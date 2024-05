Az angolérettségi egy ajándék volt, de milyen lesz a német?

Cikkünk frissül...

9:20 – Németországi trópusi sziget, interjú a Good bye, Lenin színészével és nyelvtanuláshoz használható applikációk. Il yen témakörök szerepelnek a középszintű németérettségi első részében, vagyis a szövegértésben – írja az Eduline.

Folytatódik a 2023/2024-es tanév tavaszi érettségi időszaka. Hétfőn magyar nyelv és irodalomból, kedden matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön pedig angolból vizsgáztak a diákok. Némi szusszanás után pénteken a németesek bizonyíthatnak, ebből a tantárgyból középszinten 7772-en, emelt szinten 2332-en adhatnak számot a tudásukról.

Mint arról korábban beszámoltunk: a 2024-es tavaszi érettségi időszak egy új korszak kezdetének is tekinthető, most ugyanis már azok számára is elérkezett a legfontosabb középiskolai megméretés, akik 2020-ban az új Nemzeti Alaptanterv szerint kezdték meg a tanulmányaikat. A változás azonban a németérettségit nem érinti, a diákok a korábbi évek követelményeivel számolhatnak.

Az idegen nyelvi vizsgák középszinten és emelt szinten is 4 részből állnak, amelyek az alábbiak:

olvasott szöveg értése,

nyelvhelyesség,

hallott szöveg értése,

íráskészség.

A diákok szerint a csütörtöki, középszintű angolérettségi egy igazi ajándék volt a hét többi vizsgájához képest. Volt olyan tanuló, aki azt mondta, hogy „ilyen könnyű feladatsorral még nem találkozott”, míg egy szaktanár a szövegértésről így nyilatkozott: „Meg kellett dolgozni azért, ha valaki el akarta rontani.” Hamarosan kiderül, hogy a németeseknek is ekkora szerencséje lesz-e.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)