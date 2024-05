Utánajártunk, most már együtt hüledezhetünk a balatoni büfék árain

Már csak egy-két hét és „újra vár a balatoni nyár”, de már az előszezonban is sokan választják pihenésük helyszínéül (a teljesség igénye nélkül) Keszthelyt, Balatonfüredet, Zánkát vagy Siófokot. Hétköznap még csak a büfék és éttermek töredéke üzemel, sokan csak csütörtöktől nyitnak, de már most látható, hogy milyen árakra számíthatunk a magyar tenger partján. A szezon kezdetén nemcsak az a kérdés merül fel évről évre, hogy milyen árak fogadják a pihenni vágyókat, hanem az is általános közérdeklődésre tart számot, hogy milyen munkaerőpiaci helyzettel, vagyis mekkora munkaerőhiánnyal kell szembenézniük a vendéglátósoknak.

Mennyit kérnek el a klasszikusokért?

Tavaly egy sima lángosért 1100-at, de idén, a szezon kezdetén 1200 forintot kérnek el Balatonfüreden, miközben valószínűsíthető, hogy júniustól újabb áremelés lesz a strandokon. Abban az esetben, ha sajtot vagy tejfölt kérünk a klasszikusra, 1500-at, ha mind a két feltétet szeretnénk, akkor 1800 forintot kell leszurkolnunk. A balatonfüredi kikötőhöz közeli büfében egy fahéjas kürtőskalácsért 1500-at kérnek el a szezon hajnalán, az egyliteres popcornért pedig 1000 forintot. Az üdítők 600, dobozos sörök 800, a presszókávé 760 forintba kerül. Egy gombóc fagylaltért 600 forintot kérnek, míg a sétány egyik pizzázójában 4150 forintért kaphatunk szalámis pizzát, de egy kis dobozos üdítő is jár mellé. Egy kis fejszámolással könnyen kiszámolható, hogy egy négytagú családnak mennyibe fájna egy balatonfüredi lángosozás, amit üdítővel és egy gombóc fagylalttal szeretnének zárni:

kereken 12 000 forintba.

Persze csak akkor, ha mind a négyen megszomjaznak a sajtos-tejfölös lángos után, és egy gombóc fagyival is megelégszenek a família tagjai.

„Mi már nem emelünk idén”

Talán a főszezonban várható költségeket a balatonfüredinél jelenleg sokkal jobban mutatják egy zánkai strandbüfé árai, ahol a tulajdonos kijelentette, hogy nem cél, és már nem is szeretnének árat emelni, mert az a forgalomnak sem tesz jót.

Ha nem lesz jelentős élelmiszer-infláció, akkor már nem emelünk idén. Hétköznap még nagyon kevesen vannak a parton, főleg akkor, ha rossz az idő, mint most. Az itt futó bringaútvonal és a különböző rendezvények tartanak minket életben a szezon valós kezdetéig

– mondta, hozzátéve, hogy az inflációs sokk idején hetente változtak az élelmiszerárak, ezért ők is többször emelni kényszerültek a tavalyi főszezonban, de úgy véli, hogy ennek már vége. Húsvétkor nyitottak ki, és szeptember végéig be sem zárnak.

A büfében 1400 a sima, a tejfölös 1700, a sajtos 1800, míg a sajtos-tejfölös lángos 2000 forint. Ha képzeletbeli négytagú családunk ezeken a valóban szezonbeli nyári árakon fogyaszt, akkor csak a lángosok megvásárlásával 8000 forintnál jár, és még nem ivott semmit, egy epres fagylaltot sem nyaltak el tagjai a várhatóan idén is tikkasztó kánikulában.

Az biztos, hogy a sajtos-tejfölössel lángossal ár-érték arányban jobban járnának, mint a büfé 3300 forintos Margherita-pizzájával.

14 Galéria: Utánajártunk, most már együtt hüledezhetünk a balatoni büfék árain Fotó: Tövissi Bence / Index

Keszthelyen lényegesen olcsóbb a szalámis pizza, mint Balatonfüreden (3890). Az igazi meglepetés a Balaton fővárosában akkor ért minket, amikor kiderült, hogy egy darab palacsinta 1290 forintba kerül, a fagylaltosnál pedig nemcsak a gombócokért (600), hanem a tölcsérért (100) is fizetnünk kell.

Siófok a csúcstartó

A siófoki plázs körül szinte minden második üzlet, büfé vagy étterem munkatársakat keres. „A Balatonon mindig munkaerőhiánnyal küzdünk, főleg a Tiszántúlról jönnek ide dolgozni, a bérek között pedig óriási különbségek vannak” – mondta az egyik kávézó munkatársa, hozzátéve, hogy nemcsak az eltérő pozíciókból fakadóan vannak éles különbségek a fizetéseknél, hanem büféje, kávézója, fagylaltozója és étterme válogatja, hogy mennyit tud fizetni az alkalmazottaknak.

Az már biztos, hogy – az előszezonban – a legtöbbet Siófokon kell fizetnünk a magyar strandok klasszikusáért. Nagy kérdés, hogy a főszezonban még emelnek-e a jelenlegi árakon a következő hetek inflációs folyamatai vagy a munkaerőpiaci helyzet miatt.

Most 1700-at kérnek egy sima, 2300-at egy tejfölös, 2500-at egy sajtos lángosért, a sajtos-tejfölösért pedig 2700 forintot.

Ha képzeletbeli négytagú családunk Siófokot választja, akkor összesen 10 800 forintot kell fizessen a sajtos-tejfölösökért. Úgy, hogy egy üdítőt, ásványvizet vagy egy pofa sört még nem is ittak, a fagyi pedig még szóba sem került. De ha tegyük fel, mind a négyen isznak egy korsó csapolt sört (1500) a lángosok mellé, akkor 16 800 forintra nő a számla. A sörözést olcsóbban is megúszhatják, ha a dobozos sört választják, mert csak 900 forintba kerül a siófoki strandon. A pizzaszeletért vagy a hot dogért 1200 forintot kérnek el. Siófokon jelentősen olcsóbb a palacsinta, mint Keszthelyen, hiszen a déli parton csupán 600 forintba kerül.

(Borítókép: Tövissi Bence / Index)