszont irreleváns, hogy úgyis a közvélemény fog dönteni, arra alapozva a döntését, hogy kinek hisz.

Én úgy gondolom, hogy aki politikai gondolatok mentén dönt, ott világos a döntés. Attól függ, hogy melyiket akarja elhinni

– véli Perlaky-Papp József. Viszont a másik oldalról van egy mindenki által érthető és átélhető történet, amelyet mindenki látott már, vagy mindenki környezetében voltak ráutaló jelek, hogy házastársak között konfliktus alakult ki, ezért „a kommunikációs szimatom azt mondja, hogy a családi dráma mögé könnyebben képződik meg egy többség, mint a politikai logika mögé”.

Ezt azzal támasztja alá, hogy aki nem szimpatizál a Fidesszel vagy Orbánnal, azok között is vannak nők, akik lehettek már hasonló szituációban, és náluk nagyon nehéz lehet azt mondani, hogy ezek után is oda tudnak állni Magyar mögé, és jó szívvel ki tudnak állni mellette, vagy oda tudják tenni a posztjai alá a lájkokat.

Egy részük elbizonytalanodhat, és méltatlannak találja Magyar Pétert arra, hogy közéleti szerepvállalását támogassa

– mondta a Metropolitan Egyetem docense. Véleménye szerint ahhoz, hogy ez csak egy politikai húzás legyen a Fidesz részéről, „nagyon nagy fantázia kellene”, ez egy családi dráma, amelynek egyre több részletére derül fény. „Én nem nagyon láttam még ilyen politikai kommunikációs húzást, nekem ez nem megcsináltnak tűnik” – fogalmazott.

Magyar Péter felesége, a volt igazságügyi miniszter, Varga Judit kijelentéseit titokban felvette, majd közzétette a felvételt, amelyen a volt miniszter arról beszél, hogy Rogán Antal emberei bementek az ügyészségre, és „kihúzatták a nevüket” a Schadl–Völner-ügy irataiból.

(Borítókép: Magyar Péter és Varga Judit. Fotó: Papajcsik Péter, Kaszás Tamás / Index)