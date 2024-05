Akár 15 év szabadságvesztést is kaphat a bőnyi iskola késelő diákja

Komoly problémák lehettek annak a kislánynak a családjában, aki hétfő reggel késsel szívtájékon szúrta egyik osztálytársát a bőnyi általános iskolában. Az RTL Híradónak nyilatkozó szülő azt mondta, „állítólag a férj, a bántalmazó kislány édesapja terrorban tartotta a családot”. Egy másik megszólaló pedig arról számolt be, hogy a lány anyja lila foltokkal járt dolgozni, és el is költözött a családtól, ami „kiváltó ok” lehetett.

Az áldozat apja kedden a Rádió1 Balázsék című műsorában azt mondta, nem tudott semmilyen konfliktusról a gyerekek között, állítása szerint a lánya tisztelettudó, senkit nem tudna megsérteni. Hozzátette azt is, hogy nem a bántalmazó kislányt hibáztatja.

Itt a szülőket lehet egyedül hibáztatni. Itt-ott történtek szerintem olyan problémák, ami miatt ilyen lett. Itt csak őket lehet hibáztatni, és az iskolát is hibáztatom, mert egyáltalán hogy juthat be egy ilyen kés az iskolába

– mondta az áldozat apja.

Megműtötték a lányt

A műsorban arról is beszélt az áldozat apja, hogy a kés átszúrta a lánya tüdejét, de megműtötték és már stabil az állapota, néhány percre fel is ébredt. Még az intenzíven van, sok vért vesztett, az volt a szerencséje, hogy a helikopterben volt vér – emiatt maradt életben. Úgy tudja, a lány halállistáján a kisebbik gyermeke is rajta volt, és a lány unokatestvére is. Az iskolában kedden folytatódott a tanítás, bár több szülő jobbnak látta, ha a gyereke otthon marad, a történtek nagyon megviselték őket.

Az RTL Híradónak nyilatkozó ügyvéd szerint a támadó lány 5 és 15 év közötti szabadságvesztéssel büntethető, bár a kora miatt javítóintézetben kellene letöltenie a büntetést. Mivel már elmúlt 12 éves, büntethető, de igazságügyi orvosszakértőnek kell majd megállapítania, hogy a gyermeknek már volt-e annyi belátási képessége, és volt-e olyan értelmi és érzelmi szinten, hogy felelősségre tudják vonni. A lány pszichiátriai kezelését is azonnal megkezdhetik. Magyarországon 2013 óta büntethetők a 14 év alattiak.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, szívtájékon szúrta tanulótársát, és ezzel súlyos sérülést okozott egy hatodikos lány a bőnyi Szent István Király Általános Iskolában hétfő délelőtt. Az összetűzés két, a szomszédos településről, Rétalapról átjáró kislány között tört ki.

Később kiderült, hogy az elkövető gyerek egy halállistát is írt, amelyen több, vele egy iskolába járó diák neve is szerepelt, köztük a megkéselt kislányé is. Azoknak a neveit, akiket a későbbiekben meg akart ölni, pirossal jelölte, akiket nem, azokét pedig zölddel.

A 12 éves lány a nyomozási bíró előtt érdemi vallomást tett az üggyel kapcsolatban. A hatodikos lányt előre kitervelten, 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsították meg, és egy budapesti javítóintézetbe szállítják. Letartóztatását 30 napra elrendelték.