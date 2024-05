Karsai Dániel kegyelmi ügyben írt levelet Sulyok Tamásnak

Mint írtuk, Novák Katalin volt köztársasági elnök januárban a Sándor-palotában fogadta Karsai Dánielt. Az eutanázia engedélyezéséért harcoló alkotmányjogász kezdeményezte, hogy szakmai érvek alapján gondolják át az ügyét.

Karsai Dánielt csütörtöki Facebook-bejegyzésében felidézte: örült, hogy a korábbi köztársasági elnöktől nyitottságot tapasztalt a kegyelmi jogkörre vonatkozó javaslatára. Úgy látja, hogy az ismert közéleti események elsodorták az akkor ígéretesnek indult párbeszéd, ezért szerdán egy levelet küldött Sulyok Tamásnak.

Az alkotmányjogász arra kérte a köztársasági elnököt, hogy folytassák ott a megbeszélést, ahol Novák Katalinnal januárban abbahagyták. Karsai Dániel bízik benne, hogy Sulyok Tamás segít kegyelemet adni azoknak, akik gyógyíthatatlan halálos betegségben szenvednek.

Javaslatom január óta változatlan: azt kérem Öntől mint Magyarország köztársasági elnökétől, hogy tegyen nyilvános nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy kegyelemben részesíti azokat a magyar állampolgárokat, akik olyanoknak segítenek az eltávozásban, akik gyógyíthatatlan, halálos betegségben szenvednek, és emiatt elviselhetetlen mértékű fizikai és mentális szenvedésnek vannak kitéve. Annak érdekében, hogy az elnöki kegyelmet véletlenül se lehessen visszaélésszerűen alkalmazni, azt is javaslom, hogy állítson fel egy bizottságot, amely a kegyelmezési ügyekben segítené Önt az egyedi ügyek elbírálásában

– írta Karsai Dániel.

Hozzátette, hogy morálisan teljesen indokoltnak látja a köztársasági elnöki kegyelem ilyen típusú gyakorlását, emellett szerinte kiváló lehetőség lenne, hogy „a kegyelmezési jogkörben megrendült bizalmat” helyreállítsák. Megjegyezte, hogy akár személyesen is szívesen találkozna Sulyok Tamással.

Karsai Dániel az eutanázia legalizálásáért küzd

Karsai Dániel az ALS nevű halálos és gyógyíthatatlan idegrendszeri betegségben szenved, így nem tartja helyénvalónak, hogy a magyar állam nem engedélyezi az aktív eutanáziát. Az alkotmányjogász aktívan küzd, hogy Magyarországon is legalizálják az egészségügyi beavatkozást.

Az ügyben az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult, a magyar kormány azonban ellenkérelmet nyújtott be a strasbourgi bírósághoz. A Momentum korábban népszavazást is kezdeményezett az alkotmányjogásszal a Nemzeti Választási Bizottságnál. Karsai Dániel az eutanáziával kapcsolatban nyilvános vitára hívta Fabiny Tamás evangélikus és Balog Zoltán református püspököt, valamint Kósa Lajost is.

Karsai Dániel életét és a magyarországi eutanázia bevezetéséért vívott harcát az Index is bemutatta egy korábbi cikkében. A jogász végzettségű férfit a 100 legjobb magyar ügyvéd közé sorolták, aki ezenfelül aktív sportoló volt, a túrázás és a futball mellett tizenegy éven át gyakorolta a dzsúdzsucu nevű küzdősportot is. A betegség első tüneteit 2021 júliusában észlelte.

Karsai Dániel állapota az utóbbi időben rohamosan romlani kezdett. Április végén a Népszavának azt mondta, annyira még nincs rossz állapotban, hogy most élne az aktív eutanázia lehetőségével, ha ez engedélyezett lenne. Szerinte még nem jött el az a pont, amikor az élete puszta létezéssé degradálódott volna, és még mindig hisz abban, hogy megéli, dönthessen a haláláról. Testvére, Karsai Péter májusban ismertette a legfrissebb fejleményeket, megerősítve: Karsai Dániel mindenképpen el szeretné kerülni, hogy lélegeztetőgépre kerüljön.