Magyar Hang: megvan az új kormányszóvivő

A posztot eddig Szentkirályi Alexandra töltötte be, ő tartotta a kormányinfókat Gulyás Gergellyel, de most indul főpolgármester-jelöltként. A Magyar Hang szerint Vitályos lehet az utódja (két hete egyébként Kovács Zoltánt nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkárt is kapcsolatba hozták a kormányinfókkal egy másik értesülésben).

A lap kereste Vitályos Esztert, de nem sikerült elérniük a fideszes politikust. Egyik kollégája telefonon úgy reagált: sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánja az értesülést, de

amennyiben lesz ilyen döntés, azt nyilvánosságra fogjuk hozni.

– mondta.

Vitályos Eszter 2010-től 2012-ig az Országgyűlés Hivatala alkalmazásában a Fidesz önkormányzati és területfejlesztési kabinettitkári feladatait látta el, majd a Miniszterelnökségen dolgozott, később pedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség jogi- és gazdasági elnökhelyettesévé nevezték ki. 2014-től 2018-ig a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára volt, ezután az akkori Emberi Erőforrások Minisztériumában az európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkári feladatokat végezte.

Az Országgyűlésbe 2021-ben került be L. Simon László parlamenti helyére, majd a 2022-es országgyűlési választáson egyéni mandátumot szerzett a szentendrei választókerületben. Jelenleg a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkára is.