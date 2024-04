Megszólalt a Rába Quelle igazgatója a kiszivárgott trágár hangfelvétel után

Ahogy arról mi is beszámoltunk az Indexen, a győri Rába Quelle fürdő vezérigazgatója nyomdafestéket nem tűrő módon szidalmazta Győr városát, a saját fürdőjét és a fizető vendégeket egy nyilvánosságra hozott felvételen, amin Kovacsics Imre menesztette a teljes menedzsmentet is. Csütörtökön az ATV Start vendége volt a vezérigazgató, aki elmondása alapján tagadná, hogy bármi köze is van Győr városához, és ha már nem fog függeni Győrtől, akkor

a f*szkalap Borkait, a f*szkalap Hajtó Pétert és a f*szkalap Bárány Istvánt megfelelőképpen tudom nyírni.

Első mondatával Kovacsics közölte, hogy a felvétel egy 100 százalékban magánkézben lévő cég zárt ajtós üléséről szivárgott ki, ő pedig „mint magánember, nem pedig mint közszereplő” van jelen a stúdióban. Állítása szerint senki nem kérdezte meg, hogy ő van-e a felvételen, hogy össze van-e vágva az anyag (jól hallhatóan egyébként igen), ezért a feljelentéseket meg fogja tenni.

Ebben az országban nonszensz, hogy hálószobákban, baráti társaságokban, üzleti megbeszéléseken felvesznek embereket

– mondta az igazgató utalva ezzel akár Magyar Péter hangfelvételére is, mire a műsorvezető, Bodacz Balázs közbe is szúrta, hogy jachtokon is felvesznek dolgokat – utalva ezzel Borkai Zsolt akkori polgármester botrányára. Kovacsics erre azt mondta, hogy a nyomozókra bízza az ügyet, „hatan-nyolcan voltak bent” a szobában, ahol a felvétel készült és amit az eljárással nyer, azt jótékony célokra fogja felajánlani.

Az igazgató továbbra is tartja, hogy „nyírná” Borkai Zsoltot, amennyiben a politikust megválasztanák Győr polgármesterének. Szerinte azért támadják folyton a fürdőt, mert Borkainak „és a haveri körének” megtetszett a Rába Quelle, és ha valaki átvenné ebből a körből az üzemeltetést, akkor ő azért lobbizna, hogy ne lehessen közpénzt erre a célra felhasználni. Jelenleg ugyan az önkormányzaté a fürdő, de a Rába Quelle mint üzemeltető cég bérleti díjat fizet a használatért, ezért a városnak „egy forintjába sem kerül”.

A műsorvezető rávilágít, hogy Kovacsics a felvételen saját maga is becsmérelte a fürdő állapotát a 22 milliárdos felújítás ellenére, ráadásul azt mondta, a nyitás előtt egy nappal olyan állapotok voltak, hogy az se volt biztos, ki tudnak nyitni. Kovacsics szerint ez egy összevágott felvétel, amit

egy tízéves gyerek is meg tudna csinálni. Az egész megbeszélés 25 perc volt, ez pedig 2-2,5 perc

– támadott vissza az igazgató, majd kibújt a válasz alól, és elkezdte mesélni az intézmény felépítését. Elmondása alapján a kivitelező a mai napig garanciális munkákat végez a fürdőn, ő pedig a nyitáskor is elmondta, hogy nem kellene ilyen állapotban megnyitni. Hozzátette, hogy a Borkai által posztolt képek „forgalom elől elzárt területeken” készültek, tehát nem is mehetett volna oda be senki, és „érezhető rajtuk a rossz szándék”.

Minden embertől, aki úgy érzi, hogy megsértettem, bocsánatot kérek

– mondja egy hosszúra nyúlt monológ végén Kovacsics, de „Borkai Zsolttól nem kérek bocsánatot”.

A teljes beszélgetés itt nézhető meg: