Kihirdették a felsőoktatási ponthatárokat

Idén majd’ 121 ezren jelentkeztek valamely szeptemberben induló felsőoktatási képzésre. A diákok egészen ma este nyolc óráig izgulhattak, amikor is a felvi.hu nyilvánosságra hozta a ponthatárokat, amelyek a hivatalos eredményváró Pont Ott Partik kivetítőin is megjelentek. Azoknak, akik korábban ehhez megadták mobilszámukat, telefonjukra SMS-értesítés is érkezett. Mutatjuk, hogy idén milyen pontokkal lehetett bejutni a legnépszerűbb szakokra.

Cikkünk frissül!

A Kulturális és Innovációs Minisztérium, az Oktatási Hivatal (OH) és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája idén is országszerte megrendezte a mára tradícióvá vált eredményváró Pont Ott Partikat, a különböző helyszíneken most is több száz diák várakozott. Pontban este nyolckor az OH hivatalos oldalán, a felvi.hu-n hozták nyilvánosságra a felsőoktatási ponthatárokat, amelyek ezzel egy időben az eredményvárók kivetítőin is megjelentek.

Akik jelentkezésük benyújtásakor megadták mobilszámukat, SMS-t is kapnak az eredményről, a hivatal közlése szerint ebben előfordulhatnak csúszások, mivel ilyenkor nagyszámú üzenetet kell kézbesíteni a szolgáltatónak.

A JELENTKEZŐ CSAK EGY HELYRE NYERHET FELVÉTELT, ODA, AHOL AZ E-FELVÉTELIBEN AZ ÁLTALA RÖGZÍTETT SORREND ALAPJÁN ELSŐKÉNT ELÉRI AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL MEGHATÁROZOTT BEJUTÁSI KÜSZÖBÖT JELENTŐ PONTSZÁMOT.

Ez már a második év, hogy nincs központi 280-as minimumponthatár, idén pedig bonyolítja a helyzetet, hogy most előszőr az intézmények maguk dönthettek a maximálisan adható 100 többletpontról. Ennek ellenére a Budapesti Corvinus Egyetemre tavaly sem lehetett 400 pont alatt bekerülni, még önköltséges képzésre sem, a Műegyetem legnépszerűbb, államilag finanszírozott képzésein is ekörül alakultak a ponthatárok. Érdekes módon a legtöbb intézménynél néhány ponttal mégis többet kellett elérni a bejutáshoz, mint a 2022-es évben. Szintén új szabály, hogy a középszintű érettségi most kevesebb pontot ért. A megváltozott felvételi eljárás miatt egyes intézmények, például a Szegedi Tudományegyetem, majd a Felvi is pontszámító kalkulátort hozott létre.

Most kiderült, sikerült-e bejutni a megjelölt szakra a kalkulált eredményekkel.

13 Galéria: Kiderültek a felsőoktatási ponthatárok Fotó: Kaszás Tamás / Index

Íme a 2024-es felvételi ponthatárok:

Az Oktatási Hivatal hivatalos felvi.hu portáljára kikerültek az intézmények ponthatárai, amelyeket szakokra bontva lehet megnézni. Idén a közkedvelt egyetemek legnépszerűbb magyar nyelvű, államilag támogatott nappali tagozatos alapképzéseire az alábbi pontszámok elérésével lehetett felvételt nyerni:

Gazdálkodás és menedzsment

Budapesti Gazdasági Egyetem: 370

Budapesti Corvinus Egyetem: 443

Eötvös Loránd Tudományegyetem: 409

Kereskedelem és marketing

Eötvös Loránd Tudományegyetem: 406

Budapesti Gazdasági Egyetem: 371

Debreceni Egyetem: 377

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem: 370

Pszichológia

Eötvös Loránd Tudományegyetem: 453

Pázmány Péter Katolikus Egyetem: 460

Pécsi Tudományegyetem: 437

Debreceni Egyetem: 443

Károli Gáspár Református Egyetem: 441

Szegedi Tudományegyetem: 446

Jogász

Eötvös Loránd Tudományegyetem: 476

Pázmány Péter Katolikus Egyetem: 467

Szegedi Tudományegyetem: 438

Mérnökinformatikus

Budapesti Műszaki Egyetem: 340

Debreceni Egyetem: 280

Neumann János Egyetem: 236

Ápolás és betegellátás

Semmelweis Egyetem: ápolói képzés 282; gyógytornász 374

Szegedi Tudományegyetem: ápolói képzés 206; gyógytornász 383

Pécsi Tudományegyetem: ápolói képzés 230; gyógytornász 359

Nemzetközi gazdálkodás

Corvinus Egyetem (angol nyelven): 478

Budapesti Gazdasági Egyetem: 370

Eötvös Loránd Tudományegyetem: 426

Pénzügy és számvitel

Budapesti Műszaki Egyetem: 419

Budapesti Gazdasági Egyetem: 371

Miskolci Egyetem: 357

Kommunikáció és médiatudomány

Eötvös Loránd Tudományegyetem: 415

Corvinus Egyetem: 444

Debreceni Egyetem: 410

Pázmány Péter Katolikus Egyetem: 395

Pécsi Tudományegyetem: 424

Budapesti Metropolitan Egyetem (fizetős): 106

Programtervező informatikus

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Informatikai Kar (Budapest): 365

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem: 275

Nyíregyházi Egyetem: 248

Gazdaságinformatikus

Budapesti Gazdasági Egyetem: 301

Corvinus Egyetem: 440

Óbudai Egyetem: 357

A hivatalos értesítő az E-felvételiben lesz elérhető, legkésőbb augusztus 1-ig, erről a jelentkezőnek e-mailt is küldenek. A besorolási döntést követő öt munkanapon belül a felvételt nyerteknek a felsőoktatási intézmény is küld értesítést, amelyben tájékoztatják a leendő hallgatót a beiratkozás időpontjáról, helyéről.

Aki most egyetlen általa megjelölt szakra sem nyert felvételt, nem kell egy teljes évet várnia tanulmányai folytatására, ugyanis a hamarosan induló pótfelvételi eljárás során még bekerülhetnek szeptemberben kezdődő felsőoktatási képzésre, vagy fél évvel később keresztféléves képzésre az őszi érettségivel. Azokat a szakokat, amelyeket a kapacitásuk szerint nem sikerült most feltölteni, a pótfelvételin újra meghirdetik. A 2022-es évhez képest tavaly csaknem kétszer többen, 11 844-en jutottak be felsőoktatási intézménybe a pótfelvételi keretében, közülük 6844-en államilag finanszírozott képzés keretében folytathatták tanulmányaikat.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)