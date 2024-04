Csaknem két hónap kihagyás után tartott ismét Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, akihez ezúttal az új kormányszóvivő, Vitályos Eszter mellett még két másik kormánytag, Varga Mihály pénzügyminiszter és Nagy István agrárminiszter is csatlakozott. Gulyás legutóbb a kegyelmi ügy kellős közepén, alig néhány nappal Novák Katalin volt államfő lemondása után tartott Kormányinfót február közepén. Azóta a tárcavezetőt meg is műtötték. A hosszú kihagyás után tehát jelentős várakozás előzte meg a csütörtöki eseményt, ahol többek között Magyar Péterről, a Pénzügyminisztériumot érintő korrupciós botrányról, valamint a költségvetési hiányról is kérdezték a politikusokat a sajtó munkatársai.