Zalatnay Sarolta felháborítónak tartja Magyar Péter döntését

Zalatnay Sarolta elfogadhatatlannak tartja, hogy Magyar Péter éppen május 5-re, anyák napjára szervezné meg a következő tüntetését. Az énekesnő szerint az ünnepeknek szentnek és politikától mentesnek kell lenniük. Úgy látja, a jogász döntésével az anyákat és a család egységét sem tartja tiszteletben – írja a Mandiner.

Anyaként különösen felháborítónak tartom, hogy Magyar Péter úgy döntött, megzavarja az anyák tiszteletére szánt napot. Az a döntése, hogy anyák napján tüntetést tart, nemcsak az anyák iránti tisztelet hiányát mutatja, hanem aláássa a család egységének fontosságát is. Ünnepeink legyenek szentek, mentesek a politikától

– fejtette ki a lap kérdésére.

Megjegyezte, miközben Magyar Péter a „magyar értékekről beszél, és Petőfi Sándort idézi, tettei ellentmondanak ennek az érzésnek”.

Az énekesnő szeretné, ha Magyar Péter megváltoztatná a májusi demonstráció időpontját: „Gondolja újra az érintett napot, és mutasson tiszteletet a minket, nőket összekötő hagyományok iránt” – tette hozzá.

Mint írtuk, Magyar Péter politikai szerepvállalása óta már két tüntetést is szervezett Budapesten. A Diákhitel Központ korábbi vezetője első tüntetését március 15-én tartotta Budapesten, ahol bejelentette, hogy Talpra Magyarok! néven szervez közösséget. Magyar Péter április 6-án Nemzeti menet és demonstráció egy új Magyarországért címen ismét demonstrációt hirdetett a fővárosba. Az eseményen a jogász bejelentette, hogy megalapította a Legyél a változás! Egyesületet.

Magyar Péter áprilisban már pártja nevét, a Tisztelet és Szabadság Pártot (Tisza Párt) is bejelentette, amit a Nemzeti Választási bizottság is nyilvántartásba vett. A jogász ígéretet tett, hogy országjárásba kezd, és naponta hat-nyolc településre is ellátogat.