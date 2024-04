Elítélt végrehajtó: Az osztalékom egy része Schadl Györgynek ment, ebből kapott Völner Pál is

Tanúmeghallgatással folytatódik a maratoni tárgyalássorozat a Schadl–Völner-per ügyében a Fővárosi Törvényszéken. Kedden Sz. Balázs egykori végrehajtó és az ügy jogerősen elítélt vádlottja beszélt arról, hogyan került be a végrehajtási szakmába, és mennyit is kellett ezért fizetnie. A meghallgatást kisebb közjáték zavarta meg, amikor ismét megjelent a padsorok között Szabó Bálint.

Cikkünk a tárgyalás szüneteiben frissül…

Egy elítélt egykori végrehajtót hallgatott meg a Fővárosi Törvényszék bírája, Tóth Erzsébet a Schadl–Völner-perrel kapcsolatban. Sz. Balázs egyike volt azoknak a vádlottaknak, akik tavaly februárban az előkészítő ülésen bűnösnek vallották magukat. Még 2017-ben tett sikeres végrehajtói vizsgát, előtte az ügy egyik koronatanúja, F. Vivien a férfi családi házának kertjében említette meg neki, hogy lehetne belőle végrehajtó, cserébe az adózott eredményének a felét kellene átadnia F.-nek. A jogi végzettséggel rendelkező Sz. korábban már megpróbált levizsgázni, de megbukott.

A volt végrehajtó nem emlékezett pontosan a beszélgetésekre, és néha a dátumokkal is bajban volt. Leginkább F. Viviennel állt kapcsolatban, Schadl Györggyel ugyan találkozott a vizsgáján, de úgy rémlik neki, hogy a kar volt elnöke nem ajánlotta fel a segítségét. A sikeres vizsga jó hírével egy női hang kereste meg az Igazságügyi Minisztériumtól, majd a részletekről a koronatanú tájékoztatta. F. Vivien ugyanis tanácsokkal látta el az irodaindítással kapcsolatban, és kölcsön is adott neki pénzt.

A kétharmadát kérte az osztaléknak

A tanú erre az időszakra úgy emlékezett vissza, hogy ekkor F. Vivien már a nyereség kétharmadát kérte tőle. A nő tavalyi meghallgatásán azt vallotta, hogy a monori iroda osztalékából egymilliót adtak Völner Pálnak. Sz. Balázs a nő vallomása szerint először nem akarta kifizetni az összeget, de mivel tartott Schadltől, ezért inkább belement a dologba. Még F. Vivien is kapott a kapcsolattartásért pénzt, 40 millió forintot.

A férfi nagyjából 50 millió forintnyi készpénzt adott át F. Viviennek, aki egy olasz étterem teraszán beszélt neki arról először, hogy a pénzből jár Völner Pálnak is. Sz. Balázs ugyan tudta, hogy Völner Pál politikus, de azt nem, hogy a végrehajtáshoz is köze van.

Változott a matek, lehet, hogy ez Schadl György magánakciója

– idézte F. Vivien szavait Sz. Balázs, majd hozzátette, hitt abban, hogy a nő igazat mond neki.

Az elítélt monori végrehajtó elmondta, hogy nem tetszett neki ez az elszámolási módszer, de állítása szerint nem volt elég bátorsága ahhoz, hogy kilépjen ebből. Schadl György ugyan a mentora volt, de nem találkozott vele egy-két alkalomnál többször.

A tanúmeghallgatás második órájában váratlanul ismételten megjelent a hallgatóság soraiban Szabó Bálint, a botrányairól elhíresült volt szegedi önkormányzati képviselő is, Tóth Erzsébet viszont felszólította, hogy hagyja el a termet, mert nem regisztrálta magát a mai napra. Mivel erre nem volt hajlandó, szünetet rendelt el a tanácselnök.

Tartott Schadl Györgytől

Tóth Erzsébet ismertette a férfi nyomozás során tett vallomását, amiben Sz. már úgy emlékezett, hogy tartott Schadltől, nehogy a kapcsolatain keresztül megbosszulja, ha ellenszegül az osztalék kifizetési kérésnek, bár nem hangzott el konkrét fenyegetés.

Vivien mondott dolgokat, amik alapján kialakult bennem egy kép, hogy helyesebb az utasításokat követni

– zárta rövidre Sz.

A volt végrehajtó úgy tudja, hogy Schadlnek vannak politikai kapcsolatai, ami miatt messzire elér a keze. A tanú szerint Schadlnek a kar elnökeként egyébként is hatalma volt felette, még ha minimális is. Ezt az is jól mutatta, hogy a fegyelmi eljárásokhoz, amelyekhez Schadlnek nem volt köze, mégis utasításokat adott, hogy mi legyen a vizsgálat eredménye.

Azt is elmondta, hogy Schadl György elfogásakor, amikor megkezdődtek a házkutatások, még az ügyészség kiérkezése előtt már ügyvédet keresett, mert úgy érezte, hogy bűncselekményt követett el.

Többeket elítéltek

Mint ismert, a per 2023. február 17-én kezdődött meg a Fővárosi Törvényszéken. Az első három előkészítő ülésen a huszonkét vádlott nyilatkozott arról, lemond-e a tárgyalásról, és elfogadja-e az ügyészség javaslatát. Tíz vádlott – köztük hat bírósági végrehajtó – döntött úgy, hogy beismeri bűnösségét. A bíróság az esetükben május 4-én hozott ítéletet: a vádlottakra másfél és két év közötti, próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki, a korábbi bírósági végrehajtókat öt évre eltiltotta a végrehajtói munkától, kettejük esetében pedig vagyonelkobzást is elrendelt.

Sz. Balázs egyike azoknak az ügyben megvádolt végrehajtóknak, akik tavaly februárban az előkészítő ülésen bűnösnek vallották magukat. Az ügyükben jogerős ítéletet idén februárban hozott a Fővárosi Ítélőtábla, ahol Sz.-t 1 év 6 hónap börtönbüntetésre, valamint 5 milliós pénzbüntetésre ítélte.

Tizenkét vádlott – köztük a három fővádlott, Schadl György, Völner Pál és R. Róbert – a februári előkészítő ülésen tagadta bűnösségét, esetükben ezért a Fővárosi Törvényszék tárgyalásra utalta az ügyet.