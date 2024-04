Február közepén startolt el az Egységes Diákfront (EDF), a Fridays For Future (FFF) és az Adom Diákmozgalom blanketta névre keresztelt kezdeményezése, de az ötlet ennél jóval régebbre nyúlik vissza.

A három diákszervezet tavaly ősszel – több tüntetés megszervezése után – jutott arra az elhatározásra, hogy ugyan a figyelemfelhívó akciók fontosak, a valódi változáshoz még valamire szükség van.

Ekkor jött az ötlet, hogy mi lenne, ha szakértők bevonásával megalkotnának egy Budapestre szabott ifjúsági programot. A szakmai anyag elkészítésébe a fiatalokat is bevonták, az elmúlt hetekben egy online felületen lehetett nyilatkozni arról, ki, milyen fővárost szeretne, a szervezők elsősorban a kulturális programokkal, művészetekkel, közösségi terekkel és városzöldítéssel kapcsolatos igényeket mérték fel. A kérdőívet mintegy 1000 diák töltötte ki.

A három szervezet már a kezdeményezés bejelentésekor hangsúlyozta, hogy az eredményeket eljuttatják a főpolgármester-jelölthez és a polgármesterjelöltekhez. Karácsony Gergely már korábban jelezte nyitottságát, ezzel összhangban a programbemutatót szerda délután az első sorból figyelte. Jelen volt emellett Vitézy Dávid, aki nemrég jelentette be, hogy szintén indul a főpolgármesteri székért, de részt vett a bemutatón Pikó András józsefvárosi polgármester is, aki hamarosan újra megméretteti magát.

Perlaki-Borsos Noel a program bemutatóját azzal kezdte, hogy köszönetet mondott a jelenlévő főpolgármester-jelölteknek és polgármesterjelölteknek.

„Külön köszönjük a fideszes főpolgármester-jelöltnek, akit ma egy Szentkirályi ásványvíz képvisel” – szúrt oda Szentkirályi Alexandrának a fiatal, aki ezt követően rátért a szakmai anyag főbb elemeire, melyek az alábbiak:

Aschenbrenner Lili, az FFF képviselője a program zöld részét ismertette. Mint mondta, elsősorban arra igyekeztek választ adni, hogy miként létezhet együtt a város, az ember és a természet. A következőkre jutottak:

Schermann Fruzsina, az Adom Diákmozgalom elnöke folytatta a sort. Hangsúlyozta, hogy a fenti tervek csak a töredékei mindannak, amit összeírtak.

„Kezdem érteni, miért nem foglalkoznak a politikusaink szakpolitikával” – jelentette ki, majd azzal folytatta, hogy a célok elérése érdekében egy Budapesti Diákönkormányzatot szeretnének létrehozni, amely tájékoztató szervként, kapcsolatépítőként, programszervezőként és diákképviseletként is működne.

„Jelenleg nincs Budapesten diákképviselet, ezt a fiatalok is visszaigazolták a kérdőívben” – emelte ki, hozzátéve, hogy a Budapesti Diákönkormányzat 23 fős közgyűlésből állna, vagyis minden kerületnek egy képviselője lenne.

Amennyiben egy vezető vállalja a fentieket, az elvárásokat teljesítenie is kell, a szervezetek mindezt bizonyos időközönként felülvizsgálják, és hangot adnak annak, ha úgy látják, nincs előrelépés.

Karácsony Gergely főpolgármester a helyszínen lapunknak úgy nyilatkozott:

„Nagyon fontos, hogy van egy generáció, amely számára a demokrácia már természetes. Van igényük arra, hogy formálják a várost, az országot, önmagában az, hogy programot írtak, egy fontos előrelépés” – fogalmazott, kiemelve, hogy három csoportra osztaná az elhangzottakat.

A graffiti-falakat jó ötletnek tartja, noha álláspontja szerint ez sem teljesen újdonság. „Graffiti-ellenes vagyok, de csak ott, ahol nincs helye” – jelezte, majd kiemelte azt is, hogy abszolút egyetért mindazzal, ami a rakpartok ügyében elhangzott, „nem lehet vagyon kérdése, hogy valaki részt vegyen a város lüktetésében.”

Végül arra a kérdésre, hogy mit szól a Szentkirályi Alexandrának címzett pikírt megjegyzéshez, úgy felelt:

„A kampányban ennyi irónia szükségeltetik. Azt pedig már megszoktuk, hogy a Fidesz nem veszi komolyan a társadalmi partnerséget, és nem jelenik meg olyan helyeken, ahol egyébként kellene".

A bemutató után Vitézy Dávid is nyilatkozott az Indexnek. A főpolgármester-jelölt arról beszélt:

Nagyon sok jó javaslat van, rengeteg olyan dolgot hallottam, ami szerepel a programomban, vagy egyelőre annak tervezetében. A diákokhoz hasonlóan én is a budapestiekkel együtt alkotnám meg a saját programom, ezért is indítottam el néhány hete a »Mit vársz a következő főpolgármestertől?«– kezdeményezést. Eddig több ezer javaslat érkezett be, köztük több mint 1000 harminc év alattitól. A diákok most azt kérték, egyeztessünk. Én erre nyitott vagyok, mindenképpen egy asztalhoz ülök velük a következő napokban