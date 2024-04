Medián: A Fidesz mélyponton van

„Az akkor még meg sem alakult párt támogatottságáról március közepén elsőként épp a Medián készített becslést, akkor az őt ismerő kétharmadnyi válaszadó 13 százaléka nagy valószínűséggel szavazott volna a februárban váratlanul berobbant politikai szereplő készülődő új pártjára” – fogalmaz a HVG-n megjelent írásában Hann Endre, a Medián ügyvezető igazgatója.

Április végén viszont már a teljes szavazókorú népesség 16, a választani tudó biztos szavazóknak pedig a 24 százaléka mondja, hogy az európai parlamenti választáson a Tisza Pártra voksolna, ezáltal jelenleg Magyar Péter pártja a legerősebb ellenzéki alakulat.

A Medián felmérése április 26. és 29. között, országos reprezentatív mintán készült, a lap május 1-jei előrehozott lapzártája miatt 970 főnél meg kellett szakítani, a teljes, ezerfős mintán készült kutatást egy későbbi időpontban publikálják.

Az önkormányzati választásokon is indulnak?

Magyar Péter április elején jelentette be, hogy beadta a Tisza Párt nyilvántartásba vételi kérelmét a Nemzeti Választási Bizottsághoz. Arról korábban már írtunk, hogy értesüléseink szerint Magyar Péter és pártja, a Tisza Párt nemcsak az európai parlamenti, hanem az önkormányzati választásokon is indulni szeretne. Több budapesti kerületben is saját polgármesterjelöltet indítanának annak érdekében, hogy fővárosi listát tudjanak állítani. Erre jogilag minden lehetőségük meg is van, mert az ajánlásgyűjtés időszaka még tart.

Értesüléseink szerint Magyar Péterék az elmúlt időszakban több forgatókönyvet is számításba vettek. Végül elvetették, hogy beszálljanak a főpolgármesteri posztért folytatott küzdelembe, ezért inkább három kerületben indítanak saját polgármesterjelöltet, hogy megfeleljenek a listaállításhoz szükséges feltételeknek, erről bővebben itt olvashatnak.