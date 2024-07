Az osztrákok a létszámhiánnyal küzdő HungaroControlt hibáztatják a járatkésésekért

Az osztrák légiirányítási vezető szerint az európai légtérben bekövetkező késésekért a létszámhiánnyal küzdő HungaroControl a felelős, ezért felszólította a magyar kormányt, hogy biztosítson jobb munkakörülményeket a légiforgalmi irányítóinak. A légiközlekedési káosz továbbra sem csitul, most éppen a Wizz Air szicíliai járatai késtek több napot.

Ahogy arról több cikkünkben is beszámoltunk, hetek óta hatalmas gondok vannak a fapados légitársaságok járataival. Daniel Liebhart légiforgalmi irányító, az osztrák Vida nevű szakszervezet légiközlekedési osztályának vezetője szerint

az európai légiközlekedésben megszaporodott késések egyik fő oka a HungaroControl.

Az RTL beszámolója szerint Liebhart azt írta a szakszervezet oldalán, hogy „a magyar munkatársaink egy mérgező vállalati környezetben dolgoznak, ami miatt egyre többen hagyják el nemcsak a HungaroControlt, hanem akár az országot is. Az állami légiforgalmi irányítás nem képes megfelelni a munkaerő minimális elvárásainak a szociális színvonal és a fizetés terén”.

Szerinte a magyar kormány negatív hozzáállása a szakszervezetekkel és a munkavállalókkal folytatott szociális párbeszéddel szemben, valamint a különböző jogszabályi intézkedések miatt az elmúlt években folyamatosan romlottak a kollégáik munkakörülményei Magyarországon.

Emiatt Liebhart felszólította a magyar kormányt, hogy ne állítson további akadályokat a társadalmi párbeszéd útjába, és a magyar EU-elnökség kezdete alkalmából arra kéri az ország vezetését, hogy biztosítson jobb munkakörülményeket a HungaroControl légiforgalmi irányítóinak, ugyanis a dolgozók leterheltsége hatással van az európai légtérben bekövetkező késésekre.

Azt is kifejtette, hogy az európai légiforgalmi irányítók tudásuknak lehető legjobban megfelelve próbálnak mindent megtenni annak érdekében, hogy megbirkózzanak a nagy forgalommal, azonban a közlekedésben több szűk keresztmetszet is van, amit nem utolsósorban a magyar légiirányításnál tapasztalt létszámhiány okoz.

Több napot késtek a Wizz Air szicíliai járatai

A legfrissebb hírek szerint most éppen a Wizz Air szicíliai járatával voltak gondok. Az Utazómajom ugyanis arról számolt be, hogy több napos késéssel érkezett meg Cataniába a Wizz Air Budapestről induló járata szerdán. A gépnek hétfő este, 18:25-kor kellett volna felszállnia, de miután áttették 22 órára az indulás időpontját, és az utasok a kapun is átmentek, közölték velük, hogy törlik a járatot.

Az utasok 10 ezer forint értékű étkezési kupont kaptak, majd tájékoztatták őket, hogy a gép csak másnap reggel 8 órakor indul. A reggeli indulást azonban áttették este fél 8-ra, majd ismét módosították 23:20-ra.

Ugyanennek a gépnek hétfőn 21 órakor kellett volna visszaindulnia Budapestre Cataniából. Először 00:45-re módosították az indulást, majd törölték a járatot. A reptéren hatalmas volt a felfordulás, valaki a bőröndjeit sem találta, és az utasok órákon át várakoztak étlen-szomjan, ugyanis minden zárva volt.

Volt, akiknek biztosítottak végül szállást, de több utas is arról számolt be, hogy a Wizz Air semmilyen tájékoztatást nem adott, csak értesítéseket küldött nekik a járat további késéseiről.

Többen két éjszakát is a reptéren töltöttek, köztük idősek és gyerekek.

A gép végül a hétfői indulás helyett szerda hajnali fél 4-kor szállt fel.

A többi fapados légitársaság is érintett

Mint írtuk, nemrég a magyar–skót Eb-meccsre nem érkeztek meg a magyar szurkolók Ferihegyről, viszont Rómából meg hazajutni nem tudtak az emberek.

Az azt megelőző napon Törökországba nem jutottak el a nyaralni vágyók, a Ryanair Barcelonából nem hozta haza a nyaralókat, majd pár nappal később Bariból és Milánóból sem jutottak el Budapestre az utazni vágyók, de Ferihegyről sem tudtak elindulni Palermóba és Algheróba.

Az elmúlt napokban a szerkesztőségünkbe érkező olvasói levelekből az derült ki, hogy többnyire magyarázat, érdemi tájékoztatás és ellátás/elszállásolás nélkül vesztegelnek a Dubajban, Korfun vagy éppen Rómában ragadt utasok a terminálokban.

Nem sokkal később a Wizz Air is reagált a történtekre, elmondásuk szerint a késéseket és járatkimaradásokat az időjárási viszonyok okozták, amelyekre az európai légiirányítási rendszerek nem voltak felkészülve.

Ebben a cikkünkben összegyűjtöttük, hogy mit érdemes tudni a járatkiesések okozta kártérítésekről, mikor és mennyit köteles fizetni egy-egy légitársaság, ha nem juttatják el időben az utast a kívánt állomásra.