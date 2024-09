Egy augusztus 8-án megjelent kormányrendeletben korlátozták az oktatási intézményekben többek között a mobiltelefonok használatát is. A kérdés, illetve a Madách Imre Gimnázium igazgatójának ezzel kapcsolatos felmentése nagy vitát váltott ki a közéletben. Most olvasóinkat kérdezzük arról, hogy mit lépnek.

Mint korábban megírtuk, a Madách Imre Gimnázium a rendelet egyik paragrafusára hivatkozva közölte, hogy nem veszik el a diákoktól a digitális eszközöket, mire a Belügyminisztérium felmentette pozíciójából Mészáros Csabát, a gimnázium igazgatóját. Az iskolánál már aznap tüntetés volt a döntés ellen. A legfontosabb tudnivalókat itt szedtük össze az ügyről pár napja.

A mobiltelefon-problémával a Madách ügyétől függetlenül is több cikkünkben is foglalkoztunk korábban. Írtunk többek közt arról, hogy más országokban is van példa hasonló eljárásra, és arról is, hogy miért lesz nehéz betartatni a hazai rendelkezést.

A kérdés hamarosan aktuálissá válik, miután hétfőn kezdetét veszi az iskolai tanév. Így most olvasóinkhoz fordulunk az alábbi kérdéssel: