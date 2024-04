Menczer Tamás: A Fidesz Európa legsikeresebb pártja

A politikus a támadásokkal kapcsolatban azt mondta, a kegyelmi ügy is az volt, és „ez a cirkusz is az, most ez a derék ember mindennap mindent elmond rólunk”.

Az a párt, a Fidesz és az a kormány, amelyet a Fidesz és a KDNP támogat, Európa legsikeresebb pártja és valószínűleg az egész világ legsikeresebb pártja. Egymás után négy választást nyertünk kétharmaddal, ami páratlan Európában és világszinten is

– fogalmazott Menczer Tamás. Olyan politikai erők akarják most oktatni őket – tette hozzá –, „amelyek egy-két százalékon állnak, vagy amelyek még soha nem voltak választáson”, illetve olyanok, amelyeket „minden alkalommal tönkrevertek”.

Ők akarják megmondani, hogy mit és hogyan kellene csinálnia a legsikeresebb pártnak?

– tette fel a kérdést. Mi nem lottón nyertük ezt a támogatást – jegyezte meg.

Béke, biztonság, munkahelyek, családok támogatása, fiatalok adómentessége, idősek megbecsülése, alacsony adók. Lehetne még hosszan sorolni, de ezek a legfontosabbak, ezeket a válaszokat adta a kormány, és ennek köszönhető, hogy a magyarok egymás után több választáson is óriási többséggel támogatták a kormányt és a kormánypártokat

– fogalmazott. „Az eredmények bennünket igazolnak a nap végén, a számok makacs dolgok, […] nem hagyjuk, hogy mindenfajta izgalmas ember veszélybe sodorja azt, amit közösen elértünk” – fűzte hozzá.