Hosszú Katinka a párizsi olimpia helyett inkább babázna

A következő, 2024-es párizsi olimpián nagy valószínűség szerint már nem lesz ott Hosszú Katinka, mert vőlegényével, Layber-Gelencsér Mátéval a versenyzés helyett gyermeket terveznek – mondta el a háromszoros olimpiai bajnok úszónő a magyar Forbesnak.

Ugyanakkor Hosszú Katinka az interjúban hozzátette, egyelőre nagy lendülettel és örömmel készül a június 17-én kezdődő budapesti vizes világbajnokságra, ahol három számban is megméreti magát.

Sőt, az úszónőnek egyre inkább az az érzése, hogy ő mindig szeretne úszni, csak egyre kevesebb versenyen indul el. Arról nem is beszélve, hogy továbbra is szeretne egészséges maradni, ám az úszáson kívül lényegében egyetlen más sportot és mozgásformát sem kedvel igazán.

Viszont mára, megunva az élsportolói létet, már nem az úszás az egyetlen dolog, amely érdekli Hosszú Katinkát: ennek ékes példája a csütörtökön megnyílt Koool nevű étterme, amelyet vőlegényével közösen alapítottak a fővárosban.

Az étteremnyitás ötlete hiánypótló jelleggel született: Hosszú Katinka jó ideje vágyott arra, hogy olyan menüt rendelhessen magának akár egy hétre vagy egy hónapra előre, amely valóban egészséges, tele van fontos tápanyagokkal, miközben nem unalmas és íztelen.

Hosszú Katinka az étteremben fogyasztható vagy az onnan megrendelhető ételeket Móricz Kitti séffel közösen alkotta meg, aki közel két évvel ezelőtt kezdett el főzni az úszónőre.

A Kooolt tulajdonló HK Superfood Kft. befektetője a most már Katinka & Co. néven futó egykori Iron Swim Kft. A korábbi szponzori szerződésekből és marketing-együttműködésekből származó pénzeket és támogatásokat fektettük be ide. A Katinka & Co. profilja egy kicsit megváltozott, elsősorban PR-céggé alakult, főként marketingkommunikációval foglalkozik, és a jövőben befektet hasonló projektekbe

– árulta el céges ügyeiről és az újonnan megnyitott étterem üzleti hátteréről Hosszú Katinka, aki ígérete szerint hamarosan két újabb projekttel is kirukkol.

Mindezek mellett az úszónő ugyanúgy viszi tovább a tavaly január óta működő Iron Swim egyesületet is, amely alá az úszóklub, az úszóiskola, valamint minden, úszással kapcsolatos dolog tartozik. Korábban az Iron Swim kezelte Hosszú Katinka PR-ját is, ám jelenleg is azon dolgoznak, hogy minél jobban elválasszák egymástól a sportos és az üzleti vonalat.

Még dolgozunk a Katinka & Co. Kft arculatán, hogy ez kívülről jól látható módon is letisztuljon. Ez a kft. fogja összefogni a különböző jövőbeli almárkákat, életmóddal kapcsolatos termékeket, szolgáltatásokat

– mesélt jövőbeli terveiről a háromszoros olimpiai bajnok.

(Borítókép: Hosszú Katinka. Fotó: Kaszás Tamás / Index)