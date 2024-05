Nyakon akarta szúrni osztálytársát egy másodikos tanuló egy székesfehérvári iskolában

Újabb súlyos iskolai incidens történt egy magyar iskolában. Ezúttal Székesfehérváron támadt osztálytársára egy másodikos diák, aki ollóval akarta nyakon szúrni a másik gyereket. Információk szerint a gyerek ezt követően másokra is rátámadt, még az óraadó tanár is célpontba került.

Ollóval akarta nyakon szúrni osztálytársát egy másodikos gyerek a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola Farkasvermi úti tagiskolájában még múlt hét pénteken – írja olvasói bejelentés alapján a Telex.

Információik szerint, mielőtt kivitték volna az agresszív kisdiákot a teremből, másokat is célba vett, és az óraadó tanárra is rátámadt. Az olvasó arról számolt be, hogy

a gyereknek korábban is voltak olyan súlyos tettei, ami miatt a tankerülethez is érkezett már bejelentés vele kapcsolatban.

Megkeresték a Székesfehérvári Tankerületi Központot, hogy megtudják, kaptak-e bejelentést a diákról, tudnak-e az esetről, és ha igen, indult-e eljárás.

Az esetről természetesen a fenntartó is tudomást szerzett. Az ügyben feljelentés történt, az érintett iskola a hatóságok rendelkezésére áll

– válaszolta kérdéseikre Török Szabolcs tankerületi igazgató.

A tenkerület vezetője további tájékoztatást nem adott, ahogyan a rendőrség és az Országos Gyermekvédelmi Szolgálat sem reagált az incidensre ezidáig.

Hasonló esetek

Az elmúlt időszakban több súlyos iskolai támadás is történt Magyarországon. A Kemecsei Általános Iskolában négy 10 és 12 év közötti kislány szünetben támadt rá hátulról egy tíz éves kisfiúra, akin az incidenst követően életmentő műtétet kellett végrehajtani.

Azt megelőzően pedig Győr-Moson-Sopronban történt incidens. Akkor egy tizenkét éves lány hátulról szívtájékon szúrta osztálytársát. A megszúrt kislányt mentőhelikopterrel szállították kórházba, a gyors orvosi beavatkozásnak köszönhetően sikerült megmenteni az életét. Az elkövető lány a nyomozási bíró előtt érdemi vallomást tett az üggyel kapcsolatban, így előre kitervelten, 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsították meg, és egy budapesti javítóintézetbe szállították. Letartóztatását 30 napra elrendelték.