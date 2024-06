Hosszasan vallott a volt polgármester arról, hogy mit tett a rábízott gyerekekkel

Vallomást tett a bíróságon az a korábbi iskolaigazgató, aki a vád szerint a rábízott kiskorúakat testileg és lelkileg is fenyítette. A hétrendbeli kiskorú veszélyeztetése miatt megvádolt férfi részletesen igyekezett visszaemlékezni az angyalföldi intézményben történtekre.

Közel másfél órán tett vallomást a kiskorúak fenyítésével megvádolt egykori iskolaigazgató és volt újkenézi polgármester, Putnoki Zsolt. A férfinek első körben a személyes dolgaival kapcsolatban feltett kérdésekre kellett volna válaszolnia, ám ezt többször is jogszerűen megtagadta. A teremben jelen lévő újságírók miatt nem akart részleteket elárulni a jelenlegi életéről, így csupán annyi derült ki, hogy a több diplomával is rendelkező pedagógus jelenleg buszsofőrként dolgozik.

Putnoki fenntartotta a korábbi vallomásait, amelyekben meglátása szerint egyszer már pontosan elmondta, hogy mi történt valójában, így most ezzel nem akarta húzni az időt.

A mai napig nem tudom felfogni, hogy miért történik ez velem. Én már többet nem veszíthetek, csak szeretném ha vége lenne ennek a cirkusznak!

– jelentette ki. Az ügyészség a márciusi előkészítő ülésen egy év börtönbüntetést ajánlott meg a férfinak, amennyiben elismeri a bűnösségét. Nem kellett volna letöltenie sem, két év felfüggesztettet kért a vádhatóság képviselője, azonban Putnoki tagadta az ellene felhozott vádakat.

Valaki megütötte a másikat

Az első vádpont szerint egy ízben kettesben maradt egy diákjával, majd három alkalommal pofon vágta a fiút. A kettejük közötti konfliktusnak rendőrségi eljárás vetett véget, ám mindketten máshogy emlékeznek a történtekre.

Putnoki visszaemlékezései szerint éppen rendbontás történt a folyosón, amikor odament a fiúhoz és annak barátjához. A két fiatal feleselni kezdett, ezért az igazgatói irodába kellett menniük, ahol a vádlott szerette volna átkutatni a táskájukat. Elmondása szerint azért döntött így, mert félő volt, hogy tiltott tárgy van a birtokukban. Az egyikük teljesítette a kérést, nem volt nála semmi, így elhagyhatta a szobát, de a másik fiú erőszakossá vált, és három alkalommal is felsőtesten ütötte az igazgatót. A helyszínre érkező rendőröknek azonban már azt állította, hogy a férfi ütötte őt.

Sohasem verekedtem, gyereket sem ütöttem meg

– mondta a vádlott.

Putnoki a vádak szerint hét fiatalt bántott, az egykori pedagógus viszont azt állítja, a gyerekek mindegyike problémás volt, aminek szerinte az az oka, hogy nem megfelelő családi háttérrel rendelkeznek.

„Ilyet még az élsportoló sem tud”

Két diák is azzal vádolta a tanárt, hogy guggoltatással büntette őket. Putnoki ezt határozottan visszautasította, mondván, azt, hogy valaki guggoljon és közben 45 percen át felemelve tartsa mindkét kezét, még egy élsportoló sem tudná megcsinálni. Ellenben erre a két gyerekre is problémásként emlékezett vissza, egyiküket azóta már eltanácsolták az iskolából a rossz magatartása miatt.

Azt viszont nem tagadta, hogy jártak a szobájában, mert súlyos gondok adódtak a viselkedésükkel.

További gyerekekről is úgy nyilatkozott, hogy nem bántotta őket, de volt olyan, hogy ha rendetlenséget tapasztalt az iskolában, akkor rászólt az érintett diákra, hogy pakoljon össze.

Olyanokat bántalmazott, akikért nem tudtak kiállni

2023 májusában emelt vádat az ügyészség az igazgatóval szemben, öt évvel a bántalmazások után. A vádirat szerint a terhelt 2017 és 2018 között egy általános iskola intézményvezetője volt, és a rá vonatkozó törvényi kötelezettségeket megszegve fegyelmezési célzattal megalázó, testi-lelki fenyítéseket alkalmazott a kiskorúakkal szemben.

Az ügyészség a terheltet kiskorú veszélyeztetésének bűntettével vádolja.

Az Index hat évvel ezelőtt részletesen írt az angyalföldi iskolában történtekről, amikor a tanárok közül is többen féltek fellépni az igazgatóval szemben. Néhányan név nélkül arról számoltak be, hogy több alkalommal is bántalmazhatott következmények nélkül roma, gyermekotthonban nevelkedő gyerekeket Putnoki, mivel értük nem tudtak kiállni a szüleik. Volt olyan kislány, akit negyvenöt percig térdepeltetett az igazgató az irodájában, miközben a gyereknek fel kellett tartania mind a két kezét. Amikor a gyerek elkezdett sírni, letehette a kezét, és az igazgató háromszor megütötte a fejét.

