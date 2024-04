Alaposan változik a közlekedés május 1-én

A május 1-jei ünnepnapon szokás szerint eltérő rendben közlekednek a vonatok, volánbuszok és a HÉV-járatok is. A MÁV és a Volánbusz közleményében azt kéri, hogy indulás előtt tájékozódjanak az ünnepnapi közlekedési rendről. Arra is figyelmeztetnek, hogy érdemes elővételben megváltani a menetjegyeket, valamint használni az automatákat, az online jegyvásárlást az Elvirán vagy a MÁV applikációban is.