Polt Péter megszólalt a Magyar Péter által nyilvánosságra hozott hangfelvételről

Polt Péter az MSZP-s Harangozó Tamás kérdésére úgy fogalmazott, hogy nyomozás zajlik a Magyar Péter által nyilvánosságra hozott hangvétel ügyében, ahogy azt korábban Fürcht Pál főügyész is bejelentette, „majd a tények határozzák meg, hogy ebben a nyomozásban, ha van bűncselekmény, akkor az milyen bűncselekmény”. Az ügyészség valamennyi szóba jöhető bűncselekményt kivizsgálja, a határozatot pedig a nyilvánosság elé tárja.

Polt Péter azt is elmondta – ahogy Fürcht Pál is –, hogy Varga Judit volt minisztert tanúként hallgatta meg az ügyészség, emellett minden olyan tanúkihallgatást és egyéb nyomozati cselekményt elvégeznek, amely a tényállás tisztázáshoz szükséges.

– mondta a legfőbb ügyész a nyomozati iratok manipulálhatóságára vonatkozó kérdésre, hozzátéve: a Schadl-ügy valamennyi adatát feldolgozták, valamennyi bizonyíték és adat sorsa követhető.

Harangozó Tamás viszontválaszában több kérdést is felvetett: Varga Juditot ebben az ügyben hallgatták-e meg tanúként? A kormány többi tagját meghallgatják-e? Mi a véleménye arról a javaslatról, ami lehetővé tenné, hogy az igazságügyi miniszter hozzáférhessen ügyészségi iratokhoz?

Polt Péter válaszában tisztázta, hogy az ügyészség független, de ellenőrzik a munkáját, Harangozó Tamásnak azt javasolta, hogy mélyedjen el ezekben a jogszabályokban, „szép feladat lesz”. A törvényjavaslatra vonatkozó kérdésre elmondta, az ügyészségnek van álláspontja, ezt a minisztérium tudomására hozta, „remélhetőleg ennek az álláspontnak az ismeretében fog lefolyni a törvényjavaslat vitája és a döntés is”.

Tordai Bence arra hívta fel Polt Péter figyelmét, hogy a szombati tüntetésen „több százezer ember skandálta az ön lemondása iránti vágyát. A közbizalom láthatóan nincs meg”. A Párbeszéd-Zöldek politikusa emellett arról érdeklődött, hogy kivizsgálják-e a fővárosi kormányhivatal vezetőjének „visszaéléseit”, amelyekről V. Naszályi Márta küldött levelet az ügyészségnek.

Polt Péter válaszában hangsúlyozta:

A kérdése elején említett bizalomról csak annyit, hogy az ügyészség és a legfőbb ügyész is a törvényeknek kell, hogy megfeleljen, nem kívánságoknak, elképzeléseknek, felszólításoknak. Eddig is ez történt, és ezután is ez fog történni az ügyészségen. Abban mindenkinek felelőssége van, hogy a bizalom, ami fontos dolog, hiteles információkon alapuljon. Vannak olyan dezinformációk a társadalomban, amelyek valóban érintik a közbizalmat, erről viszont nem csak mi tehetünk, vagy elsősorban nem mi tehetünk.