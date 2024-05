Folytatódik az érettségi, ma angolból bizonyíthatnak a diákok

Cikkünk frissül...

9:15 – Állatkert, a hírek káros hatása, Edinburgh és a karácsony is előkerült az idei középszintű angolérettségi első részében, a szövegértésben – írja az Eduline.

Folytatódik a 2023/2024-es tanév tavaszi érettségi időszaka. Hétfőn magyar nyelv és irodalomból, kedden matematikából, szerdán pedig történelemből vizsgáztak a diákok. Csütörtöktől az idegen nyelvi vizsgák következnek, ma az angolosok bizonyíthatnak. Ebből a tantárgyból középszinten 34 491-en, emelt szinten 20 821-en adnak számot a tudásukról.

Mint arról korábban beszámoltunk: a 2024-es tavaszi érettségi időszak egy új korszak kezdetének is tekinthető, most ugyanis már azok számára is elérkezett a legfontosabb középiskolai megméretés, akik 2020-ban az új Nemzeti Alaptanterv szerint kezdték meg a tanulmányaikat. A változás azonban az angolérettségit nem érinti, a diákok a korábbi évek követelményeivel számolhatnak.

Az idegen nyelvi vizsgák középszinten és emelt szinten is 4 részből állnak, melyek az alábbiak:

olvasott szöveg értése

nyelvhelyesség

hallott szöveg értése

íráskészség

Tavaly középszinten az alábbi feladatokkal kellett megbirkózni:

A végzősök kutyákról, stresszről, városi könyvtárról, internetelérésről egy hegyen, valamint szabadulószobákról kaptak szövegértési feladatot.

A vizsga második részében légiutas-kísérők, Jane Goodall, valamint egy anekdota került elő az Egyesült Államok egy korábbi elnökéről.

A listeningnél a cukorról és Mary Poppinsről, a Simon and Garfunkel együttesről, illetve egy archeológussal készült interjúról hallhattak a diákok.

Végül az íráskészséget felmérő feladatsorban a diákoknak egy cambridge-i programot kellett maguknak és egy barátjuknak összeállítaniuk, majd egy macskák miatt aggódó lánynak kellett válaszlevelet írniuk.

Arról, hogy mit kell tudni a most érettségiző generációról, itt írtunk bővebben.