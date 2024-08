A Kutyapárt és a Mi Hazánk is új választást szeretne az óbudai korrupciós botrány miatt

Az ügy kipattanása után Bús Balázs, Óbuda korábbi fideszes polgármestere amellett foglalt állást, hogy a III. kerület becsületének visszaszerzésére csak egy lehetősége van, ha Kiss László lemond, és a testület feloszlatja magát. „Más erkölcsös lépés nincs” – szögezte le Bús Balázs.

Kiss László letartóztatásáról, ügyének hátteréről ebben a cikkünkben írtunk bővebben, arra is kitértünk, hogy a törvény szerint mikor szűnik meg a polgármester tisztsége. Bár az önkormányzati választások június 9-én voltak, a 2019-ben megválasztott képviselő-testület és polgármester megbízatása október 1-jéig tart. Tehát Kiss még nem kezdte el az új hivatali idejét, és az új képviselő-testület sem állt fel.

„Az óbudaiak meg lettek tévesztve”

Az Index megkeresésére válaszolva a Kutyapárt két megválasztott óbudai önkormányzati képviselője, Budai Sándor és Tóth Kálmán közölte:

Ha Kiss László nem tudja tisztázni magát a súlyos korrupciós vádak alól, le kell mondania. Az óbudaiak nem arra szavaztak, hogy haveri cégekkel kössön az önkormányzat túlárazott szerződéseket, hanem a tiszta működésre. Jelenleg úgy látszik, az óbudaiak meg lettek tévesztve, ezért a legtisztább helyzetet a képviselőtestület feloszlatása jelenti, és új választásokat kell kiírni, hogy a harmadik kerületiek a tények tudatában dönthessenek.

Aláírásgyűjtésbe kezdenek az új választásért

A Mi Hazánk megválasztott óbudai önkormányzati képviselője, Balogné Marosvölgyi Anna szerint a korrupciós bűncselekményekkel meggyanúsított és előzetes letartóztatásba helyezett Kiss Lászlónak le kell mondania polgármesteri mandátumáról, és új választást kell kiírni.

A Mi Hazánk Mozgalom az egyetlen olyan párt, amely nem csak eltörölné a politikusok mentelmi jogát, hanem dupla büntetést szabna ki a politikusbűnözőkre, az általuk elkövetett gazdasági bűncselekmények esetében lehetővé téve a teljes vagyonelkobzást is. A Mi Hazánk III. kerületi szervezete aláírásgyűjtésbe kezd Kiss László polgármester lemondásáért és új választás kiírásáért a harmadik kerületben

– közölte Balogné Marosvölgyi Anna.

A Jobbik írásbeli válaszában úgy fogalmazott, a korrupcióval kapcsolatban zéró tolerancia van.

Minden ilyen, közszereplőket érintő ügyben azonban körültekintő és alapos nyomozó hatósági munkát vár el a hatóságoktól, amely politikailag nem lehet elfogult. Amennyiben kiderül, hogy visszaélés történt, akkor annak kell, hogy következménye is legyen. Ebben az esetben – tehát, ha született jogerős ítélet – vetődhet fel a lemondás is

– tájékoztatott álláspontjáról az ellenzéki párt.

Az LMP azt ígérte, a tisztújításukat követően az új összetételű elnökségük első döntései között szerepel, hogy kialakítsák álláspontjukat az óbudai üggyel kapcsolatban.

A Demokratikus Koalíció bizonyítékokat ígért

Kérdeztük a Tisza Pártot, az MSZP-t, a Momentumot és a Párbeszéd – Zöldeket is, de cikkünk megjelenéséig nem válaszoltak.

A DK-s Kiss László 2024-es újraindulását támogatta a Momentum, az MSZP, a Párbeszéd, az LMP és a Jobbik is. Az új képviselő-testület úgy nézne ki, hogy Kiss László mellett 16 egyéni választókörzetet nyert ellenzéki önkormányzati képviselő van (mind DK–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP–Jobbik-támogatással indultak), a kompenzációs listáról három Fidesz–KDNP-színekben indult képviselő, valamint két kutyapártos és egy mi hazánkos jutott be a testületbe. Egyelőre úgy tűnik, Kiss nem mond le, és nem kezdeményezi az októberi alakuló ülésen a képviselő-testület feloszlását, a hat listás képviselő pedig ehhez kevés lenne.

Vadai Ágnes, a DK alelnöke hétfőn sajtótájékoztatót tartott, és azt mondta, olyan dokumentumok kerültek a birtokukba, amelyek egyértelműen bizonyítják, hogy a Kiss László elleni „koncepciós eljárás” nem a Központi Nyomozó Főügyészség munkájából keletkezett. „Ennek a konstruált ügynek a létrehozására a fideszes pártállam felső köreiből fogalmaztak meg igényt. (…) A Demokratikus Koalíciónak erről a politikai megrendelésről már bizonyítéka is van, amit 48 óra múlva be fogunk mutatni a sajtónak is, vagyis ennyi ideje van az érintett fideszeseknek, hogy önként jelentkezzenek. Nem fogjuk hagyni, hogy ezt az alávaló koncepciós eljárást is megússzák a fideszesek!” – fogalmazott Vadai Ágnes.

