Gál Kinga: Orbán Viktor meg fogja védeni a magyar érdekeket

Az európai parlamenti képviselőtől megkérdeztük:

A kormánypártok európai parlamenti delegációjának elnöke úgy véli, hogy a Fidesznek és frakciójának, a Patriótáknak lesz mozgástere a most kezdődő parlamenti ciklusban. Az idén létrejött új jobboldali képviselőcsoporttal kapcsolatban lapunknak azt mondta, abból kell kiindulni, hogy a Patrióták a harmadik legerősebb frakció az Európai Parlamentben – 12 országból, 13 tagpárt és 84 képviselő alkotja.

Láthatóan mindent megpróbáltak annak érdekében, hogy ne kapjunk vezető parlamenti tisztségeket, az Európai Néppárt ezért még a szélsőballal, a kommunistákkal is összefogott. Ennek ellenére az elkövetkezendő időszak munkájában megkerülhetetlen lesz a képviselőcsoportunk, épp a számaránya miatt, és ha elkezdődik a napi munka, ez a jelentéseknél és a felszólalásoknál is nyilvánvalóvá válik majd. Biztos vagyok benne, hogy reagálni tudunk azoknak az európai polgároknak az igényére, akik változást akarnak, mert nem elégedettek az európai vezetés döntéseivel a migráció, a méregzölddé vált úgynevezett Green Deal, a mezőgazdaság, illetve a gazdák megvédésének kérdésében, és amellett vannak, hogy Európának békére van szüksége

– fogalmazott Gál Kinga. Azt is kiemelte: az Európai Unió eredetileg azért jött létre, hogy békét, biztonságot biztosítson az európai nemzetek és polgárok számára, most mégis épp az ellenkezője történik.

Az európai parlamenti képviselő arról is beszélt, reméli, hogy a Patrióták partnerre találnak az Európai Konzervatívok és Reformistákban (ECR). „Számos konkrét ügy mentén elérhetjük, hogy akár megfordítsunk lényeges európai parlamenti szavazásokat” – jegyezte meg.

Kérdésünkre, várható-e rivalizálás a Patrióták és az Európai Konzervatívok között, Gál Kinga azt válaszolta, hogy inkább konkrét ügyek mentén számít együttműködésre a két képviselőcsoport között.

„Nem kell feltétlenül mindenben egyetértenünk, lehetnek véleménykülönbségek, de az európai parlamenti választáson a változásra szavazó polgárokat érintő lényeges kérdésekben együtt tudunk működni. Bizakodó vagyok” – szögezte le az európai parlamenti képviselő.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, idén június végén eldőlt, hogy a Fidesz nem csatlakozik a Giorgia Meloni olasz miniszterelnök által vezetett Európai Konzervatívok és Reformistákhoz. Orbán Viktor beszélt arról, hogy egy nagy jobboldali frakció létrejötte lenne a legideálisabb, ugyanakkor ez a megállapodás nem született meg Giorgia Meloni és a francia radikális jobboldal vezetője, Marine Le Pen között.

Június végén Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke, Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke és Andrej Babis korábbi cseh kormányfő, az Elégedetlen Polgárok Akciójának (ANO) elnöke egy úgynevezett Patrióta kiáltványt fogadott el az európai jövőért. Ez lett az alapja annak az új európai parlamenti képviselőcsoportnak, amelynek megalakulását július elején jelentette be Gál Kinga, akit a Patrióták Európáért első alelnökévé választottak. A frakcióhoz az európai konzervatívok közül is átmentek, és így a harmadik legnagyobb képviselőcsoporttá vált az Európai Parlamentben.

A két frakció viszonyát tovább firtató kérdésünkre Gál Kinga azt mondta, a Patriótáknak és az Európai Konzervatívoknak is az az érdeke, hogy a konzervatív jobboldal erősödjön az Európai Parlamentben:

Mindkét frakció, és annak vezetői, vagyis Giorgia Meloni részéről is az az álláspont, hogy az együttműködés nem gyengít, hanem erősít.

Arról is kérdeztük, hogy érkeznek-e még újabb csatlakozók a Patriótákhoz, az európai parlamenti képviselő kijelentette: biztos benne, hogy lesznek még belépők az elkövetkező hónapokban.

– mondta Gál Kinga.

Nemrégiben a lengyel sajtó arról írt, hogy Mateusz Morawiecki volt lengyel miniszterelnök szeretné leváltani Giorgia Melonit az Európai Konzervatívok és Reformisták éléről. Gál Kinga szerint ezzel nincs dolga a Patriótáknak, bármilyen változás is álljon be az ECR élén, az nem befolyásolná a fennálló jó kapcsolatokat.

Kíváncsiak voltunk arra, hogy terveznek-e együttműködni a radikális jobboldali pártokból álló Szuverén Nemzetek Európája képviselőcsoporttal, amelynek egy képviselővel tagja a Mi Hazánk, illetve a németországi tartományi választásokon sikeresen előretörő AfD is (14 képviselővel a frakció legnagyobb delegációját adják). Gál Kinga kiemelte, hogy két külön frakcióról van szó eltérő programokkal, de az európai polgárokat érintő konkrét ügyek mentén lehetnek együtt szavazások: példaként említette a migráció kérdését, a külső határok védelmét, a béke melletti kiállást, továbbá a Green Deal kritikáját. Utóbbit „egy méregzöldítő folyamatnak” nevezte, ami szerinte „kifejezetten ártott” a magyar és az európai gazdáknak, az európai élelmiszer-biztonságnak, valamint az európai versenyképességnek is.

Én úgy gondolom, ezekben a kérdésekben lehet egyetértés a konzervatív jobboldalon, mint ahogy arról is, hogy nincs szükség egy európai szuperállamra, amely centralizált, és elveszi a nemzeti tagállamok hatásköreit. Az alapító atyák nem ilyennek képzelték el az Európai Uniót. Azt szerették volna, ha egy kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés jön létre. Meg kell állítanunk a most erősödő föderalizáló, centralizáló tendenciát. Ezekben a konkrét ügyekben is lehet együtt szavazás a konzervatívokkal