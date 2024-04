Többmilliós kutyák tépik szét egymást: Magyarországon még nem szűntek meg a viadalok

„A kutyaviadalokkal kéz a kézben jár a prostitúció, a kábítószer-kereskedelem, a fegyverek és az agresszió” – mondta Kapin Richárd, a Szurkolók az Állatokért Alapítvány vezetője. A közel egy évtizede az állatkínzás és a viadalok felszámolásáért küzdő szervezet tevékenyen részt vesz a Magyarországon, illetve a szomszédos országokban zajló, az állatok őszinte, kizsákmányolástól mentes, szeretetével teljes mértékben összeegyezhetetlen kutyaviadalok megszüntetésében. Kapin Richárd a hatóságok kérésére az egyik legnagyobb hazai kutyaviadal felszámolásában is közreműködött 2020 decemberében Nagykőrösön, ahol csaknem száz ebet mentettek ki az állatkínzó szervezők fogságából.

Először ott láttam vérfoltokat a betonon, amikor valaki azt mondja nekem, hogy Nagykőrös, semmi más nem jut az eszembe a településről, mint hogy ott volt Magyarország történetének legnagyobb állatviadala. Hátborzongató volt látni, hogy milyen körülmények között tartották a láncra vert kutyákat. Borzalmas belegondolni, hogyha nem fogják el őket, akkor mennyi állat szenvedne még mind a mai napig, az elkövetők pedig csak röhögnének a markukba, mert Magyarországon ezt még mindig büntetlenül meg lehet tenni

– emlékezett vissza a történtekre a Szurkolók az Állatokért Alapítvány aktivistája, aki szerint a tét pár ezer vagy több millió forint is lehet a versenyeken, de sokszor csak „farokméregetésről” beszélhetünk, mert a szervezők a véres viadalokon akarják bizonyítani, hogy az ő kutyájuk a jobb és erősebb.

13 Kapin Richárd – Galéria: Magyarországon még nem szűntek meg a viadalok (Fotó: Tövissi Bence / Index)

Az állatvédő szervezet tagjai sok esetben úgy értesülnek a „mérkőzésekről”, hogy a szervezők egymást „dobják fel”. A szervezők korábban rendre hetekkel, hónapokkal korábban meghirdették a viadalokat és ezzel párhuzamosan megkezdték a kutyák felkészítését, miközben azt állították magukról, szeretik élet-halál harcra ítélt „kedvenceiket”.

A magyarországi kutyaviadalos telepek 90 százalékát felszámoltuk, de nyilván nem tudunk minden egyes helyszínen jelen lenni. Egy-két delikvens még van a listánkon, akiket nyakon kell csípnünk, de ennek is eljön a maga ideje. Az országban mind a mai napig több millió állat szenved. Úgy gondolom, hogy még az én életemben elérhetjük a további állatvédő szervezetekkel és a barátaimmal karöltve, hogy minden állatnak jó dolga legyen Magyarországon

– jelentette ki Kapin Richárd.

Királytigris a bunda alatt A korábban bikacsalira használt, bull típusú ebeket terrierekkel keresztezték annak érdekében, hogy a zsákmányszerző ösztönt, a dominanciát, és a gamenessnek nevezett vadságot tökélyre fejlesszék. Az eredmény félelmetesre sikerült: 30-40 kilogramm tiszta izom, a zsákmányt akár hosszú órákon keresztül el nem eresztő, a saját életét gondolkodás nélkül feláldozó, más állatokban – de az emberben nem – a prédát látó állatok valóságos gyilkológépekké váltak. A kezdetleges harci kutyáknak nem volt fajtamegnevezése, sokszor a felmenők arányai alapján hívták őket például bull and terriernek vagy half and half-nak. Nem sokkal később felbukkant a mai fülnek már ismerősen csengő pit bull, avagy pitbull elnevezés is, a pit ekkor csupán a viadalok helyszínéül szolgáló gödröt jelentette a névben, majd a küllem szabályozását követően a fajta nevévé vált. A brit típusú kutyaviadalok hamar elterjedtek világszerte, melyet az ottani állatvédelmi törvény szigorodása is elősegített: elkezdték kimenekíteni a harci kutyák csúcspéldányait az Újvilágba. Ott sem fogadták azonban kitörő örömmel a marcona, rossz hírnevű pitbullokat: ennek az ellenszenvnek köszönhetjük egy másik fajta létrejöttét. A tenyésztők egyes visszaemlékezések szerint pitbullokkal sétáltak be az Amerikai Kennel Klubba (AKC) 1936-ban, majd american staffordshire terrier néven bejegyzett fajtájú kutyáikkal távoztak a hátsó ajtón.

Kutyához méltó élet

Az emberek és a kutyák története több tízezer évvel ezelőtt fonódott össze, ezzel egy időben a világ minden táján megjelentek a kutyaviadalok is. A római, a germán és a kelta hagyományok is megemlékeznek róluk, az ázsiai sztyeppék vagy Japán szigetvilága sem volt mentes tőlük. A mai értelembe vett kutyaviadalok szabályrendszere az 1800-as évek elején Nagy-Britanniában öntött formát, és a ma harci kutyáknak nevezett kutyafajták szelekciós tenyésztése is ekkoriban kezdődött.

A nagykőrösi kutyaviadalok elleni akciót követően a nyomozók összesen száz ebet foglaltak le. Ezek közül egyik sem volt idősebb ötévesnél. Valószínűleg a korosabb, harcra alkalmatlan kutyákat vagy nem tartották meg, vagy a viadalok közepette elpusztultak. A lefoglalt állatok közül többen a Noé Állatotthonban leltek menedékre.

13 Galéria: Magyarországon még nem szűntek meg a viadalok Fotó: Tövissi Bence / Index

„Rehabilitációs munkával sikerült olyan állapotba hozni őket, hogy kutyához méltó, családi életet tudjanak élni” – válaszolta kérdésünkre Schneider Kinga, a Noé Állatotthon szóvivője, aki szerint a kutyaviadalok a kétezres években voltak igazán felfutóban Magyarországon.

Voltak nagyon nagyszabású viadalok, konkrétan a pástról került hozzánk két csúcskutya, ebből aztán később kellemetlenségek is adódtak, de végül mind a ketten matuzsálemi kort megélve az állatotthonban élték le az életüket. Nagyon szerettük őket, de már nem tudtuk családba, gyermekek mellé örökbe adni őket, ezt a felelősséget nem vállaltuk. Alapvetően az emberekkel jó viszonyt ápoltak, de más állatokra továbbra is veszélyesek maradtak. 2008-ban vagy 2009-ben megjelentek értük a kétajtós szekrények és az otthon felgyújtásával fenyegetőztek, miközben 3–5 millió forintnyi készpénzt akartak adni a csúcskutyákért cserébe

– tette hozzá Schneider Kinga. A Noé Állatotthonban nagyon megijedtek, hiszen hozzávetőleg ezer állatról gondoskodnak az intézményben. A csúcskutyákat egy időre biztonságos helyre szállították az állatotthonból. A kutyaviadal szervezői szerencsére nem váltották be az ígéretüket.

13 Schneider Kinga – Galéria: Magyarországon még nem szűntek meg a viadalok (Fotó: Tövissi Bence / Index)

„A kutyák teste viselte korábbi életük súlyos, brutális nyomait. Azért ajánlottak értük ilyen óriási összeget, mert egy nagy verseny volt éppen akkor, kvázi a döntő, ahol ennek a két szerencsétlen ebnek harcolnia kellett volna” – tette hozzá a szóvivő. A harcra szánt kutyákat minél zordabb körülmények között tartják a lánc végén.

A cél, hogy folyamatosan magas stresszhormonszintet, éles idegrendszeri állapotot érjenek el náluk, minden pillanatban készen álljanak a küzdelemre.

„A sérült, bukott kutyáknak nem jár állatorvos vagy sebkezelés. Ha borzasztó sebeiket maguktól túlélik, akkor még lehetnek szülőszobák, hogy úgy mondjam, vagy a következő meccs előtti előkészítő állatok. Ha meghalnak, akkor meghalnak” – festett embertelen képet a kutyaviadalok szervezőiről és résztvevőiről Schneider Kinga, aki szerint teljesen felmérhetetlen jelenleg, hogy mekkora „iparágról” beszélhetünk. A szóvivő szerint, megerősítve Kapin Richárd szavait, a viadalokhoz valóban társul a drogok, a gyermekek veszélyeztetése és a prostitúció.

13 Joó Kata – Galéria: Magyarországon még nem szűntek meg a viadalok (Fotó: Tövissi Bence / Index)

Joó Kata, a Forte Kutyaiskola vezetője szerint a rosszul nevelt kutyák lesznek veszélyesek az emberekre.

Úgy véli, hogy nem csak az jelenti a rossz nevelést, ha bántalmaznak egy ebet. „Nemcsak babusgatni, vigyázni és szeretgetni kell egy kutyát, hanem céltudatosan nevelni” – jelentette ki.

Több évtizedes történet Egy korábban pitbullokkal is foglalkozó hazai tenyésztő beavatta az Indexet a hazai kutyaviadalok történetébe és elmondta, hogy már az 1980-as években sem volt ritka, hogy egyfajta „zs kategóriás tippmixként” különféle keverékkutyákat eresszenek össze és változó összegű tétekben fogadjanak arra, ki éli túl a küzdelmet. Az első, fajtatiszta pitbull Magyarországra érkezésének időpontja jól dokumentált: 1989-et írtunk ekkor, ő lett az első hazai tenyészpéldány. A pitbulltenyésztés beindulása pedig óhatatlanul magával hozta a kutyaviadalokban részt vevő ebek lecserélődését. A kifáraszthatatlan, magas gameness-szel bíró példányok aranyat értek, hiszen nemcsak vadabb és látványosabb lett általuk a küzdelem, de a 10–15 perces meccsek helyett hosszú órákon át szórakoztatták közönségüket. A magyar kutyák mellett az egykori Jugoszláviában tenyésztett, kiváló vérvonalú, és a viadalokhoz megfelelő vadsággal bíró pitbullok ekkor lettek igazán keresettek. „Ekkoriban a kutyatenyésztés még nem arról szólt, hogy melyik kutya a szebb, a legfontosabb szempont az agresszivitás volt” – hangsúlyozta az egykori tenyésztő. Kutyás szaklapokban, megyei újságokban hirdették „hiperagresszív” kutyáikat fedeztetésre a gazdák. 1996-ban ugyan betiltották a tenyésztést a sok baleset miatt, de sem a viadalok, sem a balesetek nem szűntek meg.

(Borítókép: Tövissi Bence / Index)