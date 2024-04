Váratlan fordulat, Karácsony Gergely és Vitézy Dávid egy oldalra került

Senki nem dönthet Budapestről az itt élők nélkül. Ennek érdekében hirdette meg Karácsony Gergely főpolgármester a második Budapesti Lakógyűlést, amelyen az állandó budapesti lakcímmel rendelkező 14 évnél idősebbek fejezhetik ki véleményüket arról, hogy milyen beruházás valósuljon meg Rákosrendezőn. Véleménye szerint a barnamezős beruházások döntik el, milyen lesz a főváros jövője, mennyire lesz élhető.

Úgy látja, a kormányzat csak egy szűk befektetői érdeket tart szeme előtt, amely mögött pedig kormányközeli építőipari beruházók állnak busás profitra ácsingózva. Lázár János építésügyi miniszter viszont azt mondta, hogy a budapestiek akaratával ellentétesen ezen a területen semmi nem jöhet létre, ezért négy kérdésben kérik ki a fővárosiak véleményét:

Ön szerint mi épüljön Rákosrendezőn? A budapestiek számára is megfizethető lakásokból és zöldfelületekből álló parkváros; vagy luxuslakásokból és turisztikai látványosságokból áll mini-Dubaj?

Hogyan vonja be az állam a befektetőt Rákosrendező fejlesztésébe? Nyílt eljárásban, a koncepció kialakítását követően versenyeztesse a lehetséges befektetőket, vagy államközi szerződés formájában, a versenyeztetés kizárásával adja át a területet a befektetőnek.

Milyen magas épületek épülhetnek Rákosrendezőn? Csak olyan épületek épülhetnek, amelyek nem érintik az Andrássy út és a Hősök tere világörökségi látványát, vagy épülhessen akármekkora felhőkarcoló Rákosrendezőn?

A negyedik kérdés a főváros egészségügyi ellátását érinti. Erről Karácsony Gergely megjegyezte, hogy az elmúlt években sikerült rövidíteniük a várólistákat, és a beérkező pluszforrásokból a kerületeknél lévő járóbeteg-szakellátást is fejlesztették. Korábban már beszámoltunk arról a kormányzati szándékról, hogy az említett, kerületeknél lévő járóbeteg-szakellátást is államosítsák. Ez ugyan egyelőre lekerült a napirendről, a főváros vezetése azonban – elővágás jelleggel – erről is kikérné a budapestiek véleményét. A kérdés így szól:

Ön szerint mi lenne garancia az egészségügyi szakrendelők fejlesztésére? Ha a szakrendelők továbbra is a kerületi önkormányzatok fenntartásában maradnának, vagy ha az állam átvenné a fenntartásukat?

A főváros vezetésének minden kérdésben van álláspontja, most arra kíváncsiak, hogy a budapestiek mennyire osztják ezt.

Vitézy Dávid is érzi a rákosrendezői problémát

Az első reakció már meg is érkezett. Vitézy Dávid szerint a kormány kapitulált az arab befektetők érdekei előtt, a budapestiek feje felett döntöttek a város aranytartalékáról. Az arab befektetők nemzetgazdaságilag kiemelt beruházás keretében azt építhetnének Budapest legértékesebb egybefüggő fejlesztési területére, amit és ahogy csak akarnak. Semmi nem korlátozná őket: sem az épületek magassága, sem a városrész épületeinek funkciói, sem a szükséges közlekedési és más infrastrukturális fejlesztésekkel kapcsolatban nincsenek meg a minimálisan elvárható garanciák sem.

Aki részt vesz, ennek tudatában szavazzon a Lakógyűlésen, én is minden fenntartásom ellenére ennek megfelelően fogok szavazni, elutasítva a Maxi-Dubaj nyilvánosságra került terveit.

– ajánlotta Karácsony Gergely kihívója, hozzátéve, számára úgy tűnik, mintha Rogán Antallal valójában csak az lenne a főváros vezetésének a baja, hogy nem a Városházán dolgozik. Ugyanis választási kampány idején közpénzből „konzultálni”, kék plakátokon megvédeni a választókat a kormány szokta. Ők a magyar embereket „védik meg” így Brüsszeltől, Karácsony Gergely pedig pontosan ugyanolyan plakátokkal és kérdőívekkel a budapestieket „védi meg” a kormánytól.

A Második Budapesti Lakógyűlésen az érdekeltek a lakogyules.budapest.hu oldalon, egy egyszerű e-mailes regisztráció után adhatják le voksukat.