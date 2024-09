Vitézy Dávid szerint ez áll a MÁV állapotának hátterében

Szeptember 9-én este jelent meg a kormányhatározat, amelyben jóváhagyták a Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút (GYSEV) számára a motorvonatok beszerzéséről szóló hitelszerződést. A döntést Orbán Viktor miniszterelnök írta alá – írtuk korábbi cikkünkben.

Vitézy Dávid ezzel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy „a GYSEV által rendelt ötrészes, első osztállyal felszerelt, 280 ülőhelyes Stadler Flirt IC távolsági motorvonat sorozatgyártott darabára 10,2 millió euró a hatályba lépő szerződés szerint. Azaz gyakorlatilag 4,1 milliárd forintba kerül egy négykocsis IC-t mozdonyostul kiváltó új motorvonat. Ha csak a nagyságrend megértése érdekében ezt átszámítjuk MÁV-ra, kb. 100 ilyen motorvonattal jóformán a teljes hazai elöregedett IC-flotta mozdonyostul kiváltható lenne, kivéve a nemzetközi vonatokat. A Lázár János által két éve visszavont InterCity-tender is motorvonatra átszámítva kb. ennyi lett volna”.

A volt főpolgármester-jelölt érdekes vitának nevezte, hogy „mozdonyos ingavonatok vagy motorvonatok kellenek inkább a magyar IC-forgalomban, valahol 6-7 kocsis hossz felett kezdi meg jobban megérni a mozdonyos, tehát ez a jövőbeni utasforgalmak függvénye valójában – ez a poszt most nem ezt a vitát akarja kinyitni. Mindössze azt szeretném bemutatni, hogy 100*4,1, azaz 410 milliárd forintból a teljes elöregedett InterCity-flotta lecserélhető lenne vadonatúj járművekre. Ráadásul, mivel ezek banki szempontból is értelmezhető eszközök, kedvező lízing- vagy hitelkonstrukciók is elérhetők, mondjuk, az autópálya-építéssel ellentétben”.

Amikor csak az elmúlt néhány hétben bejelentett összesen 1000 milliárd értékű gyorsforgalmi utakat kritizálom, legutóbb épp az M49, az M100 vagy akár a mohácsi híd kapcsán, akkor érdemes megérteni, hogy ezek tényleg azonos nagyságrendek. Amennyiből egy-egy ilyen lokális érdekű új út épül (például önmagában csak a mohácsi híd), annyiból kijönne gyakorlatilag az egész ország InterCityjeinek flottacseréje új motorvonatokra. Ami tehát biztos: nem pénzhiány, hanem hibás közlekedéspolitikai prioritások, ha úgy tetszik, politikai akarat kérdése a MÁV állapota

– vélekedett Vitézy Dávid, hozzátéve: „Miközben tehát örülünk a GYSEV új motorvonatainak, ne dőljünk hátra, amíg a kormány el nem szánja magát, hogy végre a MÁV flottájának cseréjét is megkezdi. Nem csak használt járművekkel, nem csak ígéretekkel, hanem konkrét tenderekkel.”