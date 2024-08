Ez az utolsó nap bejutni az egyetemre, és mutatjuk az árát is

Augusztus 7-én éjfélkor jár le a pótfelvételi jelentkezések határideje, eddig kell az Ügyfélkapun keresztül hitelesíteni az E-Felvételi rendszerben feltöltött adatokat, dokumentumokat. A hagyományos eljáráshoz képest most nincs lehetőség utólagos hiánypótlásra, és csak egy intézményi szakot lehet megjelölni. Mutatjuk, hogy a legnépszerűbb szakok közül hová lehet most jelentkezni és milyen tandíjjal kell kalkulálni.

A felsőoktatási pótfelvételi eljárásban azok vehetnek részt, akik a július 24-én kihirdetett ponthatárok szerint egy helyre sem nyertek felvételt, vagy nem nyújtottak be jelentkezést a február 15-ei határidőig.

Az augusztus 7-én záruló eljárásban az E-Felvételi rendszerben csak egyetlen intézményi szakot lehet most választani, de ha meghirdették, mindkét finanszírozási forma megjelölhető.

Fontos, hogy éjfélig az adatok kitöltése, a szükséges dokumentumok feltöltése mellett az ügyfélkapus hitelesítésnek is meg kell történnie a jelentkezés befogadásához.

Ami az esélyeket illeti

A pótfelvételi ponthatárhúzás várhatóan augusztus 29-én lesz. A hagyományos eljárásban is meghirdetett szakokra nem lehet kevesebb ponttal bekerülni, a tavalyi pótfelvételi ponthatárok is ehhez igazodtak. A Felvi pontszámító kalkulátora irányadó lehet még az esélyeket illetően, amit a jelentkezők száma és hozott pontjaik is befolyásolnak.

Aki felvételt nyert, határozatot kap erről a rendszerben, a felsőoktatási intézménytől a beiratkozással kapcsolatos tájékoztatást szeptember első napjaiban kapják meg. Jogorvoslatra a besorolási határozat kézhezvételét követő 15 napon belül van lehetőség.

Ebben az évben 30 656-an nem kerültek be egy képzési helyre sem, ami csaknem azonos a tavalyi számmal, amikor is 17 456 pótfelvételiztek és közülük 11 844-en jutottak be valamely szeptemberben induló képzésre.

A felsőoktatási intézmények azokat a szakokat hirdetik meg a pótfelvételin, amiket a rendelkezésre álló kapacitásszám során a hagyományos felvételi eljárásban nem sikerült feltölteni. Alap-, osztatlan vagy mesterképzésre is lehet jelentkezni 48 egyetem és főiskola mind a 15 képzési területén önköltséges formában. Állami ösztöndíjas képzést 32 intézmény hirdet meg főként hiányszakmáknak számító, agrár, hitéleti, informatika, műszaki, orvos- és egészségtudomány, pedagógusképzés, sporttudomány és természettudomány képzési területekre, összesen több mint nyolcezer helyre. A felvi.hu-n lehet böngészni a szakok között.

A legnépszerűbb szakokra is be lehet jutni

A 2024-es hagyományos felsőoktatási felvételi eljárás szerint a legtöbb jelentkező az alábbi szakokra akart bekerülni:

gazdálkodási és menedzsment (6801) pszichológia (4948) jogász (4178) ápolás és betegellátás (3641) kereskedelem és marketing (3581) mérnökinformatikus (3271) óvodapedagógus (3531) gyógypedagógus (2944) gépészmérnök (2656) általános orvos (2428)

Gazdálkodási és menedzsment

A gazdálkodási és menedzsment szakra 25 egyetem hirdet meg pótfelvételi eljárás keretében, a terület iránt érdeklődők jelentkezési toplistája szerint a Budapesti Corvinus Egyetemre, Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karára a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre, a Budapesti Gazdasági Egyetemre is lehet jelentkezni. Az augusztusi felvételi eljárásban már csak önköltséges formában lehet a szakon tovább tanulni, amit magyar nyelvű nappali alapszakon intézményenként eltérően 300–700 ezer forint tandíjat jelent félévenként a fővárosban és a nagyobb egyetemeken. A kisebb vidéki felsőoktatási intézményekben lehet 200 ezer forint körüli képzési díjakat is találni.

Pszichológia

Mindössze két egyetem hirdet pszichológia szakra pótfelvételit, csak angol nyelven és költségtérítéses formában Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara, 300 ezer forint/félév tandíjjal és az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola 950 ezer forint/féléves költséggel.

Jogtudományi Kar

Nappali alapképzésen a győri Széchenyi István Egyetem, valamint a Miskolci Egyetem hirdeti meg a személyügyi munkaügyi és szociális igazgatási, valamint az igazságügyi igazgatási szakot, ez utóbbit a Debreceni Egyetemen (DE) is lehet választani, a Pécsi Tudományegyetemen (PTE) csak távoktatásban. A Szegedi Tudományegyetem a politikatudományi, a nemzetközi tanulmányok, a személyügyi munkaügyi és szociális igazgatási költségtérítéses szakok közül lehet válogatni. A tandíj az említett képzéseknél intézményenként eltérően 180–220 ezer forintot jelent félévenként. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen mindkét szakot meghirdették levelező formában, a munka–szociális–személyügyit államilag finanszírozott formában is. A Károli Gáspár Református Egyetem JTK-n a nemzetközi tanulmányok levelezőképzése elérhető szemeszterenként 250 ezer forint tandíjjal.

Orvosi- és gyógyszerészképzés

Fogorvos szakra két egyetem, a Pécsi Tudományegyetemre és a Debreceni Egyetemre is be lehet most nyújtani a jelentkezést. A tandíj az osztatlan nappali képzésnél mindkét intézményben 1 350 000 forint félévenként, ami megegyezik a PTE-n most meghirdetett általános orvosi képzés önköltségével. Szóbeli felvételi alkalmassági vizsgát is tartanak augusztus közepén. Gyógyszerész szakon még államilag finanszírozott formában is lehet szeptembertől továbbtanulni a Szegedi Tudományegyetemen és a Semmelweis Egyetemen (SE).

Ápolás és betegellátás

A Semmelweis Egyetem is kínál nyolc féléves nappali ápoló alapképzést államilag finanszírozott formában, ahogy a Gál Ferenc Egyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem és a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Kara is ösztöndíjas formában hirdette meg a szakot a pótfelvételi eljárásban. Szintén állami térítéses képzésre lehet jelentkezni az egészségügyi gondozás és prevenció (védőnő) nappali alapszakra a Miskolci és a Semmelweis Egyetemre, utóbbi intézményben a területen ilyen formában a dietetikus, hang-, beszéd- és nyelésterapeuta alapszakra is lehet jelentkezni.

Műszaki képzés

A gépészmérnöki nappali alapképzés több intézményben államilag finanszírozott és önköltséges formában elérhető, például a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, a Debreceni, Miskolci, a Pannon Egyetemen, a Szegedi Tudományegyetemen, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem gödöllői és kaposvári telephelyén is. Mérnökinformatikus szakot állami támogatással a BME, az SZTE, a Miskolci és Pannon Egyetem veszprémi és nagykanizsai telephelyén is meghirdettek most. Majd minden műszaki képzési terület elérhető a pótfelvételi keretében.

Pedagógusképzés

Óvodapedagógus nappali alapszakot állami ösztöndíjjal a következő intézményeken hirdették meg: Gál Ferenc Egyetem szarvasi, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola váci, budapesti, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem egri és jászberényi, Károli Gáspár Református Egyetem budapesti és kecskeméti, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK esztergomi a MATE kaposvári telephelyén, az Eötvös Loránd Tudományegyetem budapesti és szombathelyi karán és az SZTE-JGYTK-n. A konduktor, a tanító és az óvodapedagógus alapképzési szakokra jelentkezőknek ének-zenei, testi és beszédalkalmassági vizsgát kell tenniük a pótfelvételi eljárásban a jelentkezési határidőt követő hetekben az intézmény által megjelölt időpontban, a hirdetményben jelzettek szerint.

A szintén a legnépszerűbb tíz szak között szereplő gyógypedagógia képzést majd minden intézmény meghirdeti, ahol a hagyományos felvételi eljárás keretében elérhető volt, de csak néhány intézményben lehet most államilag támogatott helyekre pályázni, például az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem egri és jászberényi telephelyeire vagy a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE-PEDAGOGY) kaposvári kampuszára. Nappali képzés keretében költségtérítéses formában meghirdette a DE-GYGYK Hajdúböszörményben, Szekszárdon a PTE-KPVK, Sopronban a SOE-BPK, Győrben a SZE-AK, ezek tandíja félévenként 270 ezer forint körüli összeget tesz ki.

