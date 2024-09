Orbán Viktor elmondta, mikor tudja szögre akasztani a gumicsizmáját

Orbán Viktor pénteken ismét Árvízinfó címmel tartott sajtótájékoztatót, miután az árvízvédelmi operatív törzzsel egyeztetett.

Ahogy arról az Index is beszámolt, már nyolc méter felett van a Duna vízszintje Budapesten, az előrejelzések szerint hétvégén várható a tetőzés, a főváros és az ország nagy része felkészült az évtized legnagyobb árvizére. Karácsony Gergely és a kormány között folyamatos az együttműködés.

A kormányfő arról beszélt, hogy a csütörtökön elvégzett munka összesítéseként az előrejelzések igaznak bizonyultak, ugyanis az elmúlt két napban sehol sem hullott említésre méltó mennyiségű csapadék és folytatódik a nyári időjárás, ami segíti a védekezést. „A Lajta esetében egy hosszú tetőzésen vagyunk túl” – mondta, hozzátéve, hogy pénteken Komárom térségében várható a tetőzés és lassú apadásra számítanak.

„Most 754 kilométeren védekezünk, elsőfokon 68 kilométeren növeltük az eddigi értéket” – fogalmazott a miniszterelnök, aki szerint igaznak bizonyultak a tetőzés előrejelzései és a legmagasabb vízszinteknél is csak 1-2 centiméter volt az eltérés.

A védekezésben részt vevő személyi állományról Orbán Viktor elmondta, hogy plusz 50 fővel bővül a létszám a vízi ágazatoknál, 600 fő a honvédségtől, 150 plusz polgárőr és 6149 fő dolgozott tegnap a hivatásosoknál.

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Vitályos Eszter és Orbán Viktor az árvíz elleni védekezésről tartott sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda sajtótermében 2024. szeptember 20-án

Az önkéntesek száma csökkent, de nem azért, mert kevésbé fontos a védekezés, hanem mert elkészültek a nyúlgátak. „A klasszikus fizikai munkákkal végeztünk” – jelentette ki a kormányfő, aki arról is beszélt, hogy több mint 400 hívás érkezett eddig az árvízi vonalon, ez is azt jelzi, hogy az emberek segíteni akarnak. Beszámolt arról is, hogy csütörtökön 311 ezer homokzsákot töltöttek meg. Nehéz védekezési helyszínek között említette Pilismarótot, ahová tegnap 20 ezer új homokzsákot helyeztek el, és ahol ezzel 99 százalékosra változott a készültség szintje. Jelezte azt is, hogy a 11-es főút védekezésénél az alternatív közlekedési útvonalak biztosítottak, azokat megnyitották. Tahitótfalunál 100 százalékos a védekezés, ahogy Vácon és Kismaroson is – közölte Orbán Viktor.

Hétvégére a készenléti szintet kell fenntartani

Elmondása szerint a Margit-szigeten is minden rendben van. Új elem az operatív törzs munkájában, hogy most már a Budapesttől délre eső védműveket is ellenőrzés alá kellett vonni, így Bátán, Dunaszegcsőn és Baján is dolgoznak. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Budapestről délre sem fogja meghaladni az árvíz az eddig mért legmagasabb szintet.

Kisoroszit és Pócsmegyert illetően elmondta, hogy az ellenőrzésnél mindent rendben talált: védekezési tartalékot helyeztek le, amely mintegy 6500 homokzsákot jelent. Ezen túl Pócsmegyeren 500 zsákkal tették meg ugyanezt. De ellenőrizte a gátszintemelési munkálatokat is: 100 százalék közeli az állapot. Hétvégére a készenléti szintet kell fenntartani – jegyezte meg.

Fontos, hogy a figyelem ne lankadjon és a fegyelem ne lazuljon

– jelentette ki Orbán Viktor.

Arra a kérdésre, hogy hogyan bírják az emberek a védekezést és a megfeszített munkát, azt mondta: van az a magyar tulajdonság, hogy bajban jobban összetartunk, mint egyébként. Információi szerint sok az önkéntes, annál is több, mint amennyinek munkát tudnak adni. Szerinte az emberek ugyanakkor bíznak a megválasztott vezetőkben.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy összehangolt védekezési munka zajlik az árvízveszélyes helyeken az állam és az önkormányzat részéről, az emberek pedig nyugodtabbak, mint 2013-ban, a legutóbbi árvízhelyzet idején voltak.

Nincs olyan veszély, amit korábban ne hárítottunk volna el. A védekezést nyugodt, higgadt tempóban végzik az emberek. Van egy megnyugtató magabiztosság mindenkiben, amerre járok. Lelki, politikai és társadalmi értelemben erősebbek leszünk az árvíz után, mint előtte voltunk

– jellemezte a helyzetet a miniszterelnök.

Orbán Viktortól azt is megkérdezték a jelen lévő újságírók, hogy mikor tetőzik a Duna Budapest délebbi részén, amire a kormányfő azt válaszolta: „csütörtök délre tudom szögre akasztani a gumicsizmámat. Le kell hozni a meccset csütörtökig”.

Az Index részéről kollégánk, Szabó Gyula azt kérdezte Orbán Viktortól, hogy az árvízterületen élők támogatásáról született-e döntés. A kormányfő erre úgy felelt, hogy a mederből védett területre nem lépett ki a Duna, ezért úgy látja, az ártérben lévő ingatlanok a biztosító és a háztulajdonosok közti ügy. Továbbá kifejtette, hogy a termény biztonságban van, ezért a mezőgazdasági területeken nem számít nagy károkra a kormány. Kollégánk arról is érdeklődött Orbán Viktornál, hogy feloldják-e az árvízhelyzet miatt a Lánchíd körül az autós közlekedést, amire úgy válaszolt: „Ez egy hangyaboly, meghagyom a főpolgármesternek.”

Orbán Viktor szerint azt a kérdést, hogy miért nem épültek meg a mobilgátak például Vácon vagy Kismaroson, az árvíz után érdemes elővenni. Most az a feladat, hogy minden települést megvédjünk. Ezekről a dolgokról pedig egyébként is a vízügyesek döntenek. Azt azért megjegyezte a miniszterelnök, hogy megnövelt állandó védekezési gátszakaszokból és időleges védelemmel ellátott szakaszokból áll a védekezés. „Megépíteni egyszerre mindent nem tudunk” – hangsúlyozta.

Orbán Viktor elmondta: az ugyan zavarja, hogy az esztergomi szakaszt nem tudták befejezni, de így is kivédhető a veszély. „Esztergomban ott voltam 2013-ban is. Most is meg tudjuk oldani” – összegezte.

Az árvízhelyzetről az Indexen is beszámolunk folyamatosan frissülő, percről percre tudósításunkban, amelyet itt követhet nyomon. Időjárás-előrejelzésünket a https://index.hu/idojaras oldalon kísérheti figyelemmel.

(Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök az árvíz elleni védekezésről tartott sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda sajtótermében 2024. szeptember 20-án. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)