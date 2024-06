Mint korábban írtuk, a hétfő hajnali szoros küzdelemben végül Karácsony Gergely győzött Budapesten: a főpolgármester 371 467 szavazatot gyűjtött (47,53 százalék), míg kihívójára, Vitézy Dávidra 371 143-an voksoltak (47,49 százalék).

Ugyanakkor több mint 24 ezer érvénytelen szavazat is volt az urnákban, és Vitézy Dávid már a szavazatszámlálás közben jelezte, hogy újraszámlálást kér, és legutóbb, hétfő délután is erről írt. Bár mint arról utóbb írtunk, a kis különbség önmagában még nem indokolhatja az újraszámlálás szükségességét (ezt a választási bizottság egyik tagja is megerősítette utóbb).

Hétfő este egyébiránt megjelent a hivatalos határozat is, amelyben a Fővárosi Választási Bizottság megállapította a főpolgármester-választás eredményét, amelynek értelmében Karácsony Gergely, a Párbeszéd – Zöldek–DK–MSZP közös jelöltje maradhat a főváros élén. Ám a határozat még nem jogerős, ellene három napig lehet fellebbezni jogszabálysértésre való hivatkozással.

Vitézy Dávid bejelentette, kezdeményezik az újraszámlálást

A főpolgármester-jelölt kedden kora délután egy Facebook-posztban azt írta: „Csütörtökig lehet kezdeményezni a szavazatok újraszámlálását. Ezt meg fogjuk tenni.”

76-szor annyi érvénytelen szavazat született, mint amennyi a különbség köztünk Karácsony Gergellyel. Egy demokráciában az a minimum, ha ezután a szavazatokat újraszámolják, főleg, hogy számos rendszerszintű visszásságról kaptunk jelzést az érvénytelenné nyilvánított szavazatok kapcsán. Ezeket be fogjuk mutatni

– fogalmazott, hozzátéve: „Bármi is lesz az erre feljogosított szervek döntése, a jogerős döntést el fogom fogadni. Ha Karácsony Gergely győzelme jogerős lesz, gratulálni fogok neki – persze, ha addigra hajlandó felvenni a telefont, amit két napja nem sikerül, és ha addigra épp nem egy lapáttal akarja szétverni a fejem.”

Kiszivárgott egy furcsa hangfelvétel

A lapátos szófordulat azért került elő VItézy Dávid posztjában, mert nemrég kiszivárgott egy hangfelvétel, amelyen Karácsony Gergely állítólag azt mondta, hogy ezzel verik szét Vitézy Dávid fejét.

A főpolgármestert az anyaggal szembesítették is a Telex interjújában. Vitézy mindezt úgy kommentálta: „Az erre tett kísérleteit mindvégig éreztem, számtalan hazugságot terjesztett és mondott a főpolgármester rólam az elmúlt hetekben. Ahelyett, hogy bocsánatot kérne emiatt, a szokásos áldozatszerepbe helyezkedett – mint mindig.

Jó lenne végre túllépni ezen a kampányon Budapest érdekében és végre a városról beszélni. Ez sajnos ma sem sikerült a főpolgármesternek, ehelyett ma is újabb vádaskodásokat és hazugságokat fogalmazott meg, most már nem csak engem, de a rám szavazókat is támadta

– írta Vitézy Dávid.

Újraszámlálás egyébként nemcsak Budapesten, hanem Győrben is lehet, bár a polgármester ott még nem beszélt arról, hogy észleltek-e visszaélést valahol.