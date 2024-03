Nyomozás indult az ercsi óvoda igazgatója ellen kiskorú veszélyeztetése miatt

Mint írtuk, március elején egy hónapra felfüggesztették a munkavégzés alól, és vizsgálat indult egy ercsi óvodavezető ellen, mert panasz érkezett a pedagógiai módszereire. A gyanú szerint kiabált a gyermekekkel, és többször is előfordult, hogy a berángatta őket az irodájába.

Ábrahám Gabriella korábban az arcát vállalva nyilatkozott az RTL Híradónak. Az óvónő szerint azért érik a vádak, hogy ne őt válasszák meg újra az intézmény élére.

A 24.hu beszámolója szerint a helyi önkormányzat belső vizsgálatot indított az ügyben, míg

a Gárdonyi Rendőrkapitányság kiskorú veszélyeztetésének gyanúja miatt nyomoz az ercsi Hétszínvirág Óvoda ügyében.

Mint írták, márciusban több szülő és egy volt kolléga is felkereste a helyi polgármestert, ahol egy hangfelvétellel igazolták, hogy az óvodavezető agresszíven lépett fel.

Az egyik szemtanú szerint „az üvöltés és a katonásdi, meg a megrendszabályozás mindennapos volt” az óvodában. Egy édesanya szerint a gyereke is látta, ahogy „az óvodavezető berángatott” egy kicsit az irodájába, és nem engedte ki. A szülők arról számoltak be, hogy az óvodavezető magatartása nyílt titok volt, ám az óvónők nem tehettek semmit, mert féltették az állásukat. Hozzátették, hogy az elmúlt időszakban több pedagógus és gyermek is távozott az óvodából.

Az igazgató április 10-ig nem léphet be az óvodába, ám ügyvédje szerint bíróságon támadják meg a határozatot. Véleményük szerint a felfüggesztés miatt jelentős veszteség érheti, így akár kártérítési pert is indítanának.