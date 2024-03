Több száz millió forintot költhetnek majd el üzemanyagra a következő három évben az országgyűlési képviselők és a frakciók. Átlagosan fejenként több mint kétmillió forintnyi benzin vagy gázolaj jár a képviselőknek, de mivel a frakciók is kapnak, még onnan is cseppenhet néhány liter üzemanyag. Meglepő módon a magát előszeretettel zöldpártként aposztrofáló LMP az élmezőnyhöz tartozik a benzinfogyasztásban.

Megkötötte a következő három évre vonatkozó üzemanyag-keretszerződéseket az Országgyűlés Hivatala a Mollal. A parlament.hu-ra nemrég felkerült dokumentumok szerint maga a hivatal, a képviselők, az országgyűlési őrség és a frakciók összesen 2024. február elseje és 2027. január 31-e között

mintegy nettó 744 millió forintnyi üzemanyagot pöfékelhetnek el az utakon.

A szerződések szerint a legnagyobb tételt az országgyűlési képviselők teszik ki, ők 199-en összesen 406 millió forintnyi üzemanyagot használhatnak el. Ez azt jelenti, hogy egy képviselő a következő 3 évben átlagosan 2 millió 41 ezer forintot költhet el, azaz havonta 56 ezer forintot. Egyénenként egyébként eltérő a tényleges költés, van, akinél havonta ennek többszörösére is ugrik. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi átlagárral számolva 89 liternyi benzint és 87 liternyi gázolajat használhatnak el közpénzből a képviselők a munkájuk során az Országgyűlés Hivatala által rendelkezésükre bocsátott üzemanyagkártyákon keresztül.

Ezek természetesen csak a keretösszegek, amelyek még változhatnak, sőt változni is szoktak. 2021 eleje és 2023 vége között például 700 millió forint volt a képviselők keretösszege. Azaz két év alatt csaknem kétszer annyit költhettek, mint a következő szerződés értelmében három év alatt.

Útdíjat is fizethetnek belőle

Az összegeket úgy határozza meg az országgyűlési törvény, hogy ezek a képviselő állandó lakóhelyétől függenek. Például amennyiben az Budapesten van, akkor havonta 2500 kilométerre, ha viszont Budapesttől 201 és 300 kilométerre esik, akkor 6000 kilométerre elegendő üzemanyag értékben kell meghatározni a keretet. Egy két éve elfogadott törvénymódosítás értelmében ezek a meghatározott kerettávolságok ráadásul még tovább nőttek, a választókerület nagyságától és a Budapesttől való távolságtól függően immár akár félmillió forint is lehet a havi benzinköltsége a honatyáknak és honanyáknak.

Az üzemanyagkártya egyébként felhasználható a közutak használatáért fizetendő használati díj, útdíj, valamint az üzemanyagtöltő állomáson az autó karbantartását biztosító szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítésére is. Március közepén egyébként ebből a keretösszegből 18 millió forintot már ki is fizettek az olajvállalatnak.

Az őrség és a hivatal is kap

Az Országgyűlés Hivatalának és természetesen az Országgyűlési Őrségnek is vannak saját autói, előbbi keretösszege 110 millió forintot tesz ki a következő három évre, míg utóbbi szervezet kicsivel több mint 35 millió forintért tankolhat.

A frakciók is utazhatnak

A következő nagy tételt a Fidesz-frakció teszi ki, amely egyrészt köttetett egy szerény szerződést az Országgyűlés Hivatalán keresztül a Mollal, de külön is leszerződtek a céggel. Előbbi összeg mindössze 2,7 millió forint volt, a külön szerződés viszont 104 millió forintot jelent. Megkérdeztük a parlament sajtóirodáját, hogyan kell ezeket tekinteni. Válaszukban azt írták: „két külön szerződésről van szó, amelyeket a frakció rendelkezésére álló keretek terhére kötöttek”. Tekintve, hogy a Fidesz frakciója a legnagyobb jelenleg az országgyűlésben, összesen 116 képviselővel, így nem meglepő, hogy ők költhetik a legtöbbet benzinre. Bár, ahogyan fentebb írtuk, a képviselők külön is kapnak benzinkártyát, feltehetően a frakció keretének terhére is utazhatnak.

Fotó: Németh Emília / Index

Ha így számolunk, akkor a fideszes képviselők átlagosan még 919 ezer forintot kaphatnak üzemanyagra. A sajtóiroda egyébként nem részletezi, ezt mire használják a pártok, mint írták: „a frakció által üzemeltetett autók használatához szükséges. A kereteket a törvény határozza meg, üzemanyag-vásárlásra pedig annyit költenek ebből, amennyire szükségük és forrásuk van”.

Átlagban a Jobbik pöfögi a legtöbbet

Ha ugyanezt a frakcióátlagot megnézzük a többi pártra is, akkor igen érdekes információkra bukkanhatunk. A második legnagyobb frakcióval a szintén kormányon lévő KDNP rendelkezik, 19 képviselőjére 31,4 millió forintos keretet kapnak, azaz fejenként 1,6 millió forintot.

Létszámban utánuk a Demokratikus Koalíció következik: 15 képviselőjükre viszont mindössze 3,2 millió forint a keretük. Ez alig több mint kétszázezer forint fejenként. A Momentum és az MSZP is 10-10 mandátummal rendelkezik, ám míg előbbi frakció 1,7 milliós kerettel gazdálkodhat, addig utóbbi 3,9 millió forintossal.

Mindegyiken túltesz ugyanakkor a Jobbik 8 képviselőjével. A párt 28,4 millió forintnyi keretösszeget kapott a következő három évre, azaz fejenként a képviselők után 3,55 millió forint jár a frakciónak. A Mi Hazánk frakciójának tagjai ennél jóval szerényebben autózhatnak: 6,9 millió forint a keretük. Az ugyanúgy hatfős Párbeszéd-frakció ennek töredékét, 1,2 millió forintnyi keretösszeget kapott.

Érdekesség még, hogy a zöldpártként definiálható LMP frakciójának kerete is előzi mindkettőt: 7,8 millió forintot pöfékelhetnek el a következő években, pedig mindössze öt képviselőjük van a parlamentben, azaz átlagban épp csak lemaradnak a KDNP mögött.

(Borítókép: Németh Emília / Index)