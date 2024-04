Éles vita Budapestért: légkondi helyett szauna, börtön helyett fizetésemelés

Karácsony Gergely főpolgármester kedd este a közösségi oldalán arról írt, hogy Vitézy Dávid főpolgármester-jelölt korábban egy kormányban ült az „ budapestieknek kárt okozó orosz metrókocsik beszerzésén nyerészkedő mai honvédelmi miniszterrel”, azonban az őt érintő vizsgálatokban „nem vigéckedett”.

„Hiszen a fővárosi vizsgálóbizottság a 7,5 milliárd forintos közvetlen kárt okozó e-jegyrendszer ügyében többek közt azért nem jutott sokkal előrébb, mert Vitézy Dávid nem válaszolt a bizottság kérdéseire” – tette hozzá a városvezető.

Karácsony Gergely leírta, hogy a BKV szakemberei azon dolgoznak, hogy megtalálják azt a műszaki megoldást, ami egyszerre garantálja a metrókocsik biztonságos üzemelését és klimatizálását. Mint írta, a közbeszerzési eljárás jelenleg tárgyalási szakaszban van, mindez 9,6 milliárd forintba kerül.

Ez sajnos nem megy az oroszokkal való egyeztetés nélkül, ám mivel a cég időközben hadiüzem is lett Putyin Ukrajna elleni agressziója miatt, a kommunikáció finoman szólva is nehézkes. Tudják, ez az a háború, amit az a kormány, amiben a két államtitkár üldögélt, relativizálni próbál. Ők vidáman üzletelnek az oroszokkal, de azt megakadályozták, hogy a főváros az oroszok kötbére terhére fejlesszen

– fogalmazott Karácsony, kiemelve, hogy éppen ezért van folyamatban van a per is az orosz Metrowagonmash ellen első fokon a Fővárosi Törvényszék előtt.

„Amikor kellett volna, csendben lapítottak, most hogy kampány van, hangoskodnak. De a budapestieket úgysem fogják becsapni megint” – zárta sorait a főpolgármester, aki a bejegyzése alatti hozzászólásban arról is beszámolt, hogy a koronavírus-járvány ideje alatt több cég is jelentkezett az orosz metrókocsik klimatizálásának megoldására. Mint írta, az egyik társaság sikeresen tesztelte is a három főegységből álló rendszerét, azonban a végleges megoldáshoz szükség van az orosz Metrowagonmash jóváhagyására.

Vitézy nem hagyta szó nélkül

Vitézy Dávid a főpolgármester bejegyzése alatt válaszolt Karácsony Gergely állításaira. A főpolgármester-jelölt azzal kezdte, hogyha a városvezető nem menekülne újabb és újabb kifogásokkal a főpolgármester-jelölti vita elől, akkor Facebook-kommentek helyett élőben is megbeszélhetnék ezeket, hiszen szerinte „lenne miről beszélni”.

Úgy véli, hogy az elektronikus jegyrendszer rég készen lenne, ha a BKK-ban 2014 után tudták volna folytatni a munkát és nem távolítják el Tarlósék őket pont az orosz metrók miatt, amiket most Karácsony „olyan vehemensen veszel a védelmébe”.

A jegyrendszernél nem az általam aláírt szerződés, hanem a Tarlós által hozott következő BKK-vezetés teljes bukása és kétes eljárása, a szerződés sokszoros módosítása okozta a projekt kisiklását sok évvel a távozásom után. Minden vizsgálat erre jutott, senki soha nem állapított meg mást. Ezt te is jól tudod, 5 éve még magad is így gondoltad, akkor még épp zseninek neveztél a BKK élén végzett munkámra hivatkozva

– fogalmazott Vitézy, hozzátéve, hogy a fővárosi vizsgálóbizottság minden kérdésére válaszolt írásban, és szerinte pontosan olyan színvonalon vezeti félre a főpolgármester a követőit ezügyben is, ahogy az orosz metróval kapcsolatban.

A főpolgármester-jelölt ezt követően pontokba szedve részletezte, hogy mi nem stimmel a BKV és a hármas metró orosz kocsifelújítása körül:

Mint írta, azért nem történt meg a valódi kivizsgálása a hármas metró orosz kocsifelújításnak, mert a feljelentés egy olyan vizsgálóbizottsági jelentés alapján történt, ami nem állapított meg semmi érdemit, „a közbeszerzési dossziét ki se nyitotta, sőt, inkább mentegette az oroszokat”.

Kiemelte, hogy Karácsony Gergely korábban azt mondta, hogy mindenkinek a börtönben a helye, akinek ehhez köze volt. Ehhez képest máig ugyanaz a BKV vezérigazgatója, aki az oroszokkal a szerződést aláírta, ráadásul a főpolgármester nemrég adott neki fizetésemelést.

Ide sorolta azt is, hogy továbbra is titkosak a közbeszerzési eljárás dokumentumai, míg a vonatok légkondícionálásával kapcsolatban felhozta, hogy ha a főváros minden szükséges karbantartási és alkatrészellátási kérdésben meg tudott állapodni az oroszokkal, akkor ebben is meg lehetett volna állapodni.

5 év eltelt, légkondi helyett szauna, börtön helyett fizetésemelés az eredmény. Az orosz metrók felújítása a kormány és Tarlós felelőssége, a szőnyeg alá söprés és a klimatizálás elbliccelése viszont a tied. Mindkettőn változtatni fogunk

– fogalmazott Vitézy Dávid.

„Remélem kommentelés és posztolás helyett hamarosan végre kiállsz egy főpolgármesteri vitára is. A budapestiek megérdemlik, hogy őszintén beszéljünk ezekről a kérdésekről és a város jövőjéről” – tette hozzá a főpolgármester-jelölt.

(Borítókép: Vitézy Dávid és Karácsony Gergely. Fotó: Vitézy Dávid, Németh Kata / Index)