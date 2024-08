Hivatalos: megjelent a rendelet, amely korlátozza az iskolai mobiltelefon-használatot

Csütörtök este megjelent a kormány rendelete az okostelefonok és egyéb okoseszközök iskolai használatának korlátozását illetően. A szabályozás tisztázza, hogy miként kell eljárniuk a tanároknak. Vannak olyan tárgyak is, amelyeket mostantól tilos lesz bevinni az iskolába.

Először pár napja jelent meg társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezete annak a rendeletnek, amely többek közt az iskolai mobiltelefon-használatot is szabályozza. A belügyi tárca utóbb egy részletes indoklással is előállt azzal kapcsolatban, hogy miért van szükség a felvázolt lépésekre.

A Magyar Közlöny csütörtök esti számában most meg is jelent a rendelet, Orbán Viktor aláírásával. A szabályozásból kiderült, hogy a telekommunikációs eszközöket be lehet ugyan vinni az iskolába, de a használatukat korlátozzák.

A rendelet szerint tehát az okostelefonokat és egyéb okoseszközöket ugyan a diákok magukkal vihetik az oktatási intézményekbe,

de a nap elején, a tanítási órák megkezdése előtt (vagy kollégiumban a foglalkozás megkezdése előtt) le kell adniuk azokat.

Az eszközöket – a házirendben meghatározottak szerint – a nap végén visszakapják a tanulók. A rendeletben ezen kívül konkrétan szerepel az is, hogy „A használatában korlátozott tárgyat az átvételt követően a nevelési-oktatási intézmény által a házirendben meghatározott elzárt helyen kell tárolni”, és e tárgyat „a házirendben meghatározott személy veszi át és tárolja visszaadásáig”.

Akkor mit lehet bevinni, és mit nem?

A rendeletben konkrétan úgy fogalmaztak, hogy a tanítási napon „használatában korlátozott” tárgyaknak minősülnek:

a telekommunikációs eszközök – különösen a mobiltelefonok –, a kép- vagy hangrögzítésre alkalmas eszközök és az internetelérésre alkalmas okoseszközök.

Az előírás az általános iskolákban, középiskolákban, kollégiumokban és szakiskolákban egyaránt érvényes. Ezzel kapcsolatban konkrétan úgy fogalmaztak, hogy a szabályozás hatályos:

„Az általános iskola 1–8. évfolyamán,

a gimnázium 5–12. évfolyamán,

a szakgimnázium 9–13. évfolyamán,

a foglalkozások ideje alatt a kollégiumban,

a foglalkozások, tanórák ideje alatt – ideértve az intézményben töltött időt is – az alapfokú művészeti iskola minden évfolyamán vagy

a tanórák, a szakmai oktatás, illetve a szakképesítésre felkészítő szakmai képzés szerinti foglalkozások ideje alatt – ideértve az intézményben töltött időt is – a szakiskola minden évfolyamán. ”

Ezen kívül vannak tiltott tárgyak is, amelyeket egyáltalán nem lehet bevinni az iskolákba. A rendelet szövegében konkrétan az áll, hogy „nevelési-oktatási intézménybe a tanuló által nem vihető be:

a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti közbiztonságra különösen veszélyes eszköz,

azon tárgy, amelynek birtoklása a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényben vagy

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben foglaltak szerint büntetendő, vagy

a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére nem értékesíthető termék”.

Ezeknél a tárgyaknál a tanár felszólíthatja a diákot, hogy adja át, és szükség esetén a szülőt, a „nevelési-oktatási intézmény rendjének fenntartásában közreműködő személyt” (pl. iskolaőr), vagy akár rendőrt is értesíthet.

Végül a rendelet legvégén az is szerepel, hogy kivételes esetben, különleges engedéllyel mégis bevihetőek és használhatóak az említett tárgyak az iskolában, de szigorú feltételek mellett: ez esetben a pedagógusnak kötelező rögzítenie a tanulmányi rendszerben „a birtoklás és a használat célját, az engedély érvényességének időtartamát (tanóra, foglalkozás, tanítási év), továbbá a birtokolható tárgyat”.