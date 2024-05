Dobrev Klára: Sulyok Tamás vagy lemond, vagy Orbán Viktor fogja elküldeni

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője, a DK–MSZP–Párbeszéd-koalíció EP-listavezetője a műsor felvételére épp az ügyészségről érkezett. Ottani sajtótájékoztatójáról lapunk is beszámolt.

A politikus a műsorban is ezzel az üggyel kezdte: azzal vádolta meg Sulyok Tamás köztársasági elnököt, hogy úgynevezett zsebszerződéseket kötött dél-alföldi földügyekben, külföldi kézre játszott át még ügyvédi praktizálása alatt magyar termőföldeket. A téma a mai Kormányinfón is felmerült. Dobrev már szerdai és csütörtöki sajtótájékoztatóján is „köztörvényes bűnözőnek” titulálta Magyarország államfőjét, ám, ahogyan erre Rónai Egon is rámutatott: amíg nincs bírósági ítélet, addig ez csak egy feltevés. Dobrev ragaszkodott hozzá, hogy ez csak nyelvészkedés.

Dobrev az interjúban úgy fogalmazott, hogy ő törvénytisztelő állampolgár, ezért ment be az ügyészségre, hogy átadja az ügy iratait Polt Péter legfőbb ügyésznek, ő az, aki véleménye szerint ebben az ügyben egyedül eljárhat. A DK politikusa ragaszkodott ahhoz a nézetéhez, hogy Sulyok Tamás nem maradhat köztársasági elnök.

Véleménye szerint Novák Katalin még csak bűncselekményt sem követett el, mégis lemondott. Arra a feltevésre, hogy ez az ügy már rég elévülhetett, Dobrev úgy reagált, hogy az államfő ne bújjon e mögé, szerinte, ha valaki elkövetett egy ilyen bűncselekményt, az alkalmatlan az elnöki posztra. Már csak azért is, mert szerinte csak azért lett az Alkotmánybíróság elnöke és államfő is, mert „zsarolható”.

Dobrev Klára azzal kapcsolatban, hogy a Sándor-palota jogi lépéseket helyezett kilátásba ellene, úgy fogalmazott: áll az elébe, bármit is indítsanak ellene, akár polgári, akár büntetőjogi eljárást.

Magyar Péter csak az ellenzéket osztja meg

Felmerült a beszélgetésben az is, hogy a DK részéről Molnár Csaba hetek óta kampányol Magyar Péter ellen, fizetett posztokban is. Dobrev szerint ez teljesen más, mint amilyen támadásokat ők kapnak, a karaktergyilkosságot ugyanakkor visszautasítják. Arra a kérdésre, hogy együttműködnének-e a Tisza Párttal, azt mondta: ő bárkivel hajlandó együttműködni, aki Orbán rendszerének lebontására törekszik, de szerinte Magyar csak az ellenzéket osztja meg. A politikus felidézte, hogy 2022-ben már jött valaki jobbról, Márki-Zay Péter, hogy leváltsa az ellenzéket, aztán a Fidesz legnagyobb győzelmét hozta el.

Minden szavazó számít

Dobrev Klára arra a kérdésre, hogy ellenzéki oldalon több olyan párt is van már, amely mögött kérdéses, hogy tényleges társadalmi támogatottság lenne, de legalábbis mérhetetlenek jelenleg (és ezek közül többnek is a DK nyújt mentőövet), úgy fogalmazott: vannak olyan szervezetek, amelyeknek alig százezer szavazója van, nem érik el az öt százalékot, de attól még az ő szavazóik ugyanolyan fontosak.



„Az ellenzék oldalán soha sem lesz egy lépés és egy zászló” – húzta alá a politikus. Hozzátette: szerinte ez a szövetség több szavazót fog majd összegyűjteni június 9-én, mint 2019-ben sikerült nekik.

A DK politikusa a köztelevízión tartandó vitával kapcsolatban kiemelte: ő mindenhova elmegy, ahová meghívják vitatkozni, és azt szeretné, ha Magyar Péter és Deutsch Tamás is elmenne erre az eseményre.

A teljes interjú itt tekinthető meg:

(Borítókép: Dobrev Klára. Fotó: Papajcsik Péter / Index)