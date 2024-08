Ez állhat a Madách Imre Gimnázium igazgatójának felmentése mögött

A Belügyminisztérium szerda délelőtt közleményben tudatta, hogy felmentette Mészáros Csabát, a Madách Imre Gimnázium igazgatóját. A pedagógust 24 év után azért menesztették az iskola éléről, mert az intézmény jelezte, nemet mondanak a kormány augusztus elején elfogadott rendeletére, amely megtiltja a mobiltelefonok használatát az iskolákban.

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) is megdöbbenve állt az igazgató eltávolítása előtt. Totyik Tamás, a PSZ elnöke lapunknak azt nyilatkozta, nem érti, „hogyan menthette fel Mészáros Csabát a Belügyminisztérium egy még hatályba sem lépett rendelet alapján”. Emellett felhívta a figyelmet arra is, hogy a jogszabály 5. §-a szerint akár az egész tanévre kiadható az eszközök használatáról szóló engedély a tanárok vagy az igazgató részéről.

Nagy Erzsébet, a PDSZ tagja szintén azt hangsúlyozta, hogy a rendelet alapján a pedagógus és az igazgató is engedélyezheti a tanulóknak, akár az egész tanévre vonatkozóan a mobiltelefon használatát. „Tehát, ha a Madách-gimnázium élt ezzel a lehetőséggel, akkor akár jogellenes is lehet az igazgató felmentése” – fűzte hozzá.

Mészáros Csaba elmondta, a rendelet szerint jártak el

A gimnázium álláspontja szerint a rendelet által adott kereteken belül hoztak döntést a digitális eszközök iskolai használatáról, ezért a felmentés tényét, annak indoklását és módját elfogadhatatlannak tartják.

Az igazgató búcsúbejegyzésében azt írta, boldog, és jövőre tanít a gimnáziumban, ugyanakkor úgy véli, egyedül a médiafelhajtás miatt menesztették, hiszen Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár korábban semmilyen kifogást nem emelt a tantestület mobiltelefon-használatra vonatkozó rendelet elleni tiltakozása miatt.

Maruzsa államtitkárnak augusztus 22-én már elmondtam, hogy ezt a közleményt már kitettük. Akkor (és később sem) neki nem volt ellenvetése, mert »milyen mesteri a rendelet, hogy ezt is engedi«

– fogalmazott Mészáros Csaba.

„Az iskolaigazgatóknak különös figyelemmel kell lenniük a jogszabályok betartására”

A rendelet 5. §-a, amelyre a Madách Imre Gimnázium tantestülete is hivatkozott, így szól: „Az Nkt. 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben a birtoklásra és használatra vonatkozó engedélyezést az igazgató vagy a pedagógus végzi a tanulmányi rendszerben, azzal, hogy rögzíti a) a birtoklás és a használat célját, b) az engedély érvényességének időtartamát (tanóra, foglalkozás, tanítási év), továbbá c) a birtokolható tárgyat.”

Az Index ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogászt kérte meg arra, hogy segítsen tisztázni az ügy jogi hátterét, és mondja el, milyen jogi alapon menthették fel az igazgatót. A szakértő elsősorban kiemelte, „Magyarország Alaptörvénye expressis verbis rögzíti, hogy Magyarország független, demokratikus jogállam. A jogállamiság, a jogállam működésének alapja pedig a jog uralmának, a jogszabályok betartásának elve. Vagyis a jogszabályok tiszteletben tartása az állam minden állampolgárára, valamint az állam minden intézményére nézve kötelező.”

Az intézményvezetőkre, iskolaigazgatókra mint kiemelt jelentőségű közfeladatot ellátó közalkalmazottakra speciális, e feladatukhoz igazodó kötelezettségek és követelmények is vonatkoznak, amelyek jogszabályokban – elsősorban, de nem kizárólagosan a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben –, szakmai etikai normákban, valamint a fenntartó által meghatározott szabályokban kerülnek rögzítésre.

„Ezek egyik esszenciális eleme a törvényesség elve, amely alapján az iskolaigazgatóknak a vonatkozó törvények és rendeletek figyelembevételével (beleértve a fenntartó utasításait is) kell végezniük tevékenységüket” – magyarázta Lomnici Zoltán, hozzátéve, ezen elv megszegése jogi következményeket von maga után, éppen ezért az iskolaigazgatóknak különös figyelemmel kell lenniük a vonatkozó jogszabályok betartására.

Ami a konkrét esetet illeti, a jogász szerint a 245/2024. (VIII. 8.) Korm. rendelet 5. §-a valóban lehetőséget biztosít majd a „használatában korlátozott tárgyak” (pl. okostelefonok) engedélyezésére az iskolaigazgató vagy a pedagógusok részére,

erre ugyanakkor kizárólag csak egyedi jelleggel, meghatározott (pl. egészségügyi) célból és időszakra kerülhet sor.

„Ezzel szemben – amint az a Madách Imre Gimnázium közleményéből kiderül – jelen esetben egy érvényes jogszabály általános jellegű elutasításáról, megkerüléséről beszélhetünk, ami nyilvánvalóan sérti a rendelet célját, vagyis a tanulók megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez való jogának, valamint az oktatás zavartalanságának biztosítását” – tette hozzá.

Jövőbeli jogellenes cselekedetre tett kijelentést

Lapunk azzal kapcsolatban is érdeklődött, hogyan lehet egy még hatályba sem lépett rendelet alapján felmenteni valakit, amire a szakértő kifejtette, hogy „bár a vonatkozó rendelet valóban csak 2024. szeptember 1-jén lép hatályba, a fenntartó egy határozott és egyértelmű, jövőbeli jogellenes cselekedetre vonatkozó szándékot kifejező kijelentés kapcsán is – különösen, ha olyan kiemelt közérdekről van szó, mint a kiskorúak védelme – ítélheti meg úgy, hogy egy iskolaigazgató – ex nunc jogsértésre mutató kijelentésével – elvesztette a vezetői feladatai ellátásához szükséges bizalmat, és emiatt alkalmatlan a feladatának ellátására”.

Ez, Lomnici szerint, az iskolaigazgatókra vonatkozó etikai követelményekből is levezethető, mely szerint „az intézményvezetőknek példamutatóan kell viselkedniük, etikus és tisztességes módon kell vezetniük az intézményt, beleértve a visszaélések elkerülését, de legfőképpen a tanulók egészséges szellemi, lelki fejlődésének biztosítását, valamint alapvető jogainak tiszteletben tartását”.

Tüntetést szerveztek a Belügyminisztérium épülete elé

Szerda este több száz ember demonstrált a budapesti gimnázium épülete előtt, hogy tiltakozzanak az intézmény igazgatójának leváltása miatt. Az iskola egykori és jelenlegi diákjai és más gimnáziumok tanulói is szolidaritásukat és felháborodásukat fejezték ki. „Nem lehet 150 év szellemiségét egyetlen határozattal sárba tiporni. A Madách mindig is a szabad gondolkodás fellegvára volt, nem engedhetjük, hogy ez ne legyen így többé” – mondta a tüntetésen Madarász Éva színművész.

Szeptember 2-án, hétfőn újabb demonstrációt szerveznek a Belügyminisztérium épülete elé. A tüntetés Facebook-eseményében arra kérték azokat, akik szeretnének részt venni a tüntetésen, hogy ne gyújtsanak tüzet, ne rongáljanak, tartózkodjanak minden szabálysértéstől, ne vigyenek magukkal veszélyes, fegyverként használható tárgyat, és olyan ruhát vegyenek fel, ami nem takarja az arcukat.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)