Orbán Viktor ismét összeméri bicepszét Németh Kristóffal

Mint írtuk, Orbán Viktor szombaton, a Fidesz szokásos évi kötcsei piknikjén elárulta, hogy Németh Kristófnak szurkol az RTL Sztárbox című műsorában. A kormányfő és a Barátok közt című sorozat egykori színész még egy bicepszversenyre is összeálltak.

A miniszterelnök legújabb TikTok-videójában a Rádió 1-en futó Balázsék című műsorból is megosztott egy részletet. Sebestyén Balázs arról érdeklődött a színésznél, hogy a Lmen Prala rapperrel való összecsapása előtt kapott-e valamilyen hasznos tanácsot a „főnitől”.

„Nekem a vezérszurkolóm azt mondta, hogy örüljek annak, hogy nem vele lépek ringbe. Egyébként ennek örültem, több szempontból is, ott nehéz lett volna győztesként kijönni, az biztos. Neki az a véleménye, hogy aki nem véres, az nem küzdött rendesen. Tehát, hogy menjek ezzel a mentalitással” – részletezte a reggeli műsorban Németh Kristóf, majd Ráskó Eszter viccesen megjegyezte, hogy „tetoválás-gyanús″ történetről van szó.

A színész ezután arról is beszámolt, hogy Orbán Viktorral egy kihívásban is megállapodtak, így bicepszversenyének hamarosan ismét sor kerülhet.

Azt még el kell mondjam, hogy ugye volt ez a bicepszverseny, és most az a megállapodás, hogy tavasszal újra összemérjük, és akkor majd meglátjuk, hogy addig ki mit fejlődik, úgyhogy itt van egy kihívás, egy sportos kihívás. Én ezt kifejezetten megtisztelőnek érzem

– árulta el a színész.

Ahogy az Index beszámolt róla, Orbán Viktor nemrég kemény diétába kezdett, valamint egy kettlebelles edzéstervet is összeállított magának. A súlyos eszközt nemcsak otthon használja, de még a külföldi útjaira is elviszi. A kormányfő szerint az étkezési szokásain is igyekszik változtatni, mert elmondása szerint olyan jó étvágya van, hogy még a vasszöget is megeszi.