Matolcsy György olyat mondott a parlamentben, amiből újabb vita lehet

Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke is ott volt az Országgyűlés hétfői ülésén, ahol az azonnali kérdések órájában válaszolt az egyik ellenzéki frakcióvezető kérdéseire.

Lukács László György két témában érdeklődött Matolcsy Györgynél a parlamentben. A Jobbik – Konzervatívok frakcióvezetőjének egyik kérdése az volt, hogy mi a véleménye a kormány gazdaságpolitikájáról, és arról, hogy „olcsó ázsiai migránsmunkásokat hoznak”. A másik arra vonatkozott, hogy „megérett-e az eltörlésre” az ötezer forintos iparkamarai hozzájárulás? Az ellenzéki politikus szerint egyre többen unták meg, hogy „Parragh László ötezer forintot kötelező hozzájárulásként elvesz a vállalkozásoktól, és ezért cserébe semmit nem kapnak”.

Matolcsy György válaszában először is tisztázta, hogy „nem lettem kamarai szakértő, annak ellenére, hogy a kamara elnöke már jegybanki szakértőként tekint magára”. A jegybankelnök ezután kifejtette, hogy vannak kötelező és önkéntes kamarák, utóbbiak jobban működnek az innováció és a szolgáltatások tekintetében, a maga részéről ezért szívsebben látna önkéntes kamarai rendszert.

Nem hiszem, hogy érdemes kötelező kamarai rendszerben olyan kamarát fenntartani, ahol a felmérések szerint a tagok 80-90 százaléka nem veszi igénybe a kamarai szolgáltatásokat

– fogalmazott Matolcsy György.

A jegybankelnök a munkaerőimportról úgy vélekedett, hogy egy munkaerőhiánnyal küzdő országban átmenetileg érdemes megfontolni a munkaerő behozatalát, de ez nem a jövő útja. A két témát összevonva rámutatott: a kamara segíthetné azt a szakképzést, amelynek köszönhetően nem lenne szükség vendégmunkásokra.

Lukács László György abban egyetértett a jegybankelnökkel, hogy a külföldi munkaerő nem megoldás Magyarországnak, helyette azon kell dolgozni, hogy a belső tartalékot használják. A Jobbik – Konzervatívok frakcióvezetője arra emlékeztetett, hogy népszavazási kezdeményezést indított a kötelező kamarai tagságról, jelenleg is gyűjtik az aláírásokat, a parlamentben és azon kívül is érdemi vitát szeretne a kérdésről, ahogy a „migránsmunkásokról” is.

Matolcsy György viszontválaszában újra jelezte, hogy jobb az önkéntes kamara, de példaként megemlítette Ausztriát is, ahol kötelező a tagság, mégis jól működik a kamara, egy könyvet is bemutatott, amelyben az osztrák kamara jövőbeli technológiákat ajánl az osztrák vállalatoknak.

