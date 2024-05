Kunhalmi Ágnes: Magyar Péter ott bővíthette volna az ellenzéki tábort, ahol nem indul

„Tegye fel mindenki a kérdést, hogy ez valóban segíti-e a kormányváltást. Mert ha valóban az a cél, hogy bővítsük az ellenzék szavazóbázisát, és ne csak újraosszuk azt, akkor pont a Fidesz által leginkább uralt, függőségi viszonyok millióival behálózott és sakkban tartott vidéki kistelepülések világában lehetne megtenni” – fogalmazott Kunhalmi Ágnes az Indexnek.

A szocialista párt társelnökét azután kérdeztük, hogy a DK–MSZP–Párbeszéd – Zöldek ellenzéki összefogás kampányrendezvényt tartott Tatabányán. Kunhalmi Ágnes beszédében kifejtette: mindenkinek joga van belépni a politika színpadára, ugyanakkor Magyar Péter korábban azt mondta, hogy a Fideszből kiábrándult, továbbá a bizonytalan, Orbán-ellenes szavazókat akarja megszólítani, és velük bővíteni az ellenzék táborát. Ennek ellenére nem vidéken indult el, ahol igazán erős a Fidesz, és ahol az MSZP társelnöke szerint „meg kellene törni a Fidesz derekát”, hanem Budapesten, amit 2019-ben az ellenzéknek sikerült visszafordítani a Fidesztől.

Magyar Péterrel kapcsolatban az MSZP társelnöke az Indexnek kifejtette: nem lehet egyszerre jobboldalról bővíteni az ellenzéki szavazótábort, meg újra is osztani az egész ellenzéki térfelet, mert ebből megint csak a Fidesz jön ki győztesen.

Az ellenzéki térfél sokszínű világát méltányolni kell, és arra törekedni, hogy ez a széles bázis elfogadja egymás gondolatait, nézőpontjait és létét. Ezért mondom, hogy nincs jó társadalom baloldal nélkül. Csak a baloldaliak akarják érdemben csökkenteni a társadalmi különbségeket, és mi értjük igazán azt, hogy a demokrácia, illetve a piacgazdaság önmagában nem képes társadalmi tömegek széles rétegeit felemelni, majd tartósan jobb életszínvonalon is tartani. Ezt a választójogi törvényt és politikai környezetet nem mi hoztuk létre, de ha ebben a rendszerben le akarjuk váltani a Fideszt, akkor az ellenzék nem hibázhat. Hiba, ha valaki azt hirdeti, hogy egyedül le tudja váltani Orbánt. El kell dönteni, hogy vagy az ellenzéket, vagy a kormánypártot akarod leváltani. Ma nem lehet kétfrontos csatát vívni, nem lehet egyszerre a Fideszt és az ellenzéket is leváltani. Nincs harmadik út

– hangsúlyozta Kunhalmi Ágnes.

A jelenlegi választási rendszerben az MSZP-s politikus szerint Orbán Viktor leváltásához csak egy kiegyezésen alapuló, széles körű szövetség vezethet, ahogyan azt Lengyelországban is tették. Ugyanakkor Kunhalmi Ágnes kiemelte: Magyar Péter nem akar összefogni később sem, és ezt minden alkalommal világossá teszi, ha pedig a szavazók mégis abban reménykednek, hogy majd meggondolja magát, akkor a szavazataik már most elvesztek.

Én például nem akarok egy Orbán Viktor nélküli Fidesszel sem összefogni. Nekem nem volt és nem is lesz Orbán Viktor demokratikus hős, mint aminek Magyar Péter tartja. Azzal sem értek egyet, amit nemrég egy lengyel lapnak megfogalmazott, hogy az első Orbán-kormány politikáját kívánná követni. Orbán már a csonka médiakuratóriumokkal, a parlamenti vizsgálóbizottságok létrehozásának megakadályozásával megmutatta, hogy kétharmados többség birtokában már akkor elkezdte volna a demokrácia lebontását. Ezért mondom már több mint tíz éve, mi lenne a teendő: ha az ellenzéki szavazók nem fogadják el egymást, és a nyilvánosság is a megosztottságot erősíti tovább, akkor ez oda vezet, hogy nemcsak az »oszd meg és uralkodj« politikája érvényesül megint, hanem félő, Orbán Viktor is úgy tudja majd létrehozni a saját ellenzékét, mint Putyin Oroszországban. Valóban ezt akarjuk?