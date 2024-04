Hosszú Katinka és férje, Layber-Gelencsér Máté még 2022-ben nyitotta meg a házhozszállítással is foglalkozó éttermet, a Koool-t a fővárosban. Jelentős mérföldkőhöz érkezett most az olimpikon élete: a következő héten egyszerre ugorhat fejest a Duna Aréna vizébe, hogy részt vegyen a párizsi olimpiát megelőző országos úszóbajnokságon és csukódik be vendéglátó egységének ajtaja véglegesen.