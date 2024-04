Folytatódik a botrány az újbudai iskolában, az intézményvezető az eltávolításától tart

Egy Szülői Munkaközösség által jegyzett körlevél alapján elsőként az Index írt arról, hogy nincs takarító az Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola kis épületében, így jobb híján a tanárok, a szülők és a gyerekek tartják rendben a termeket. Mivel a szülők szerint a mosdókat szinte senki nem tisztítja, a családok egy része fertőzésveszélytől is tart.

Az intézményt fenntartó Dél-budai Tankerületi Központ azt ugyan elismerte lapunknak, hogy az egyik takarítójuk betegség miatt valóban kiesett a munkából, de leszögezték azt is, hogy ettől fertőzésveszély még nem fenyegeti a gyerekeket.

Az ügyben László Imre, Újbuda polgármestere is közzétett egy posztot, a Facebook-oldalán azt írta: az önkormányzat takarítót küld az iskolába.

„A szülői levél szerint a tankerület jelenleg nem tudja biztosítani az épület takarítását, ami komoly egészségügyi kockázatot is jelenthet. Ma első dolgom volt felvenni az iskola igazgatónőjével a kapcsolatot, és felajánlani a segítségünket” – fogalmazott a kerület vezetője.

Folytatódik az adok-kapok

Nem sokkal cikkünk megjelenése után újabb levél érkezett szerkesztőségünkbe. Egy szülő továbbította nekünk az intézményvezető, Prőhléné Hehl Éva írását, amely az alábbi sorokat tartalmazta:

Olyan információk keringenek önök között, amelyek minden alapot nélkülöznek, rám nagyon rossz fényt vetnek. Ha így folytatják, nemcsak takarító, hanem igazgató sem lesz az iskolában. Ezentúl csak péntek délután lesz lehetőség, hogy szülői összefogással gyermekeik tantermének tisztaságát még magasabb szintre emeljék. Köszönöm megértésüket, együttműködésüket.

A levelet továbbító szülő úgy véli, a levél második feléből egyértelműen kitűnik, hogy valóban ők takarítják az épületet (a kis épületben dolgozó tanítókkal közösen).

„Az igazgató mindezek ellenére már szankciókkal is súlyt, és csak péntek délután engedi meg a szülői takarítást” – jelentette ki.

Lapunk a fentiekről az intézményvezetőnél érdeklődött. Megkeresésünkben jeleztük, hogy a levél alapján valóban arra lehet következtetni, hogy a szülők is akcióba lendültek, és ebben most már korlát is.

Prőhléné Hehl Éva válaszában hangsúlyozta: ez a feltételezés alapvetően téves.

„Az iskola takarítása megoldott, nincs fertőzésveszély, amelyet a többszöri szakhatósági ellenőrzés is alátámasztott. A takarítási alapfeladat biztosítása sosem hárult a szülőkre. Ebben az esetben a szülők nem tartották megfelelőnek az osztálytermek tisztaságát, csak megnyugtatásuk reményében, eseti jelleggel engedélyeztem, hogy ebben részt vegyenek" – emelte ki lapunknak.

