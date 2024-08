Áramütés ért egy 15 éves fiút Berettyóújfalun, vonatok tetején ugrált társaival

Életveszélyes sérülést szenvedett egy 15 éves fiú, miközben Berettyóújfalu vasútállomásán társaival vonatok tetején ugrált. A MÁV ismét figyelmeztetett, hogy üzemi területen továbbra is tilos és életveszélyes tartózkodni.

„Augusztus 18-án, vasárnap, az esti órákban négy fiatal utazási szándékkal érkezett Berettyóújfalu vasútállomásra, de lekésték a vonatjukat. Ezt követően a tiltó táblák ellenére üzemi területre léptek, majd az áramütésre figyelmeztető, tiltó jelzések figyelembevétele nélkül a teherkocsik tetejére is felmásztak, azokról ugráltak” – közölte a vasúttársaság, melyet a Haon osztott meg.

„Az egyik 15 éves fiú ugrás közben olyan közel került a felsővezetékhez, hogy áramütés érte, amelynek következtében lezuhant a kocsi tetejéről. A mentőket társai értesítették, életveszélyes sérülésekkel a helyi kórházba, majd a nagyfokú égési sérülései miatt további ellátásra egy másik egészségügyi intézménybe szállították” − tették hozzá.

A fiút életveszélyes sérülésekkel szállították a berettyóújfalui kórházba, ahonnan vasárnap este átvitték a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Velkey László Gyermek-egészségügyi Központjába. Balázs Mária, a Borsod vármegyei kórház szóvivője elmondta, hogy a beteg gyógyulása érdekében az intézmény munkatársai mindent megtettek, majd más kórházban folytatják az áramütést szenvedett fiú ápolását.

A MÁV ismételten felhívta a figyelmet, hogy a vasútállomások környéke nem játszótér

A vasúttársaság nyomatékosan kéri a szülőket és a pedagógusokat, hogy az elmúlt időszakban történt balesetek miatt hívják a gyermekek figyelmét arra, hogy a vasút üzemi területén tartózkodni tilos és életveszélyes. A felelőtlen viselkedés tragédiához vezethet, emiatt fontos megjegyezni, hogy:

Szigorúan tilos a járművek alá menni, alattuk átbújni, illetve azok tetejére felmászni!

Tilos a felsővezetéket megközelíteni, megérinteni!

A vasúti járművekről való lecsúszás, azokon való ugrálás súlyos sérülésekkel, de akár halálos kimenetellel is járhat. A villamos felsővezeték megközelítése is életveszélyes, 2 méteres távolságon belül halálos áramütést is okozhat.