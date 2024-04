Az államtitkár szerint ezért van szükség kórházbezárásokra

Merre tart az egészségügy? – címmel tartott előadást a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára nemrégiben a Semmelweis Egyetemen. Takács Péter a legutóbbi szakdolgozói béremelés részleteiről, az ügyeleti rendszer tapasztalatairól és az OKFŐ leváltásásról is beszélt.

Az egészségügyi államtitkár előadásában az országos kórház-főigazgató menesztéséről is beszélt. Mint megírtuk Jenei Zoltánt múlt év végén bocsátották el pozíciójából, amit 2024. január 1-jétől Révész János tölt be. Korábban az elszállt kórházi adósságokkal indokolták az OKFŐ leváltását, Takács Péter most úgy fogalmazott, az információ áramlásával volt a probléma. „A végrehajtásért felelős helyi vezetőknek nem sikerült úgy átadni az átalakítsáról szóló terveket, ahogyan azt szándékunkban állt megvalósítani" – magyarázta az államtitkár a Semmelweis Egyetemen nemrégiben tartott előadásán, amiről a felvételt a Magyar Orvosi Kamara budapesti szervezete a napokban osztotta meg YouTube-csatornáján.

Szocialista mementókon változtattak

Takács Péter arra is kitért, hogy az egészségügy átalakítása, nem az erről szóló rendelet 2022. december 31-ei hatálybalépését követően, hanem már jóval korábban, a koronavírus-járvány idején kezdődött. Akkor még az OKFŐ általános helyetteseként, többek között az oltási program előkészítése mellett az egészségügy strukturális felmérését is feladatnak kapta.

Mint megjegyezte, akkor is születtek ma már a szakmában ismert általános megállapítások:

Az ellátórendszer széttöredezett: információs, néha szakmai szakadék van a különböző szintek között. Posztszocialista fejnehéz kórházközpontú struktúra: még helyi szinten is lassan változik, ami még az orvostudomány fejlődését is nehezen követi le, például hogy a minimál invazív műtétek széleskörű elterjedése mellett egynapos fókuszú lett a sebészet. „Vagy az olyan demográfiai folyamatokhoz sem sikerült igazodni, hogy a rendszerváltás óta egymillióval többen vagyunk, illetve Budapest belvárosa felől az agglomerációba mozdultak el a lakosok. Ezt sem laborban, sem járóbetegellátásban nem követtük le”– értékelte. Az üzemgazdasági szempontok nem érvényesülnek: az államtitkár szerint kis méretű ellátóegységeket tartottunk fenn drágán, amelyek forrást vontak el onnan, ahol nagy betegforgalom van. Az ellátásszervezői funkciók nem a megfelelő helyen jelennek meg: erős centralizáció zajlik most az egészségügyben, például a védőnői, az ügyeleti rendszer, vagy az, hogy az alapellátásszervezés az OKFŐ-höz került. Szavai szerint ezzel szemben a megyei kórházak nagyobb allokációs és betegúttervező feladatot kaptak.

„A Schwarzwaldkliniknek vége van”

Az otthonközeli ellátások megerősítésénél azt tűzték ki célul, hogy azt tartsák közel a lakóhelyhez, amire valóban helyben van szükség.

Kicsit sarkítva: nem kell gyerekszívsebészet minden vármegyei kórházba, pláne nem kell városi kórházakba.

– jegyezte meg. Takács Péter elmondása szerint a néhány száz ággyal működő 0-24 órás ellátást kínáló kórházi osztályoknak Németországban is vége van. A német egészségügyi miniszter személyesen mondta neki, hogy ezt az ő gazdaságuk sem bírja el. „Vonjuk le ebből a következtetést, hogy mi fogjuk-e bírni. Szerintem egy jó szlogen erre, hogy a Schwarzwaldkliniknek vége van”– fogalmazott. Hozzátette: betegbiztonsági szempontból az ideális üzemméretet folyamatosan mérlegelni kell.

A definitív jellegű alapellátásra mindenhol szükség van, a népbetegségek esetében a megfelelő kapacitással a járóbeteg szakellátásban a tartós kezelésre

– hangsúlyozta az államtitkár.

Üres háziorvosi praxisok

A 80-90-es években kialakult egy praxisháló, amikor az önkormányzatok megkapták a valódi önrendelkezést. „Sok polgármester saját körzetet akart, de erre nem jutott több háziorvos. Egy közepes és kis körzetet is ugyanaz az ember látott el. Ez azóta fokozódott a lakosságszám csökkenésével, és azzal, hogy sokan mentek nyugdíjba. Ebből adódóan a betöltetlen körzetek száma folyamatosan nő” – fejtette ki Takács Péter.

Az egészségügyi reform szerint legalább 1200 főnek kell lennie egy vegyes vagy felnőtt praxisban, gyermekeknél ez 600-1200. A betöltetleneket beolvasztják a szomszédos körzetekbe, a kislétszámúaknak szintén ez lesz a sorsa, amit a 2028-as évig terveznek lebonyolítani.

Az alacsony létszámú, 300 fős körzeteket nemcsak nálunk, de Svájcban vagy Norvégiában sem tudná fenntartani az állam

– mutatott rá az államtitkár.

Így vizsgázott eddig az ügyeleti rendszer

Az egyik legnagyobb átalakítás az ügyeleti rendszert érintette: itt körülbelül 450 szolgáltató volt, ami egymás területére nem járt át, a 13 milliárdos állami finanszírozáshoz nagyjából ugyanennyit adtak az önkormányzatok. „Vagy volt orvos az ügyeletben, vagy nem, sok helyen éjszaka teljesen feleslegesen, mert betegforgalom nem volt”– ismertette az államtitkár. Ezért vezették be a 16-22 órai délutános műszaki ügyeletet, amiből egy háziorvosnak havonta kettőt kell vállalnia. Az Országos Mentőszolgálathoz (OMSZ) került az ügyelet megszervezése, Pest és Fejér megye kapcsolódott be utoljára februál 1-től. Takács Péter azt is elárulta, hogy az eddigi tapasztalatok szerint sok olyan hívás érkezik ilyenkor a 1830-as ügyeleti számra, amit a 1812-re, az általános egészségfelvilágosítóhoz lehetett átkapcsolni.

Már közel 450 ezer ellátási eseményen vannak túl, olyan 15-20 százalékban telefonos iránymutatás is elég, ennyivel csökken az indokolatlan mentővonulások száma. Kórházi továbbküldésre 10-15 százalék kerül

– ismertette az OMSZ honlapján is követhető adatokat.

A triázs szerint a megfelelő ellátási csoportot riasztja az diszpécser. A korábbiaktól eltérően a körzet és megyehatárok között átjárás van, a legközelebbi mentőkocsit riasztják a helyszínre. Takács Péter arról is beszélt, hogy dinamikus rendszert akarnak kialakítani. Például az influenza járvány idején megemelt kapacitással működnek, és nyáron új ügyeleti pontokat hoznak létre a nagyforgalmú üdülőhelyeken, például a Szentendrei-szigetnél, Tokajnál, Hajdúszoboszlónál a Balatonnál.

Az egészségügyi államtitkár arra is kitért, hogy Budapestet az év végéig csatlakoztatni fogják a rendszerhez. Itt némileg más struktúra lesz, mivel a háziorvosok rendelési ideje eltér: 8-12 óra között illetve 16-20-ig fogadják a betegeket.

Boríték helyett béremelés

Az államtitkár arra is rámutatott, hogy a szakdolgozói béremelések következményeként a korábban túlnyomórészt idősebb korfa kétpupúvá válik, mivel megjelennek a fiatalok a rendszerben. A középgeneráció azért hiányzik, mert a korábbi bértábla szerint alacsony, 130-140 ezer forintos belépő bérek nem tették vonzóvá a pályát, sokan pedig nem voltak tisztában azzal, hogy ez még különböző pótlékokkal kiegészül.

Az orvosi béremelés egyrészt hadüzenet volt a hálapénz irányába, másrészt a nemzetgazdaság szintjén is emelkedett a megbecsültségük

‒ értékelte. „Az orvostársadalom egy részének a bruttó 2,2 milliós átlagkereset aprópénz volt, ezért a nagyműtétes paraszolvenciás szakmákból ugyan volt kiáramlás a magánellátásba, viszont közülük sokan visszajönnek az állami egészségügybe pacientúrát szerezni” – fűzte hozzá. A Századvég 2019-es felmérése szerint a magyarok 20 százaléka az egészségügy egyik legnagyobb problémájának a hálapénzt említette, mára pedig 1,6 százalékra csökkent az így vélekedők aránya. Arról nem esett szó, hogy a háromlépcsős béremelés után a Magyar Orvosi Kamara (MOK) kívánalma szerint az inflációkövető bérkorrekció tervben van-e, azonban az államtitkár szerint egy ponton módosítani kellene a bértáblán: az egyedi képességeket, a nagyobb felelősségű, kockázatosabb munkát is értékelni kellene.

Takács Péter azzal folytatta, hogy ezzel nagyobbra nyílt a bérolló a szakdolgozók fizetéséhez képest, ezért márciustól újabb ütemben emelték az ő fizetésüket is, amivel nyugat-európai mintára elérték a 37 százalékos orvosfizetésekhez viszonyított bérarányt. Mint mi is megírtuk, a szakdolgozó bérstruktúra úgy lett átalakítva, hogy a pótlékok is beépültek a rendszerbe. Az államtitkár leszögezte: az alapbéremelés után kell a korábbi bérelemeket a fizetésbe beolvasztani, a munkáltatói döntésen alpuló keresetkiegészítés elvételével nem lehet ezt lespórolni. Értesülése szerint az OKFŐ kórházaiban és az egyetemeken sikerült jól megvalósítani a szakdolgozói béremelést.

Magán- kontra közellátás

Takács Péter elmondta, hogy folytatódik a magán- és a közegészségügy szétválasztása, aminek elég heterogén a viszonyrendszere. „A folyamat vége felé járunk” – ismertette, majd világossá tette, hogyan tesznek különbséget az állami és a profitorientált szolgáltató között:

Mi a közellátás? Amit az Egészségbiztosítási Alap fizet.

Mi a magánellátás? Amit a beteg fizet.

Ehhez hozzáfűzte, hogy a tulajdonosi forma irreleváns. A magánbiztosítók számára nem fogják kinyitni a piacot. „A NEAK biztosítói funkciójának visszaállításával és megerősítésével magasabb szolgáltatásvásárlási és ellenőrzési funkcióval szeretnénk szektorsemleges finanszírozást megvalósítani” – részletezte.

A magánellátót olyan területre kell beengedni, ahol olyan ellátást tud nyújtani, amit az állami nem. Példaként hozta fel a Budai Gerincgyógyászati központ, de a képalkotó vizsgálatokkal fogalkozó cégek is úgy kerültek be, hogy akkor az államnak erre nem volt pénze. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy a következő 3 évben 45 CT-t és 17 MR-t fog újonnan beszerezni vagy a régieket lecserélni az állam, a képalkotók államosítása 2025 végére tolódik. Felülvizsgálják, melyik magánszolgáltatók fognak bent tartani az eAlapban.„A várólista nem attól fog csökkenni, hogy magánszolgáltatók is kapnak NEAK finanszírozást, hanem attól, ha megfizetjük az állami kórházban a műtétet, ahol azt elvégzik”– fűzte hozzá.

Szerinte ez az utóbbi időben jelentősen csökkent a Covid-lezárásokat követő időszakhoz képest, amikor is 45 ezren várakoztak, most 26 ezren várnak műtétre 60 napnál régebben. „Három olyan terület van ahol ennél több időt kell várni operációra: a csípő-, térd- és gerincműtéteknél hosszabb a lista. A szemészeti ellátás területén a Covid előtti szintet hozzuk”– fogalmazott.

„Ipari lobbi az üzemorvosi vizsgálat megszüntetése”

Az államtitkár tájékoztatása szerint az általános egészségfelmérés területén is vezetnének be módosítást, reflektálva arra a jelenségre, hogy a magyar ember csak akkor megy orvoshoz, van valami panasza, 60 éves korosztályig alig-alig jelennek meg a rendelőkben. Elmondása szerint iparkamarai nyomásra szüntették meg az általános üzemorvosi vizsgálatot. „Leginkább a kisvállalkozók kifogásolták, hogy a 20 fő alatti cégeknél is kötelező üzemorvosi vizsgálat, még olyan helyeken is, ahol nem jár egészségügyi kockázattal a munkavégzés” – árulta el, hozzátéve: ha a munkavállaló kéri, biztosítani kell neki.

„Ahol viszont van a foglalkozásorvos, ott azt szeretnénk elérni, hogy a szakmával összeállított korcsoporthoz kötött kockázatfelmérés szerint végezzék majd a vizsgálatot, leginkább szív- és érrendszeri betegségek, daganatok és mozgásszervi betegségekre fókuszáltan, azért hogy a kóros folyamatokat idejekorán felismerjék” – fogalmazott. A munkáltatók kapnának azért járulékkedvezményt, ha az 5 évenkénti üzemorvosi szűrésen a munkavállalók 75 százaléka megjelenik, ha ez az arány 50-75 százalék közé tehető, akkor ugyanannyi szocho-t fizetne mint korábban, ha a dolgozóik fele sem jelenik meg, akkor pedig többet kell fizetniük.

(Borítókép: Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára a Semmelweis Egyetem Szalonjában, 2022. szeptember 29-én. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)